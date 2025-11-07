Indikator Bitcoin menandakan potensi pembalikan setelah meniru crash April

Poin-Poin Penting

Beberapa indikator Bitcoin, termasuk MVRV, Persentase Pasokan dalam Kerugian, 365DMA, dan RSI, saat ini mencerminkan pola yang terlihat sebelum kejatuhan pasar April.

Indikator momentum teknis menunjukkan potensi perubahan arah pasar.

Indikator utama Bitcoin menunjukkan pola yang mirip dengan yang terlihat selama kejatuhan pasar April, menandakan potensi pembalikan harga mungkin akan terjadi. MVRV, metrik valuasi on-chain yang menyoroti potensi puncak atau dasar pasar dalam analisis kripto, bersama dengan sinyal teknis lainnya menunjukkan tanda-tanda peringatan.

Persentase Pasokan dalam Kerugian, metrik yang melacak bagian kepemilikan kripto yang saat ini tidak menguntungkan bagi investor, menampilkan karakteristik yang mencerminkan penurunan April. 365DMA, rata-rata bergerak jangka panjang yang digunakan untuk menilai pembalikan tren kripto, juga berkontribusi pada pandangan bearish.

RSI, indikator momentum yang menandakan kondisi overbought atau oversold dalam perdagangan kripto, melengkapi kumpulan metrik yang menunjukkan kemungkinan perubahan arah untuk aset digital terkemuka ini.

Analisis terbaru menunjukkan munculnya death cross dalam grafik Bitcoin, yang sering dikaitkan dengan tren bearish tetapi terkadang mendahului pembalikan.