TLDR Qualcomm memposting pendapatan Q4 sebesar $3,00 per saham, mengalahkan estimasi $2,88, dengan pendapatan $11,27 miliar melampaui proyeksi $10,79 miliar. Panduan Q1 memproyeksikan pendapatan $11,8 miliar hingga $12,6 miliar, melebihi estimasi analis sebesar $11,62 miliar. Perusahaan mengungkapkan chip pusat data AI200 dan AI250 yang akan diluncurkan pada 2026 dan 2027 untuk menantang [...] Postingan Saham Qualcomm (QCOM): Pendapatan Melebihi Ekspektasi Mendorong Ambisi Chip AI pertama kali muncul di Blockonomi.

Saham Qualcomm (QCOM): Pendapatan Melebihi Ekspektasi Mendorong Ambisi Chip AI

Penulis: BlockonomiSumber: Blockonomi
2025/11/06 18:49
TLDR

  • Qualcomm mencatat pendapatan Q4 sebesar $3,00 per saham, melampaui estimasi $2,88, dengan pendapatan $11,27 miliar melebihi proyeksi $10,79 miliar.
  • Panduan Q1 memproyeksikan pendapatan $11,8 miliar hingga $12,6 miliar, melebihi estimasi analis sebesar $11,62 miliar.
  • Perusahaan memperkenalkan chip pusat data AI200 dan AI250 yang akan diluncurkan pada 2026 dan 2027 untuk menantang Nvidia dan AMD.
  • Pendapatan handset tumbuh 14% menjadi $6,96 miliar sementara penjualan otomotif melonjak 17% menjadi $1,05 miliar.
  • BofA Securities menaikkan target harganya dari $200 menjadi $215 tetapi memperingatkan risiko dari berakhirnya kontrak Apple dan eksposur pasar Tiongkok.

Qualcomm melampaui ekspektasi kuartal keempat dengan pendapatan dan penghasilan yang melampaui perkiraan Wall Street. Pembuat chip ini mencatat $3,00 per saham dibandingkan dengan estimasi analis sebesar $2,88.

Pendapatan mencapai $11,27 miliar, mengalahkan proyeksi $10,79 miliar. Pendapatan year-over-year tumbuh 10% dari $10,24 miliar pada kuartal tahun sebelumnya.


Perusahaan mencatat kerugian bersih sebesar $3,12 miliar karena beban pajak. Meskipun terkena dampak akuntansi ini, kinerja operasional menunjukkan cerita yang berbeda.

Panduan Kuat Menunjukkan Momentum

Prospek kuartal pertama Qualcomm mengesankan investor bahkan lebih dari hasil Q4. Perusahaan memproyeksikan pendapatan antara $11,8 miliar dan $12,6 miliar.

Titik tengah $12,2 miliar dengan mudah melampaui konsensus analis sebesar $11,62 miliar. Laba per saham yang disesuaikan diperkirakan akan berada di antara $3,30 dan $3,50, sesuai dengan estimasi Wall Street sebesar $3,31.

Bisnis handset menghasilkan pendapatan $6,96 miliar, naik 14% year-over-year. Kekuatan pasar Tiongkok dan waktu liburan mendorong pertumbuhan tersebut.

Pendapatan otomotif naik 17% menjadi $1,05 miliar. Segmen Internet of Things, yang mencakup penjualan headset Meta, tumbuh 7% menjadi $1,81 miliar.

Hanya bisnis lisensi yang menurun, turun 7% menjadi $1,41 miliar. Namun, semua segmen mengalahkan proyeksi analis menurut data StreetAccount.

Chip AI Membidik Wilayah Nvidia

Qualcomm mengumumkan rencana untuk dua chip akselerator AI baru minggu lalu. AI200 akan hadir pada 2026, dengan AI250 menyusul pada 2027.

Kedua chip mendukung konfigurasi rak penuh dengan pendingin cairan. Ini cocok dengan setup yang digunakan Nvidia dan AMD untuk sistem pusat data mereka.

Sistem ini dapat menghubungkan hingga 72 chip untuk bekerja sebagai satu komputer besar. Lab AI membutuhkan daya ini untuk melatih model-model mutakhir.

Berita chip AI mendorong saham Qualcomm naik 11% secara langsung. Perusahaan sedang berusaha memasuki pasar pusat data yang menguntungkan.

Prospek Analis Bercampur dengan Risiko

BofA Securities menaikkan target harganya menjadi $215 dari $200 sambil mempertahankan peringkat Beli. Perusahaan memuji kinerja handset dan kemajuan diversifikasi.

Namun, BofA menandai beberapa kekhawatiran. Vendor Tiongkok menyumbang sekitar 68% dari pendapatan handset, menciptakan risiko konsentrasi geografis.

Xiaomi menunjukkan tanda-tanda mengembangkan chip in-house. Pangsa Samsung akan turun dari 100% menjadi 75% pada kuartal berikutnya.

Kontrak modem Apple berakhir dalam sekitar satu tahun. Pasar chip smartphone itu sendiri tidak tumbuh banyak secara keseluruhan.

Saham Qualcomm naik 17% tahun ini. Itu tertinggal dari kenaikan Nasdaq sebesar 22%, lonjakan Nvidia sebesar 45%, dan reli AMD sebesar 112%.

BofA mengharapkan kelipatan valuasi akan berkembang seiring pertumbuhan pendapatan IoT, otomotif, dan pusat data. Untuk saat ini, ketergantungan berat pada handset tetap menjadi faktor risiko terbesar.

Postingan Qualcomm (QCOM) Stock: Earnings Beat Fuels AI Chip Ambitions pertama kali muncul di Blockonomi.

