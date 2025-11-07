Solana bergabung dengan pesaing blockchain untuk memperbaiki pembayaran lintas jaringan

Solana memasuki détente strategis dengan jaringan layer-1 utama lainnya, bertujuan untuk menggantikan sistem pembayaran yang terfragmentasi saat ini dengan kerangka kerja lintas-rantai yang koheren untuk institusi.

Ringkasan Solana telah bergabung dengan Polygon, TON, Sui, Monad, dan Fireblocks untuk meluncurkan Konsorsium Pembayaran Blockchain.

Kelompok ini bertujuan untuk menciptakan standar teknis dan kepatuhan yang terpadu untuk pembayaran berbasis blockchain.

Menurut pengumuman pada 6 November, Yayasan Solana telah menjalin aliansi formal dengan sekelompok pesaing utamanya, termasuk Polygon, TON, Sui, dan Monad, bersama dengan raksasa infrastruktur Fireblocks, untuk membentuk Konsorsium Pembayaran Blockchain, atau BPC.

Koalisi ini menandai perubahan signifikan dari tribalisme ekosistem yang biasanya mendefinisikan sektor ini. Tujuan yang mereka nyatakan adalah untuk secara kolaboratif mengembangkan kerangka kerja teknis dan kepatuhan yang terpadu untuk mengatasi masalah interoperabilitas yang telah mencegah modal institusional mengalir bebas di berbagai jaringan blockchain.

Solana dan mitra mendorong kerangka pembayaran umum

Solana dan mitranya langsung membidik paradoks inti dalam industri kripto. Sementara jaringan blockchain secara kolektif menyelesaikan lebih dari $15 triliun onchain pada 2024 — angka yang melampaui volume gabungan Visa dan Mastercard — aktivitas ini tetap terisolasi.

Bagi bisnis dan lembaga keuangan, ini menciptakan lanskap yang penuh dengan gesekan. Memindahkan nilai di berbagai rantai sering kali melibatkan navigasi melalui labirin standar yang tidak kompatibel, persyaratan kepatuhan yang bervariasi, dan kurangnya model keamanan bersama.

Solana dan mitra barunya membuat taruhan berani: bahwa kunci untuk membuka bab berikutnya dari pembayaran digital terletak pada kolaborasi, bukan hanya persaingan. Tujuan mereka adalah untuk menstandarisasi data transaksi, protokol kepatuhan, dan penyelesaian lintas-rantai. Mereka membayangkan masa depan di mana nilai digital bergerak antar blockchain semudah mata uang fiat bergerak antar bank saat ini.

Pada akhirnya, kerangka kerja bersama mereka berupaya membangun jembatan antara dunia jaringan publik yang inovatif namun sering kali kacau dan tuntutan ketat dari penyedia pembayaran tradisional dan regulator.

Konsorsium ini bertujuan untuk memberikan perusahaan buku aturan standar dan dapat diprediksi untuk transfer onchain, sambil tetap mempertahankan sifat terdesentralisasi yang memberikan blockchain ini kekuatan uniknya.