Penjualan awal Bitcoin Hyper melampaui $26 juta: kripto berikutnya yang siap meledak menargetkan kelemahan terbesar Bitcoin

Informasi kunci:

Bitcoin Hyper ($HYPER) telah mengumpulkan lebih dari 26 juta dolar dalam penjualan awalnya, dengan 239.000$ masuk hanya dalam 24 jam terakhir.

Proyek ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah skalabilitas historis Bitcoin, menggabungkan keamanan Bitcoin dengan kecepatan Solana Virtual Machine (SVM).

Pengguna dapat mengkonversi $BTC ke Layer-2 Hyper untuk transaksi instan, hampir tanpa biaya, dengan akses ke DeFi dan interoperabilitas lintas-rantai.

Token $HYPER menggerakkan seluruh ekosistem melalui staking, tata kelola, airdrop dan hadiah hingga 45%.

Bitcoin: raksasa pasar, tapi lambat seperti tahun 2010

Bitcoin tetap menjadi cryptocurrency dengan pengakuan tertinggi dan kapitalisasi pasar terbesar — lebih dari 2.000 miliar dolar, lebih dari setengah seluruh sektor. Namun, di balik dominasi ini tersembunyi masalah lama: kelambatan.

Jaringan Bitcoin hanya mampu menangani 7 transaksi per detik (TPS), dan biaya dapat mencapai hingga 100 dolar pada periode kemacetan. Sebaliknya, Solana dapat memproses hingga 65.000 TPS, sementara Layer-2 Ethereum mencapai kecepatan hampir instan.

Bitcoin Hyper ($HYPER) lahir justru untuk menyelesaikan keterbatasan ini. Proyek ini telah melampaui 26 juta dolar yang terkumpul dalam penjualan awal — dengan lebih dari 239.000$ dalam 24 jam terakhir — berkat investor yang antusias dengan misi "membuat Bitcoin hebat lagi" dan mengubahnya menjadi crypto berikutnya yang siap meledak.

Dengan menggabungkan keamanan tak tertandingi Bitcoin dengan kekuatan dan kecepatan Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper bertujuan untuk membuat "ibu dari cryptocurrency" akhirnya dapat digunakan untuk pembayaran, dApp dan DeFi.

Bitcoin mempertahankan nilai, tapi tidak mengikuti perkembangan

Meskipun posisinya dominan, Bitcoin terlalu lambat untuk dunia blockchain modern. Jaringan memproses sekitar 6,5 TPS secara real-time, dengan blok yang membutuhkan lebih dari 9 menit dan finalitas transaksi sekitar satu jam.

Sebagai perbandingan, Solana menangani lebih dari 750 TPS secara real-time dan dapat mencapai puncak teoritis 65.000 TPS. Bahkan jaringan seperti Base, BNB Chain dan Tron menyelesaikan transaksi dalam hitungan detik.

Di jaringan modern, pengembang dapat membuat platform DeFi, marketplace NFT atau meme coin dalam beberapa hari. Di Bitcoin, biaya dan kelambatan membuat ide-ide ini hampir tidak mungkin.

Singkatnya: Bitcoin aman tapi terisolasi. Ini adalah jaringan penyelesaian, bukan lingkungan eksekusi. Bitcoin Hyper ingin mengubah semua ini — menskalakan Bitcoin tanpa mengorbankan esensinya.

Bagaimana Bitcoin Hyper membuat Bitcoin hebat lagi

Bitcoin Hyper bukan fork atau sidechain. Ini adalah Layer-2 lengkap yang langsung terhubung ke Layer-1 Bitcoin, yang menggabungkan keamanan dan kecepatan.

Setiap batch transaksi divalidasi melalui bukti pengetahuan nol (zero-knowledge proofs) dan kemudian dicatat pada jaringan Bitcoin utama untuk keamanan maksimal.

Karena Hyper menggunakan Solana Virtual Machine (SVM), pengembang dapat dengan mudah membawa aplikasi Solana yang ada ke Bitcoin Hyper: platform DeFi, marketplace NFT dan protokol lintas-rantai yang kompatibel dengan Ethereum, Solana dan Bitcoin.

Pada praktiknya, $BTC akhirnya menjadi dapat digunakan.

Anda dapat melakukan staking, menghasilkan yield, mengirim BTC dalam hitungan detik tanpa biaya tinggi, atau bahkan menukar meme coin di jaringan berbasis Bitcoin. Bagi para builder, terbuka tingkat eksekusi baru untuk dApp dan protokol DeFi.

Penjualan awal rekor: kepercayaan investor yang meningkat

Minat terhadap Bitcoin Hyper tumbuh pesat. Proyek ini telah melampaui 26 juta dolar yang terkumpul, pencapaian yang hanya sedikit penjualan awal dapat banggakan. Dalam 24 jam terakhir, token $HYPER telah mencatat empat pembelian besar, dengan total 239.200$ (20.100$ + 10.400$ + 140.300$ + 68.400$).

Saat ini token dijual dengan harga 0,013225$, dengan kenaikan harga yang diperkirakan pada setiap tahap berikutnya dari penjualan awal. Prediksi memperkirakan bahwa Bitcoin Hyper dapat mencapai 1,50$ pada tahun 2030, jika tim memenuhi janji dan adopsi terus bertumbuh.

Di dalam ekosistem, $HYPER berfungsi sebagai bahan bakar untuk seluruh jaringan:

menggerakkan transaksi;

menawarkan hak tata kelola;

memberikan akses ke peluncuran proyek baru di Layer-2 Hyper;

dan memungkinkan untuk mendapatkan hadiah staking hingga 45%.

Kesimpulan

Bitcoin Hyper ($HYPER) mewakili inisiatif pertama yang sebenarnya untuk membuat Bitcoin cepat, ekonomis dan dapat diprogram, tanpa mengorbankan keamanannya.

Dengan menggabungkan utilitas nyata dan energi dari meme coin, proyek ini menarik perhatian yang semakin besar di pasar. Penjualan awal masih terbuka, menawarkan kepada investor akses awal ke apa yang banyak orang anggap sebagai Layer-2 paling menjanjikan yang pernah ada untuk Bitcoin.