Bisakah Zcash Naik Lebih Tinggi Lagi? Galaxy Digital Menyampaikan Pandangannya

Catatan penelitian Galaxy Digital terbaru berpendapat bahwa kebangkitan Zcash yang mengejutkan bukan hanya fenomena grafik tetapi juga tanda yang terlihat dari rotasi privasi yang lebih luas—dan bahwa fundamental dan pengalaman pengguna koin tersebut telah berubah cukup banyak untuk layak mendapatkan penilaian ulang pasar. Diterbitkan pada 4 November 2025, laporan tersebut mempertanyakan mengapa ZEC "tiba-tiba melonjak" dan menunjuk pada pertemuan pergeseran budaya, struktur pasar, dan tingkat produk yang telah mendorong privasi dari sekadar pemikiran belakangan menjadi fitur utama. "Setelah bertahun-tahun terpuruk, ZEC telah melonjak ~8x dalam sebulan terakhir," tulis Galaxy, sebuah pergerakan yang telah "memaksa percakapan baru tentang privasi sebagai fitur."

Mengapa Zcash Meroket?

Argumen utama Galaxy adalah bahwa teknologi Zcash akhirnya memenuhi kebutuhan konsumen di mana mereka berada. Tim tersebut menyoroti dompet Zashi dari Electric Coin Company, yang diluncurkan pada 2024 dan diperbarui tahun ini, yang "menyederhanakan kompleksitas UX pelindungan," dan mengintegrasikan lapisan intent NEAR untuk memungkinkan pengguna mengekspresikan hasil—menukar ini menjadi ZEC; membayar alamat itu—tanpa penjembatanan manual atau koreografi multi-aplikasi.

Dalam istilah Galaxy, NEAR Intents memungkinkan pengguna menyatakan "niat (seperti 'bayar sejumlah X ETH ke alamat y')" sementara eksekutor otonom mengarahkan likuiditas dan menyelesaikan transaksi antar rantai, memungkinkan aliran masuk dan keluar dari pool terlindungi Zcash dengan jejak on-chain minimal. Laporan tersebut menekankan bahwa kunci tampilan asli Zcash memungkinkan pengungkapan selektif untuk audit dan kepatuhan, membingkai tumpukan baru sebagai sesuatu yang dapat diakses dan kompatibel dengan institusi.

Pergeseran kegunaan itu berdampingan dengan perubahan on-chain yang terlihat: untuk pertama kalinya dalam sejarah Zcash, lebih dari 30% pasokan sekarang berada di pool terlindungi, dengan Orchard menampung mayoritas sekitar 4,9 juta ZEC terlindungi.

Analis Galaxy menangkap ekonomi privasi dalam satu baris: "Semakin besar pool terlindungi, semakin sulit untuk melacak aliran," sebelum menambahkan korolari—"Set anonimitas yang lebih besar sama dengan privasi yang lebih kuat." Pasokan transparan telah turun hampir 3 juta ZEC tahun ini, dari sekitar 14 juta menjadi sekitar 11,4 juta, redistribusi yang memperkuat properti yang memang menjadi tujuan pembuatan Zcash.

Pergeseran narasi juga diperkuat oleh sinyal struktur pasar. Dalam apa yang Galaxy sebut sebagai "tanda paling jelas bahwa Zcash 'benar-benar kembali,'" Hyperliquid mencantumkan perpetual ZEC beberapa minggu sebelum catatan ini, memperluas akses dan leverage bagi trader dan meningkatkan likuiditas. Open interest mencapai sekitar $115 juta per 30 Oktober, angin pendorong mekanis yang dapat diterjemahkan menjadi volatilitas spot yang lebih besar saat naik—dan turun.

Yang penting, laporan tersebut menolak berpura-pura bahwa Zcash tidak berubah di balik layar. Laporan itu menempatkan privasi bertenaga zk-SNARK Zcash dalam garis keturunan yang dimulai dengan Zerocoin dan Zerocash, dan kemudian menghitung jalur upgrade protokol—dari Sapling (2018) ke NU5/Orchard (2022) dan NU6 (lockbox dalam protokol 2024)—sebagai fondasi untuk UX saat ini. Penelitian tersebut menekankan bahwa Zcash tetap menggunakan proof-of-work dengan batas 21 juta dan blok ~75 detik, yaitu, kerangka moneter yang familiar bagi pengguna Bitcoin tetapi dengan transfer terenkripsi di intinya.

