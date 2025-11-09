Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Pasar kripto telah tidak dapat diprediksi dalam beberapa minggu terakhir, sekarang menjadi tempat di mana raksasa yang dulunya stabil seperti Cardano (ADA) dan Shiba Inu (SHIB) kini menemukan diri mereka dikalahkan oleh pendatang baru yang gesit dan berbasis utilitas.

Di tengah ketidakpastian, satu nama menarik perhatian serius dari para analis: Remittix (RTX). Diposisikan sebagai jembatan antara kripto dan keuangan tradisional, Remittix dipuji sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang, dengan potensi untuk meniru lonjakan tak terduga token seperti ZCash (ZEC).

Pergerakan Lambat Cardano Menuju $1,60

Cardano telah memainkan permainan jangka panjang, berosilasi dalam saluran harga yang stabil, naik, turun dan kemudian naik lagi. Cardano telah memanjat langkah demi langkah. Setiap kali pulih, harganya mencapai sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Jika momentum terus berlanjut, menembus $1 tampaknya realistis dan $1,60 mungkin menjadi perhentian berikutnya.

Namun, optimisme dimoderasi oleh keraguan pasar yang lebih luas. Sementara struktur ADA terlihat secara teknis baik, koin berkapitalisasi besar lainnya gagal mengesankan, dengan banyak yang bergerak menyamping atau merosot lebih rendah.

Perombakan Struktural Shiba Inu

Di ekosistem Shiba Inu, fokus telah beralih dari pergerakan harga ke infrastruktur. Setelah insiden keamanan pada September, tim pengembangan Shibarium telah memulai migrasi jaringan RPC penuh. Ini adalah peningkatan penting yang mendesentralisasi saluran komunikasi pengguna dan memperkuat keamanan.

Pembaruan ini bertujuan untuk:

Meningkatkan stabilitas dan ketahanan sistem.

Menghilangkan titik kegagalan tunggal.

Mempersiapkan jaringan untuk adopsi skala yang lebih besar.

Meskipun harga SHIB turun 15,9% pada Oktober, prospek jangka panjang jaringan semakin membaik. Lapisan RPC terdesentralisasi baru bisa menjadi fondasi untuk Shibarium yang lebih kuat dan lebih skalabel, yang mengutamakan stabilitas daripada hype.

Mengapa Remittix Menonjol

Di pasar yang didominasi oleh volatilitas, Remittix memetakan jalur yang berbeda, yang berakar pada kegunaan dunia nyata dan kredibilitas terverifikasi. Para ahli mengatakan perpaduan inovasi dan keamanan inilah yang membuatnya dipromosikan sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang.

Sorotan utama meliputi:

Jangkauan Global: Memungkinkan transfer langsung dari kripto ke bank di lebih dari 30 negara.

Kepercayaan Terverifikasi: Sepenuhnya diaudit dan menduduki peringkat #1 di CertiK di antara token pra-peluncuran.

Permintaan Kuat: Lebih dari $28,1 juta terkumpul dan 684 juta+ token terjual.

Ekspansi Utilitas: Beta Dompet Remittix iOS kini terbuka untuk penguji global.

Remittix mendefinisikan ulang arti utilitas dalam kripto. Dengan harga $0,1166, Remittix telah memenangkan hati investor, mengamankan lebih dari $28,1 juta dukungan. Fokus tim pada masukan komunitas yang memungkinkan pengguna menguji dan membentuk dompet menunjukkan pendekatan yang praktis.

Dengan pencatatan di bursa yang akan segera tiba dan hadiah $250.000 yang sedang berlangsung, para analis melihat potensi terobosan serius, mirip dengan yang pernah dimiliki ZCash.

Di pasar yang mencari penggerak besar berikutnya, Remittix bukan sekadar kripto lain, melainkan jembatan fungsional antara inovasi blockchain dan keuangan sehari-hari. Bagi banyak ahli, itulah yang membuatnya menjadi kripto terbaik untuk dibeli sekarang.

