CEO Ripple Mengungkap Kebenaran Tentang Rumor XRP Vs. RLUSD

CEO Ripple Brad Garlinghouse bergerak untuk menepis spekulasi bahwa stablecoin dolar AS baru perusahaan, RLUSD, telah menggantikan XRP di inti strategi perusahaan, dengan memberi tahu reporter Crypto in America Eleanor Terrett bahwa XRP tetap menjadi fondasi meskipun perusahaan mengarahkan transaksi melalui berbagai aset tergantung pada ekonomi koridor dan kebutuhan pelanggan.

CEO Ripple Meluruskan Catatan: XRP Vs. RLUSD

Dalam wawancara 5 November, Terrett menekan Garlinghouse tentang perdebatan media sosial mengenai apakah peluncuran RLUSD dan dorongan Ripple melampaui pembayaran lintas batas telah mengencerkan peran XRP. Respons Garlinghouse sangat jelas: "XRP berada di pusat segala hal yang dilakukan Ripple." Dia membingkai wacana terkini sebagai produk sampingan dari "banyak misinformasi dan terkadang disinformasi di Twitter kripto," menambahkan bahwa narasi yang menyarankan Ripple telah "menyerah pada XRP" "sama sekali tidak masuk akal."

Garlinghouse menempatkan XRP dalam tumpukan pembayaran dan treasury multi-rel yang lebih luas, menunjuk GTreasury dan pembayaran Ripple. Menurutnya, logika perutean perusahaan bersifat agnostik terhadap aset dan didorong oleh spesifikasi koridor—pasangan mata uang, kedalaman likuiditas, biaya, dan keandalan—daripada ideologi. "Beberapa di antaranya melalui stablecoin. Beberapa melalui XRP," katanya. "Kami ingin memberikan produk terbaik kepada pelanggan dengan harga terbaik, dan terkadang itu mungkin stablecoin. Terkadang mungkin tidak."

Dalam salah satu pengungkapan paling mencolok dari wawancara tersebut, Garlinghouse mengatakan bahwa selama "bagian pertama tahun '23," aktivitas pembayaran institusional Ripple cukup signifikan sehingga "Ripple mencetak 20 persen dari semua USDC." Dia menyajikan angka tersebut sebagai bukti pendekatan pragmatis di mana Ripple menggunakan apa yang berhasil untuk aliran institusional tertentu: "Kami juga menggunakan USDC. Kami juga menggunakan XRP." Intinya, ia berpendapat, adalah bahwa pelanggan membeli solusi, bukan token, dan tugas perusahaan adalah memilih "teknologi yang tepat" untuk masalah yang ditentukan. "Kami bukan maksimalis XRP. Akan ada rantai yang berbeda untuk solusi dan teknologi yang berbeda."

Garlinghouse mengaitkan peran XRP dengan karakteristik kinerjanya—"sangat skalabel, sangat cepat dan sangat murah berdasarkan per transaksi"—tetapi dia menghindari absolutisme, mengakui bahwa atribut tersebut membuat XRP "baik untuk beberapa hal dan mungkin kurang baik untuk hal lain."

Kehadiran RLUSD dalam toolkit Ripple tidak meniadakan proposisi nilai XRP, ia menyarankan; sebaliknya, ini memperluas kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan perutean. Di koridor di mana stablecoin berdenominasi fiat memberikan harga atau kondisi likuiditas yang lebih baik, aliran dapat beralih ke sana; di mana kecepatan-ke-finalitas XRP dan biaya unit rendah menjadi penentu, XRP dapat membawa lalu lintas.

Yang penting, Garlinghouse membingkai pangsa pasar sebagai hal sekunder terhadap pertumbuhan throughput total di seluruh platform Ripple. Dia mengatakan tujuannya adalah untuk meningkatkan skala dari "puluhan miliar dolar transaksi pembayaran menjadi ratusan miliar... hingga triliunan," dan bahwa keberhasilan XRP mengikuti keseluruhan kue. "Jika XRP tidak memiliki 100 persen dari kue itu, tetapi kue itu tumbuh sangat cepat, itu bagus. Saya senang. Itu tempat yang sangat baik untuk berada."

Pada waktu penerbitan, XRP diperdagangkan pada $2,32.