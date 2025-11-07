Yayasan Midnight Bergabung dengan Project Catalyst untuk Mendorong Inovasi Privasi Web3

Midnight Foundation, entitas yang memajukan jaringan blockchain peningkat privasi Midnight, telah berkolaborasi dengan Project Catalyst, mesin inovasi terdesentralisasi dari Cardano. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat inovasi privasi dalam sektor Web3. Pengembangan ini berupaya membantu para pengembang dalam menciptakan dApps sumber terbuka dengan aplikasi dunia nyata dari alat-alat peningkat privasi jaringan Midnight. Oleh karena itu, inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat adopsi solusi berpusat pada privasi sekaligus menginspirasi era baru inovasi yang aman di dunia terdesentralisasi.

Midnight Foundation dan Project Catalyst Mendorong Inovasi Privasi Berbasis Web3 melalui Kategori Fund15 yang Unik

Kemitraan antara Midnight Foundation dan Project Catalyst ditetapkan untuk mempercepat inovasi privasi berbasis Web3 dengan kategori eksklusif Midnight Compact dApps dalam putaran besar Fund15 dari Project Catalyst. Dilaporkan akan mendukung pengembangan berbagai proyek Proof of Concept sumber terbuka dengan kasus penggunaan praktis dari teknologi privasi Midnight. Dengan memanfaatkan agenda komunitas yang transparan dan kerangka pemungutan suara Catalyst, kategori ini akan membantu mendeteksi proyek-proyek berpotensi tinggi yang dapat mendorong penerimaan privasi yang dapat diskalakan di berbagai industri.

Secara khusus, para pengembang yang berpartisipasi dalam kategori tersebut akan mendalami area seperti tata kelola, keuangan, kesehatan, kecerdasan buatan, dan sektor-sektor berkembang lainnya. Kategori ini mendorong inovasi untuk menyeimbangkan kerahasiaan dan transparansi dari entitas sipil yang menjamin privasi dalam mekanisme tata kelola secara keseluruhan hingga produk keuangan yang sesuai dengan peraturan yang didukung oleh privasi yang dapat diprogram. Setiap proyek perlu membuat kode yang dapat digunakan kembali, dokumentasi, serta antarmuka konsumen demo yang berfungsi.

Memperkuat Para Pembangun dengan Solusi Privasi-by-Design dan Privasi Praktis

Saat membahas langkah ini, Manajer Umum Catalyst, Kriss Baird, menegaskan bahwa kemitraan ini memperkuat pengembang untuk mengembangkan solusi privasi-by-design untuk penggunaan dunia nyata. Dia menambahkan bahwa upaya bersama ini mempromosikan jaringan kolaboratif untuk menyatukan pengulas, pemilih, dan inovator untuk membentuk kemajuan blockchain yang masuk akal. Selain itu, Project Catalyst akan secara efisien mengelola prosedur pemungutan suara, memungkinkan komunitas untuk dengan mudah mengekspresikan preferensi, sedangkan Midnight Foundation akan mengawasi pencairan dan pendanaan.

Secara keseluruhan, kemitraan ini menampilkan visi bersama kedua entitas untuk memperkuat lanskap Web3 yang lebih luas dengan inovasi yang berpusat pada privasi, bertanggung jawab dan pengalaman yang mulus bagi para pembangun.