Citigroup Menjelaskan Mengapa Harga Bitcoin (BTC) Turun

Menurut analis Citigroup, beberapa paus Bitcoin besar mungkin telah mulai menjual.

"Data on-chain menunjukkan penurunan bertahap pada alamat yang menyimpan Bitcoin dalam jumlah besar, sementara jumlah dompet investor kecil telah meningkat. Tampaknya beberapa investor jangka panjang telah beralih ke sisi penjualan," tulis analis bank Alex Saunders dalam sebuah catatan.

Bitcoin turun lebih dari 6% kemarin, jatuh di bawah level dukungan kritis $100.000. Ini menandai pertama kalinya BTC turun di bawah level tersebut sejak akhir Juni. Penurunan ini bertepatan dengan melemahnya minat investor terhadap cryptocurrency dan saham terkait AI.

Pergerakan harga dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan kelanjutan tren penurunan Bitcoin. Setelah Oktober yang secara historis kuat, Bitcoin tidak memenuhi ekspektasi tahun ini untuk pertama kalinya sejak 2018. Citigroup menyebutkan kebangkitan kembali ketegangan perdagangan AS-China dan likuidasi posisi aset digital yang sangat terpengaruh leverage sebagai alasan utama penurunan ini.

Pada waktu penulisan, Bitcoin diperdagangkan di $103.788, naik 3,2%. Namun, BTC tetap lebih lemah, turun 6% dalam seminggu.

*Ini bukan nasihat investasi.

