Seorang penipu mata uang kripto Rusia dan istrinya diculik dan dibunuh di Uni Emirat Arab.

PANews melaporkan pada tanggal 9 November bahwa, menurut Cryptoslate, pengusaha Rusia Roman Novak dan istrinya Anna diculik dan dibunuh di Uni Emirat Arab. Roman Novak telah menipu investor sebesar jutaan dolar melalui berbagai proyek cryptocurrency. Pada tahun 2020, dia dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena penipuan. Setelah itu, Novak pindah ke Dubai, di mana dia menciptakan aplikasi cryptocurrency Fintopio dan diduga mengumpulkan ratusan juta dolar dari investor baru. Pada awal Oktober, Novak dan istrinya bepergian ke Hatta, dekat perbatasan antara UEA dan Oman, untuk menghadiri konferensi investor yang tampaknya menjanjikan. Namun, mereka berganti kendaraan dan menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa hari tidak ada kabar, kerabat Roman Novak membunyikan alarm. Pihak berwenang Rusia dan UEA meluncurkan penyelidikan, mencurigai pasangan tersebut telah diiming-imingi ke vila sewaan dengan dalih palsu, dan apa yang seharusnya menjadi pertemuan bisnis tiba-tiba berubah menjadi upaya penculikan dan permintaan tebusan. Para penculik berusaha memaksa Roman Novak untuk menyerahkan sejumlah besar cryptocurrency, yang dilaporkan disimpan dalam dompet dan akun yang terkait dengan aplikasinya dan penipuan masa lalunya. Para penculik gagal, dan tragedi pun terjadi: Roman Novak dan istrinya keduanya dibunuh. PANews melaporkan pada tanggal 9 November bahwa, menurut Cryptoslate, pengusaha Rusia Roman Novak dan istrinya Anna diculik dan dibunuh di Uni Emirat Arab. Roman Novak telah menipu investor sebesar jutaan dolar melalui berbagai proyek cryptocurrency. Pada tahun 2020, dia dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena penipuan. Setelah itu, Novak pindah ke Dubai, di mana dia menciptakan aplikasi cryptocurrency Fintopio dan diduga mengumpulkan ratusan juta dolar dari investor baru. Pada awal Oktober, Novak dan istrinya bepergian ke Hatta, dekat perbatasan antara UEA dan Oman, untuk menghadiri konferensi investor yang tampaknya menjanjikan. Namun, mereka berganti kendaraan dan menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa hari tidak ada kabar, kerabat Roman Novak membunyikan alarm. Pihak berwenang Rusia dan UEA meluncurkan penyelidikan, mencurigai pasangan tersebut telah diiming-imingi ke vila sewaan dengan dalih palsu, dan apa yang seharusnya menjadi pertemuan bisnis tiba-tiba berubah menjadi upaya penculikan dan permintaan tebusan. Para penculik berusaha memaksa Roman Novak untuk menyerahkan sejumlah besar cryptocurrency, yang dilaporkan disimpan dalam dompet dan akun yang terkait dengan aplikasinya dan penipuan masa lalunya. Para penculik gagal, dan tragedi pun terjadi: Roman Novak dan istrinya keduanya dibunuh.