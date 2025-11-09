Seorang whale memperoleh keuntungan sebesar $1,44 juta dari posisi long di ZEC 9 jam yang lalu.

PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut pemantauan Lookonchain, seorang paus misterius membuat dompet baru (0x6EF9) 14 jam yang lalu dan menyetor 6,27 juta USDC ke platform Hyperliquid, sambil secara bersamaan menempatkan pesanan beli limit untuk ZEC pada harga $509,5. Pesanan tersebut terpenuhi 9 jam yang lalu, dan paus tersebut saat ini memegang 20.833 ZEC (senilai $12 juta), dengan keuntungan yang belum terealisasi sebesar $1,44 juta.
