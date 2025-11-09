BursaDEX+
Presale Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Remittix, Rollblock, BlockDAG, Bitcoin Hyper dan Layer Brett

2025/11/09 18:35
Proyek seperti Remittix, Rollblock, BlockDAG, Bitcoin Hyper, dan Layer Brett semakin mendapatkan daya tarik pada tahun 2025. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta melalui penjualan lebih dari 684 juta token, saat ini dihargai $0,1166 per token, menempatkannya di garis depan infrastruktur pembayaran generasi berikutnya.

Rollblock: Penjualan Awal Gaming-Fi Dengan Buzz Besar

Penjualan awal Rollblock membuat gelombang dalam sektor GameFi. Rollblock (RBLK) telah mengumpulkan lebih dari $11 juta dan dibingkai sebagai salah satu penjualan awal kripto terbaik untuk dibeli sekarang, berkat ekosistem kasino langsung, model pembagian pendapatan, dan fitur staking.

Pemegang token menerima sebagian dari pendapatan platform mingguan, hasil staking hingga 30% APY telah diumumkan, dan pembeli awal mendapatkan token diskon hanya dengan harga $0,068 di tahap pertama. Dengan adopsi iGaming yang meningkat dan proyek lama seperti Bitcoin yang mendapatkan stabilitas, Rollblock menawarkan jalur khusus ke peluang penjualan awal berbasis utilitas.

BlockDAG: Penjualan Awal Layer 1 Skala Besar Menargetkan Pendanaan Rekor

Dengan model hybrid berbasis UTXO dan akun, penjualan awal BlockDAG bertujuan untuk mereinvensi arsitektur blockchain dan berada pada level yang berbeda. Penjualan awal ini telah mengumpulkan $435 juta sejauh ini dan telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu penjualan awal cryptocurrency terbesar tahun 2025.

Struktur DAG-nya menjanjikan throughput tinggi, dan tim memasarkannya sebagai alternatif layer-one yang dibangun untuk skala. Jika Anda mencari penjualan awal kripto terbaik untuk dibeli sekarang dengan skala institusional dan modal besar, BlockDAG membutuhkan perhatian. Namun, penjualan awal berkapitalisasi besar sering membawa ekspektasi dan risiko eksekusi yang lebih tinggi.

Bitcoin Hyper: Layer 2 untuk Bitcoin Dengan Momentum Penjualan Awal

Bitcoin Hyper memposisikan dirinya sebagai penjualan awal kripto terbaik untuk dibeli sekarang ketika datang ke perluasan ekosistem Bitcoin. Staking, fitur DeFi, dApps yang dikembangkan pada mesin virtual yang kompatibel dengan Bitcoin, dan transaksi BTC yang cepat dan murah semuanya dimungkinkan oleh jaringan layer-2 native Bitcoin proyek ini.

Meskipun ada kehati-hatian pasar secara umum, minat investor terlihat jelas karena penjualan awal telah mengumpulkan lebih dari $26 juta dalam pendanaan. Bagi mereka yang percaya pada dominasi Bitcoin dan yang ingin terpapar pada ekosistemnya di luar BTC itu sendiri, Bitcoin Hyper menyajikan opsi tahap awal yang menarik.

Remittix: Token Pembayaran Penjualan Awal Dengan Fundamental Kuat

Di antara penjualan awal, Remittix menonjol karena misi dunia nyata dan kemajuan yang terukur. Dengan dompet beta langsung, dukungan untuk 40+ cryptocurrency dan 30+ mata uang fiat, dan pengumuman bonus token 50% berjadwal menjelang pengumuman mega $30M, Remittix menunjukkan eksekusi daripada sekadar janji.

Tim telah mengamankan verifikasi CertiK dan konfirmasi listing pertukaran pertama, yang menambah kredibilitas. Karena koin meme tradisional kehilangan momentum, Remittix dipandang sebagai salah satu peluang penjualan awal kripto terbaik dalam siklus ini.

Fitur baru Remittix:

  • Pengguna dapat memindahkan kripto ke rekening bank di 30+ negara dengan alur yang sederhana dan terpandu.
  • API Merchant memungkinkan checkout kripto-ke-fiat instan dan pembayaran yang diselesaikan dengan cepat.
  • Dashboard bawaan untuk pelacakan biaya real-time dan hadiah pengguna.
  • Bonus eksklusif 50% berjadwal untuk kontributor awal dan "pengumuman mega" terbuka ketika akumulasi mencapai $30 juta.
  • Tokenomics transparan dengan jadwal pembakaran publik dan jejak audit.

Layer Brett: Energi Meme Bertemu Utilitas Layer 2

Akhirnya, Layer Brett menggabungkan daya tarik koin meme dengan teknologi blockchain nyata. Penjualan awal sedang berlangsung pada titik masuk biaya rendah dan menawarkan hadiah dengan taruhan tinggi. Meskipun beberapa outlet ulasan menunjukkan detail yang hilang dalam whitepaper, buzz-nya nyata. Dengan APY tinggi, staking yang digamifikasi, dan kecepatan Layer 2, Layer Brett disebut-sebut sebagai penjualan awal kripto terbaik untuk dibeli sekarang bagi trader yang menerima risiko tinggi dalam mencari keuntungan besar.

Ringkasan: Penjualan Awal Mana Yang Tepat Untuk Anda?

Pikirkan preferensi utilitas dan toleransi risiko Anda saat memilih penjualan awal kripto terbaik untuk dibeli sekarang. Remittix adalah opsi terbaik jika Anda mencari token dengan infrastruktur pembayaran aktual dan adopsi. Untuk usaha berbasis game, Rollblock menawarkan jalur khusus. Untuk skala teknologi mendalam, BlockDAG dan Bitcoin Hyper membawa ambisi besar. Dan jika Anda mengejar volatilitas tinggi dan persilangan meme-meme, Layer Brett cocok dengan cetakan tersebut. Selalu lakukan riset Anda sendiri. Remittix adalah penjualan awal terbaik dan menyediakan utilitas terbaik..

Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini:

Website: https://remittix.io/

Socials: https://linktr.ee/remittix

Hadiah $250K: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

