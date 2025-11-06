Raksasa keuangan Citi dan DTCC: Agunan yang ditokenisasi secara teknis layak, tetapi inkonsistensi regulasi adalah hambatan terbesar.

PANews melaporkan pada 6 November, mengutip CoinDesk, bahwa raksasa keuangan Citi dan DTCC mengungkapkan di SmartCon di New York bahwa "Tokenized Collateral" lintas aset dan batas negara sudah beroperasi dalam transaksi dunia nyata. Meskipun secara teknis memungkinkan, regulasi yang tidak konsisten tetap menjadi hambatan terbesar. Citi menyatakan bahwa "Citi Token Services" sudah online di AS, Inggris, Hong Kong, dan Singapura, memproses miliaran dolar dalam dana klien dan penyelesaian. "Great Collateral Experiment" DTCC memvalidasi bahwa obligasi Perbendaharaan AS, saham, dan dana pasar uang yang ditokenisasi dapat digunakan sebagai jaminan di berbagai zona waktu. Ketiga pihak menekankan perlunya undang-undang dan standar yang terpadu, dengan institusi seperti SWIFT berpartisipasi dalam pengembangan protokol bersama; jika tidak, fragmentasi dan konflik kepatuhan akan muncul. PANews melaporkan pada 6 November, mengutip CoinDesk, bahwa raksasa keuangan Citi dan DTCC mengungkapkan di SmartCon di New York bahwa "Tokenized Collateral" lintas aset dan batas negara sudah beroperasi dalam transaksi dunia nyata. Meskipun secara teknis memungkinkan, regulasi yang tidak konsisten tetap menjadi hambatan terbesar. Citi menyatakan bahwa "Citi Token Services" sudah online di AS, Inggris, Hong Kong, dan Singapura, memproses miliaran dolar dalam dana klien dan penyelesaian. "Great Collateral Experiment" DTCC memvalidasi bahwa obligasi Perbendaharaan AS, saham, dan dana pasar uang yang ditokenisasi dapat digunakan sebagai jaminan di berbagai zona waktu. Ketiga pihak menekankan perlunya undang-undang dan standar yang terpadu, dengan institusi seperti SWIFT berpartisipasi dalam pengembangan protokol bersama; jika tidak, fragmentasi dan konflik kepatuhan akan muncul.