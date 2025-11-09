BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut pemantauan Lookonchain, seorang paus misterius membuat dompet baru (0x6EF9) 14 jam yang lalu dan menyetor 6,27 juta USDC ke platform Hyperliquid, sambil secara bersamaan menempatkan pesanan beli limit untuk ZEC pada harga $509,5. Pesanan tersebut terpenuhi 9 jam yang lalu, dan paus tersebut saat ini memegang 20.833 ZEC (senilai $12 juta), dengan keuntungan yang belum terealisasi sebesar $1,44 juta.PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut pemantauan Lookonchain, seorang paus misterius membuat dompet baru (0x6EF9) 14 jam yang lalu dan menyetor 6,27 juta USDC ke platform Hyperliquid, sambil secara bersamaan menempatkan pesanan beli limit untuk ZEC pada harga $509,5. Pesanan tersebut terpenuhi 9 jam yang lalu, dan paus tersebut saat ini memegang 20.833 ZEC (senilai $12 juta), dengan keuntungan yang belum terealisasi sebesar $1,44 juta.

Seorang whale memperoleh keuntungan sebesar $1,44 juta dari posisi long di ZEC 9 jam yang lalu.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/11/09 10:02
Belong
LONG$0.003556+4.28%
Zcash
ZEC$405.17+1.55%
Ambire Wallet
WALLET$0.01323-4.61%
USDCoin
USDC$1.001--%

PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut pemantauan Lookonchain, seorang paus misterius membuat dompet baru (0x6EF9) 14 jam yang lalu dan menyetor 6,27 juta USDC ke platform Hyperliquid, sambil secara bersamaan menempatkan pesanan beli limit untuk ZEC pada harga $509,5. Pesanan tersebut terpenuhi 9 jam yang lalu, dan paus tersebut saat ini memegang 20.833 ZEC (senilai $12 juta), dengan keuntungan yang belum terealisasi sebesar $1,44 juta.

Peluang Pasar
Logo Belong
Harga Belong(LONG)
$0.003556
$0.003556$0.003556
-1.49%
USD
Grafik Harga Live Belong (LONG)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bitcoin untuk Emas? Bank Sentral Rencanakan Langkah Kripto Besar Senilai $300 Juta

Bitcoin untuk Emas? Bank Sentral Rencanakan Langkah Kripto Besar Senilai $300 Juta

Kazakhstan akan menjual cadangan emas dan berinvestasi hingga $300 juta dalam Bitcoin, membangun cadangan kripto senilai $1 miliar untuk diversifikasi aset nasional. Bank sentral Kazakhstan telah mengumumkan
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/12 18:23
Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan televisi langka pada hari Minggu, menuduh pemerintahan Trump menggunakan ancaman kriminal untuk menekan bank sentral
Bagikan
CryptoNews2026/01/12 17:49
Gejolak Kripto: Politik Januari 2026 Mengguncang Dunia Aset Digital

Gejolak Kripto: Politik Januari 2026 Mengguncang Dunia Aset Digital

Politik Januari 2026 mengguncang kripto saat Bitcoin, Ethereum, dan altcoin bereaksi terhadap regulasi, geopolitik, dan volatilitas pasar.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 18:27