Bisakah Harga ZEC Terus Naik?

Konteks budaya penting di sini. Galaxy secara eksplisit menempatkan reli di tengah perdebatan yang diperbarui yang berirama dengan tahun-tahun awal Bitcoin: privasi sebagai hak versus transparansi sebagai kebutuhan regulasi. Catatan tersebut mengutip suara-suara terkemuka di kedua sisi, termasuk kritikus "pemompaan token terkoordinasi" dan pembela yang berpendapat bahwa "kripto transparan tidak akan bertahan dari tindakan keras pemerintah," sambil mengingatkan pembaca bahwa Satoshi sendiri mengakui batasan privasi Bitcoin. Hasilnya bukan keputusan tentang regulator, tetapi pengamatan bahwa pasar sedang menilai ulang privasi sebagai fitur kelas satu daripada aksesori ceruk.

Risiko dan gesekan tidak diabaikan begitu saja. Galaxy menunjuk pada jejak node Zcash yang relatif kecil—sekitar 100–120 node penuh dalam hitungan terbaru—dibandingkan dengan puluhan ribu Bitcoin dan ribuan Monero, dan menjelaskan alasannya: memverifikasi transaksi terlindungi lebih banyak menggunakan sumber daya, arsitektur multi-pool menambah kompleksitas, dan upgrade jaringan yang sering memerlukan kewaspadaan operator. Roadmap teknis dimaksudkan untuk mengatasi kendala tersebut; catatan tersebut menandai "Project Tachyon" Sean Bowe sebagai perbaikan throughput dan sinkronisasi prospektif "tanpa memperkenalkan protokol terlindungi baru," dorongan efisiensi yang Galaxy samakan dalam semangat dengan Firedancer Solana.

Di mana ini meninggalkan pertanyaan inti—bisakah Zcash terus naik? Galaxy tidak menawarkan target harga. Sebaliknya, ia membingkai kasus kenaikan sebagai bergantung pada apakah UX berbasis intent dan set anonimitas yang membengkak saat ini diterjemahkan menjadi aktivitas organik yang tahan lama. Mekanismenya sederhana: jika lebih banyak aset dibawa ke ZEC melalui NEAR Intents dan dilindungi, set anonimitas terus memperdalam; jika integrasi Zashi terus menekan gesekan pengguna—on-ramping, swapping, dan pembayaran pribadi—"privasi by design" Zcash menjadi kurang ideal dan lebih menjadi perilaku default.

Seperti yang dikatakan Galaxy, "Zcash mendapatkan visibilitas karena tumpukan privasinya akhirnya mencapai kegunaan tingkat konsumen... Saat lebih banyak ZEC dilindungi, set anonimitas tumbuh dan memungkinkan Zcash menjadi lebih privat."

Tetapi loop umpan balik yang sama dapat berjalan sebaliknya. Set node yang lebih tipis lebih rapuh dalam kondisi yang merugikan; likuiditas yang dipimpin leverage dapat terurai secepat terbentuknya; dan ekonomi politik privasi—lama menjadi hambatan terbesar Zcash—tetap berada di luar kendali protokol. Kesimpulan Galaxy, oleh karena itu, sengaja sempit dan empiris: reli tersebut telah "berhasil memaksa pasar untuk menilai ulang privasi," menempatkan Zcash kembali ke arena setelah bertahun-tahun berada di pinggir lapangan.

Apakah kekuatan harga bertahan akan bergantung kurang pada narasi daripada pada penggunaan nyata yang berkelanjutan dari swap berbasis intent, pasokan terlindungi yang berkembang, dan perbaikan nyata pada jejak operasional jaringan.

Pada saat penerbitan, ZEC diperdagangkan pada $463,98.