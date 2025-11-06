Apakah Kejatuhan Cardano (ADA) Berakhir? Sinyal Beli Utama Baru Saja Terpicu

Cardano (ADA) telah mengalami kerugian tajam selama beberapa minggu terakhir, sejalan dengan kelemahan yang lebih luas di seluruh pasar kripto.

Akibatnya, aset ini diperdagangkan sekitar $0,53 pada saat penulisan, setelah penurunan 3% selama 24 jam terakhir. Aset ini juga turun hampir 18% dalam seminggu terakhir dan turun 37% selama 30 hari terakhir. Setelah berminggu-minggu penjualan, perkembangan teknis baru menarik perhatian dari analis pasar.

Indikator TD Sequential Menandai Kemungkinan Pergeseran

Analis Ali Martinez melaporkan bahwa indikator TD Sequential telah memicu sinyal beli untuk ADA pada grafik 3 hari. Sinyal ini diidentifikasi oleh lilin merah "9", yang sering muncul mendekati akhir tren menurun.

Martinez membagikan grafik dan bertanya,

Meskipun sinyal tersebut tidak mengkonfirmasi arah, ini mungkin menunjukkan perubahan tren. ADA telah menghadapi tekanan jual selama sebagian besar Oktober tetapi sekarang berusaha mempertahankan dukungan di sekitar $0,57. Pasar kemungkinan akan membutuhkan breakout yang jelas atau peningkatan volume untuk mengkonfirmasi pergerakan dari sini.

Sementara itu, data terbaru menunjukkan bahwa para whale telah mengurangi saldo ADA mereka selama beberapa minggu terakhir, seperti yang dilaporkan CryptoPotato. Pengurangan ini mungkin telah berkontribusi pada kelemahan harga yang sedang berlangsung.

Dukungan Kunci Bertahan saat Analis Memperhatikan Level $0,50

Analis CryptoPulse memposting bahwa ADA kini telah bergerak ke zona permintaan yang dikenal, di mana harga sebelumnya telah menemukan dukungan. Analis tersebut mencatat,

Para trader memperhatikan tanda $0,50, karena mungkin menawarkan basis jangka pendek. Jika level tersebut bertahan, itu bisa mendukung pemulihan. Jika tidak, tren terbaru mungkin terus menurun.

Analisis grafik terpisah oleh OceanStaker menguraikan pola Power of Three (PO3) pada pasangan ADA/USDT. Ini menunjukkan bahwa Cardano mungkin telah menyelesaikan Fase 1 dan sekarang memasuki Fase 2: akumulasi. Level sekitar $0,435 dipandang sebagai basis potensial.

Indikator teknis tampaknya mendukung struktur ini. RSI berada pada 38,06, bergerak menuju wilayah oversold. MACD tetap negatif, dengan kedua garis masih menunjukkan tren menurun. Jika ADA mempertahankan dukungan dan indikator-indikator ini bergeser, ini mungkin membuka pintu untuk breakout ke Fase 3: ekspansi.

Sumber: OceanStaker/TradingView

Secara terpisah, Cardano baru-baru ini dimasukkan dalam REX-Osprey Top 10 Crypto Index ETF, yang dapat membawa lebih banyak perhatian dari investor yang mengikuti produk keuangan tradisional.

Artikel Cardano (ADA) Crash Over? Key Buy Signal Just Triggered pertama kali muncul di CryptoPotato.