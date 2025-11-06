BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
PANews melaporkan pada 6 November, mengutip CoinDesk, bahwa raksasa keuangan Citi dan DTCC mengungkapkan di SmartCon di New York bahwa "Tokenized Collateral" lintas aset dan batas negara sudah beroperasi dalam transaksi dunia nyata. Meskipun secara teknis memungkinkan, regulasi yang tidak konsisten tetap menjadi hambatan terbesar. Citi menyatakan bahwa "Citi Token Services" sudah online di AS, Inggris, Hong Kong, dan Singapura, memproses miliaran dolar dalam dana klien dan penyelesaian. "Great Collateral Experiment" DTCC memvalidasi bahwa obligasi Perbendaharaan AS, saham, dan dana pasar uang yang ditokenisasi dapat digunakan sebagai jaminan di berbagai zona waktu. Ketiga pihak menekankan perlunya undang-undang dan standar yang terpadu, dengan institusi seperti SWIFT berpartisipasi dalam pengembangan protokol bersama; jika tidak, fragmentasi dan konflik kepatuhan akan muncul.PANews melaporkan pada 6 November, mengutip CoinDesk, bahwa raksasa keuangan Citi dan DTCC mengungkapkan di SmartCon di New York bahwa "Tokenized Collateral" lintas aset dan batas negara sudah beroperasi dalam transaksi dunia nyata. Meskipun secara teknis memungkinkan, regulasi yang tidak konsisten tetap menjadi hambatan terbesar. Citi menyatakan bahwa "Citi Token Services" sudah online di AS, Inggris, Hong Kong, dan Singapura, memproses miliaran dolar dalam dana klien dan penyelesaian. "Great Collateral Experiment" DTCC memvalidasi bahwa obligasi Perbendaharaan AS, saham, dan dana pasar uang yang ditokenisasi dapat digunakan sebagai jaminan di berbagai zona waktu. Ketiga pihak menekankan perlunya undang-undang dan standar yang terpadu, dengan institusi seperti SWIFT berpartisipasi dalam pengembangan protokol bersama; jika tidak, fragmentasi dan konflik kepatuhan akan muncul.

Raksasa keuangan Citi dan DTCC: Agunan yang ditokenisasi secara teknis layak, tetapi inkonsistensi regulasi adalah hambatan terbesar.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/11/06 09:13
RealLink
REAL$0.07453-0.83%
TokenFi
TOKEN$0.005005-2.96%
CyberKongz
KONG$0.00165-0.06%
Wink
LIKE$0.00259+0.30%

PANews melaporkan pada 6 November, mengutip CoinDesk, bahwa raksasa keuangan Citi dan DTCC mengungkapkan di SmartCon di New York bahwa "Agunan Tokenisasi" lintas aset dan batas negara sudah beroperasi dalam transaksi dunia nyata. Meskipun secara teknis memungkinkan, regulasi yang tidak konsisten tetap menjadi hambatan terbesar. Citi menyatakan bahwa "Layanan Token Citi" sudah online di AS, Inggris, Hong Kong, dan Singapura, memproses miliaran dolar dalam dana klien dan penyelesaian. "Eksperimen Agunan Besar" DTCC memvalidasi bahwa obligasi Departemen Keuangan AS, saham, dan dana pasar uang yang ditokenisasi dapat digunakan sebagai jaminan di seluruh zona waktu. Ketiga pihak menekankan perlunya undang-undang dan standar yang terpadu, dengan institusi seperti SWIFT berpartisipasi dalam pengembangan protokol bersama; jika tidak, fragmentasi dan konflik kepatuhan akan muncul.

Peluang Pasar
Logo RealLink
Harga RealLink(REAL)
$0.07453
$0.07453$0.07453
-0.77%
USD
Grafik Harga Live RealLink (REAL)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31