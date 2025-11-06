Pasokan Bitcoin yang dipegang dalam kerugian naik ke level 2024: Bisakah BTC pulih sebelum 2025 berakhir?

Dengan sepertiga Bitcoin dipegang dalam kerugian, data onchain menunjukkan pasar mungkin mendekati fase reset kritis. Akankah BTC mengakhiri tahun ini di atas kisaran tertingginya?

Poin-poin penting:

Sekitar sepertiga dari pasokan Bitcoin saat ini dipegang dalam kerugian, level yang terakhir terlihat pada September 2024.

Metrik onchain menunjukkan kerugian jangka pendek yang meningkat tetapi tekanan jual yang moderat secara keseluruhan.

Sumber: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-supply-held-at-loss-rises-to-2024-level-can-btc-recover-before-2025-ends?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed%3Fcb%3Dko9any%26nc%3D1762428052448%26timestamp%3D1762428052448%26_q%3D1762428052448&utm_campaign=rss_partner_inbound