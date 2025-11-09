Filecoin & Bonk Membangun Kekuatan Sementara Penggalangan Dana BlockDAG Sebesar $435M & Era Nilai Menunjukkan Pertumbuhan Berkelanjutan

Disclaimer: Konten ini adalah artikel yang disponsori. Bitcoinsistemi.com tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hal negatif yang mungkin timbul dari informasi di atas atau produk atau layanan yang disebutkan dalam artikel. Bitcoinsistemi.com menyarankan pembaca untuk melakukan penelitian individu tentang perusahaan yang disebutkan dalam artikel dan mengingatkan bahwa semua tanggung jawab ada pada individu.

Pasar kripto mulai stabil saat token-token utama mendapatkan kembali momentum. Lonjakan harga Filecoin (FIL) menandakan akumulasi baru setelah tekanan jual yang berkepanjangan, sementara pemulihan harga Bonk (BONK) menegaskan kekuatan ekosistem berbasis komunitas Solana. Pergerakan ini mencerminkan kepercayaan yang tumbuh di segmen infrastruktur dan meme di pasar.

Di tengah pergeseran ini, BlockDAG mendefinisikan ulang kredibilitas prapenjualan melalui Era Nilai $435 juta, yang berfokus pada pengiriman, likuiditas, dan keberlanjutan. Saat ini dihargai $0,005 di Batch 32, proyek ini hanya memiliki 4,3 miliar koin yang tersisa untuk dijual dan telah menarik lebih dari 312.000 pemegang, lebih dari 20.000 penambang, dan lebih dari 3,5 juta pengguna X1. Didukung oleh alokasi institusional sebesar $86 juta dan model vesting 40/60, struktur disiplin BlockDAG menempatkannya di antara proyek kripto teratas yang diposisikan untuk fase ekspansi 2025.

Filecoin Menguat saat Utilitas Jaringan Mendorong Lonjakan 4%

Lonjakan harga Filecoin (FIL) sebesar 4 persen, dilaporkan oleh CoinDesk, mencerminkan permintaan yang tangguh untuk solusi penyimpanan data terdesentralisasi. Setelah penarikan pasar singkat, Filecoin bangkit kembali karena data on-chain menunjukkan aktivitas jaringan yang meningkat dan adopsi penyimpanan yang stabil dari pengguna perusahaan.

Fokus jangka panjang proyek pada penyediaan penyimpanan yang dapat diskalakan dan aman terus membedakannya dari kripto berbasis infrastruktur lainnya. Analis mencatat bahwa Filecoin telah menemukan dukungan teknis di sekitar titik terendah baru-baru ini, menunjukkan minat beli yang kuat dari pemegang jangka panjang.

Jika ekspansi jaringan terus berlanjut dengan kecepatan saat ini, FIL dapat mencoba menembus zona resistensi utama dalam beberapa minggu mendatang. Kebangkitannya menyoroti preferensi pasar untuk proyek yang berlandaskan utilitas praktis daripada spekulasi, tema yang bergema di seluruh daftar proyek kripto teratas 2025.

Bonk Pulih 4,6% saat Momentum Komunitas Kembali

Pembaruan harga Bonk (BONK) terbaru menunjukkan kenaikan 4,6 persen setelah periode volatilitas, menandai pemulihan solid dalam ekosistem Solana. Menurut CoinDesk, peningkatan likuiditas dan inisiatif komunitas yang berkelanjutan membantu Bonk mendapatkan kembali visibilitas di kalangan investor ritel.

Popularitas token ini didorong oleh integrasinya dengan proyek NFT berbasis Solana dan kehadirannya yang aktif di komunitas perdagangan sosial. Kebangkitan ini mencerminkan pentingnya keterlibatan pengguna dalam mempertahankan momentum untuk token yang sedang berkembang.

Pendekatan berbasis komunitas Bonk menunjukkan bahwa partisipasi akar rumput tetap menjadi kekuatan yang kuat dalam kripto. Dengan aktivitas yang meningkat dan kepercayaan yang diperbaharui, Bonk mendapatkan kembali daya tarik sebagai salah satu aset berbasis meme yang lebih tangguh di pasar menjelang tahun baru.

BlockDAG Mengamankan Dukungan Institusional $86 Juta untuk Mendorong Kelangkaan

Era Nilai menandai transisi BlockDAG dari Era Kekuatan ke fase terstruktur dan transparan yang dibangun di sekitar pengiriman terverifikasi dan akuntabilitas. CEO Anthony Turner mengkonfirmasi bahwa semua bonus dan kode promosi telah dihapus secara permanen untuk membangun model distribusi yang adil. Di bawah kerangka kerja baru, koin mengikuti jadwal vesting dengan 40 persen dirilis di muka dan 60 persen didistribusikan secara merata selama tiga bulan. Pendekatan ini melindungi likuiditas dan memastikan stabilitas pasar.

Kepercayaan institusional terus menjadi jangkar proyek, dipimpin oleh kesepakatan $86 juta yang memperkuat dukungan jangka panjang dan kelangkaan. Prapenjualan, sekarang di Batch 32 dengan harga $0,005, telah mengumpulkan $435 juta, dengan 4,3 miliar koin BDAG tersisa. Batas pasokan total 50 miliar token semakin memperkuat desain berbasis kelangkaannya.

Dashboard V4 meningkatkan transparansi dengan menawarkan analitik prapenjualan real-time, papan peringkat, dan pelacakan dompet. Peningkatan ini memberikan peserta akses langsung ke kinerja ekosistem, mencerminkan lingkungan seperti bursa. Sementara itu, Program Referral terus memperluas komunitas melalui hadiah 25 persen untuk perujuk dan bonus 5 persen untuk yang diundang, mendorong pertumbuhan jaringan organik.

Dengan lebih dari 20.000 penambang yang dikerahkan dan lebih dari 3,5 juta pengguna X1 di seluruh dunia, Era Nilai BlockDAG memposisikan proyek ini di antara pemimpin kripto teratas 2025. Ini adalah ekosistem yang dibangun berdasarkan transparansi, struktur, dan kemajuan yang terukur.

Kesimpulan Utama!

Lonjakan harga Filecoin (FIL) dan pembaruan harga Bonk (BONK) keduanya menandakan stabilitas pasar yang diperbaharui, tetapi tidak ada yang cocok dengan skala kemajuan yang terlihat dalam Era Nilai BlockDAG. Dengan harga $0,005, Batch 32 aktif, dan $435 juta terkumpul, BlockDAG berdiri sebagai cetak biru bagaimana prapenjualan berkembang menjadi ekosistem yang beroperasi penuh. Melalui Dashboard V4 dan Program Referral-nya, proyek ini telah menggabungkan teknologi, transparansi, dan pertumbuhan komunitas menjadi satu kerangka kerja yang kohesif.

Bagi trader yang mencari proyek kripto teratas dengan utilitas terverifikasi dan viabilitas jangka panjang, BlockDAG terus menetapkan tolok ukur bagaimana prapenjualan menjadi kesuksesan jaringan yang bertahan lama.

Prapenjualan: https://purchase.blockdag.network

Situs web: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu