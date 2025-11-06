Pasar Prediksi Menunjukkan Peluang Rendah Kemenangan di Mahkamah Agung Dalam Kasus Tarif Trump

Postingan Pasar Prediksi Menunjukkan Peluang Rendah Kemenangan Mahkamah Agung Dalam Kasus Tarif Trump pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Kebijakan perdagangan Trump sering berdampak pada pasar, termasuk kripto, memicu ketidakpastian yang meluas.

Para pedagang kini mengawasi dengan cermat Mahkamah Agung saat memutuskan apakah Trump memiliki kekuatan untuk memberlakukan tarif yang luas. Investor berada dalam ketegangan tentang bagaimana putusan tersebut dapat memengaruhi pasar, dan baik saham maupun kripto bersiap menghadapi dampaknya.

Pasar Bereaksi terhadap Sinyal Pengadilan

Para pedagang di pasar prediksi tradisional dan berbasis kripto menunjukkan penurunan tajam dalam keyakinan bahwa Mahkamah Agung akan memutuskan mendukung tarif Presiden Trump, setelah perkembangan terbaru.

Di Kalshi, prediksi teregulasi, probabilitas kemenangan Trump turun menjadi 29%. Sementara Polymarket, platform prediksi berbasis kripto, menunjukkan penurunan serupa, dengan peluang di 25%. Penurunan tajam ini menunjukkan bahwa para pedagang semakin meragukan Trump akan menang saat keputusan pengadilan mendekat.

Hakim Mahkamah Agung Mempertanyakan Penggunaan Kekuasaan Darurat Trump untuk Tarif

Para hakim Mahkamah Agung AS baru-baru ini mengajukan pertanyaan tentang legalitas tarif luas Trump. Baik hakim konservatif maupun liberal mempertanyakan pengacara Trump apakah undang-undang darurat tahun 1977 memberikan presiden kekuasaan untuk memberlakukan tarif atau apakah dia telah mencampuri kekuasaan Kongres.

Namun, beberapa hakim juga mencatat wewenang inheren Presiden dalam menangani urusan luar negeri, mengisyaratkan bahwa pengadilan juga bisa terbagi dalam kasus ini. Kasus ini diperkirakan akan memiliki dampak signifikan pada ekonomi global.

Negosiasi perdagangan dengan China, UE dan mitra lainnya juga dapat terpengaruh.

Presiden Trump telah mendorong Mahkamah Agung untuk mempertahankan tarifnya, yang dia gunakan sebagai alat utama dalam kebijakan ekonomi dan luar negeri. Terutama, Trump menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk memberlakukan tarif pada hampir semua mitra dagang AS, menjadi presiden pertama yang menggunakannya dengan cara ini.

Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan bahwa jika pengadilan memutuskan melawan Trump, administrasi dapat beralih ke otoritas hukum lain untuk memastikan tarif tetap berlaku.

Tarif tersebut dapat menghasilkan triliunan pendapatan bagi AS selama dekade berikutnya. Dalam sebuah wawancara, Trump mengatakan bahwa kasus tersebut "berjalan dengan baik" dan memperingatkan bahwa dunia akan menghadapi depresi tanpa tarifnya.

Dampak pada Pasar Kripto

Tarif Trump telah memicu volatilitas signifikan di pasar kripto. Pengumuman tarif 100% terhadap China memicu lebih dari $19 miliar likuidasi di pasar kripto, yang menunjukkan bagaimana pasar global dapat merespons dengan tajam terhadap tindakan perdagangannya.