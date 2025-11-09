BursaDEX+
Filecoin Memperluas ke Layanan Cloud Onchain, Membuka Daftar Tunggu

2025/11/09 07:26
Poin Kunci:
  • Filecoin memperluas ke layanan cloud onchain; reaksi pasar yang kuat diharapkan.
  • Token FIL melonjak 110% setelah pengumuman.
  • Pergeseran ini memposisikan Filecoin sebagai pesaing infrastruktur cloud utama.

Filecoin telah secara resmi beralih ke layanan cloud on-chain dengan peluncuran situs web baru dan daftar tunggu, memperluas cakupannya secara signifikan seperti yang diumumkan pada 8 November 2025.

Pergeseran ini memposisikan Filecoin sebagai pemain utama dalam layanan cloud dan menghasilkan lonjakan hampir 110% dalam nilai token FIL, menunjukkan dukungan investor yang kuat.

Langkah Berani Filecoin ke Layanan Cloud Onchain

Transisi Filecoin dari jaringan penyimpanan terdesentralisasi ke layanan cloud onchain menandai perkembangan penting. Dilaksanakan oleh Filecoin Foundation, ini sejalan dengan tujuan yang lebih luas untuk meningkatkan infrastruktur terdesentralisasi.

Bergerak melampaui penyimpanan, Filecoin memperkenalkan kemampuan cloud baru, bertujuan untuk menarik berbagai pengembang dan mendukung aplikasi baru. Ekspansi teknologi yang diantisipasi mendukung misi Filecoin.

Pasar merespons dengan token Filecoin (FIL) melonjak 110% setelah pengumuman, menandakan peningkatan minat investor. Tidak ada pernyataan besar dari tokoh-tokoh profil tinggi lainnya atau regulator yang dicatat pada saat itu.

Lonjakan Harga dan Implikasi Pasar Setelah Pengumuman

Tahukah Anda? Pergeseran Filecoin mencerminkan upaya masa lalu oleh proyek seperti Arweave, mengisyaratkan ekspansi sektor dan peningkatan daya saing. Keterlibatan ekosistem jangka panjang mungkin berkembang di sekitar kemampuan cloud ini.

Filecoin, dengan simbol FIL, diperdagangkan pada $3,02 dengan kapitalisasi pasar sebesar $2,13 miliar, mendominasi 0,06% dari pasar. Kapitalisasi pasar yang sepenuhnya terdilusi adalah $5,91 miliar, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $2,45 miliar, menandai penurunan 30,80%. Selama 30 hari terakhir, harga meningkat sebesar 31,40%, menurut CoinMarketCap.

Filecoin(FIL), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 23:17 UTC pada 8 November 2025. Sumber: CoinMarketCap

Tim penelitian Coincu mengantisipasi pengaruh ekonomi dari pergeseran strategis Filecoin. Data historis dari proyek penyimpanan terdesentralisasi sebelumnya menunjukkan potensi untuk pengembangan berkelanjutan dalam kerangka cloud baru, seperti yang ditunjukkan dalam studi ini.

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan penelitian sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/filecoin-onchain-cloud-transition/

