DeFi Bitcoin Bisa Menjadi Kontributor Terbesar untuk TVL Cardano‬ ⋆ ZyCrypto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/09 18:57
Charles Hoskinson percaya DeFi Bitcoin bisa menjadi katalis yang akhirnya membuka likuiditas besar untuk Cardano.

Berbicara selama AMA terbarunya, pendiri Cardano memprediksi bahwa mengintegrasikan keuangan terdesentralisasi berbasis Bitcoin dapat "menciptakan miliaran dolar TVL untuk jaringan dan membawa banyak Bitcoin."

Hoskinson menggunakan sesi tersebut untuk menantang gagasan umum bahwa pengenalan stablecoin utama, seperti USDT atau USDC, akan secara otomatis mengubah ekosistem Cardano. Menurutnya, ekspektasi seperti itu terlalu menyederhanakan tantangan jaringan.

Pendiri Cardano percaya bahwa absurd untuk berpikir "keberadaan salah satu stablecoin besar ini secara ajaib akan menyelesaikan seluruh masalah DeFi Cardano," mencatat bahwa Cardano sudah mendukung stablecoin asli yang didukung aset seperti USDM dan USDA yang mempertahankan peg mereka secara efisien.

Hoskinson menekankan bahwa keterbatasan mendasar terletak pada keterlibatan pengguna, bukan teknologi. Meskipun memiliki lebih dari 1,3 juta peserta staking dan tata kelola yang memegang lebih dari $15 miliar dalam ADA, sebagian besar tetap menjadi investor pasif.

"Cardano memiliki ekosistem yang subur," katanya, "Tapi tidak banyak dari orang-orang tersebut yang telah melintasi jurang untuk menggunakan DeFi di Cardano." Kepasifan ini, jelasnya, menciptakan skenario "ayam dan telur" di mana aktivitas rendah menghalangi kemitraan dan arus masuk likuiditas, semakin menghambat pertumbuhan ekosistem.

Untuk mengatasi hal ini, Hoskinson mengungkapkan peta jalan multi-tahun yang dirancang untuk menjembatani DeFi dengan keuangan dunia nyata, menamai Midnight dan RealFi sebagai inisiatif utama dalam rencana ini.

Kedua proyek akan terhubung dengan infrastruktur DeFi Bitcoin, memungkinkan ADA dan BTC untuk dipinjamkan, dikonversi menjadi stablecoin, dan digunakan dalam produk pinjaman dunia nyata. Integrasi ini, katanya, dapat membantu Cardano memanfaatkan basis modal Bitcoin yang dalam dan menarik likuiditas tingkat institusional.

Namun, Hoskinson mengakui bahwa tantangan paling mendesak Cardano adalah organisasional daripada teknis. "Ini bukan masalah teknologi," katanya. "Ini adalah masalah tata kelola dan koordinasi dan pada akhirnya akuntabilitas dan tanggung jawab."

Untuk menyelesaikan ini, dia mengusulkan delegasi tanggung jawab yang lebih jelas dan inisiatif pemasaran yang lebih kuat untuk mendorong pemegang ADA berpartisipasi secara aktif dalam DeFi. Dia juga membingkai tahun 2026 sebagai tahun bagi Cardano untuk menyelesaikan masalah koordinasinya, dan kemungkinan mendefinisikan kembali perannya dalam defi terintegrasi Bitcoin.

Sumber: https://zycrypto.com/charles-hoskinson-bitcoins-defi-could-be-the-largest-contributor-to-cardanos-tvl/

