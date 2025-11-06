Eurojust Memimpin Aksi Bersama Melawan Penipu Kripto

Eropa baru saja memberikan pukulan telak terhadap salah satu penipuan kripto terbesar yang pernah dibongkar. Lebih dari 600 juta euro digelapkan melalui platform investasi palsu, sembilan penangkapan di tiga negara, dan operasi yang dilakukan dengan cepat di bawah koordinasi Eurojust. Penindakan lintas batas ini mengungkap skala mengkhawatirkan dari jaringan kriminal yang memanfaatkan blockchain untuk mencuci dana secara tersembunyi. Sebuah kasus yang menegaskan urgensi respons peradilan yang sepadan dengan tantangan kripto.

Artikel Eurojust Leads Joint Action Against Crypto Fraudsters muncul pertama kali di Cointribune.