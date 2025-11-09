BursaDEX+
Pasar Kripto Stabil di Tengah Penutupan Pemerintah A.S. yang Memecahkan Rekor

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/09 20:27
Poin Kunci:
  • Penutupan pemerintah A.S. mencapai 40 hari, Trump mendesak penyelesaian.
  • Dampak pada ekonomi, dengan kerugian PDB $15 miliar per minggu.
  • Secara historis, pasar kripto menunjukkan volatilitas sementara dengan ketidakpastian fiskal A.S.

Pada 9 November 2025, penutupan pemerintah A.S. mencapai hari ke-40, mendorong mantan Presiden Donald Trump untuk mendesak Partai Republik menyelesaikan kebuntuan.

Penutupan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mempengaruhi operasi pemerintah dan dapat berdampak pada pasar keuangan, dengan potensi volatilitas pada aset berisiko termasuk cryptocurrency, meskipun saat ini tidak ada pengaruh langsung yang tercatat.

Penutupan Mencapai 40 Hari Di Tengah Kerugian Mingguan $15 Miliar

Seruan Donald Trump untuk kerja sama Partai Republik membahas durasi penutupan yang berkepanjangan, mendesak tindakan legislatif untuk mengesahkan undang-undang dan mempengaruhi pemilihan. Negosiasi bipartisan sedang berlangsung tetapi terhambat oleh ketidaksepakatan tentang prioritas pengeluaran dan jaring pengaman sosial. Dampak ekonomi termasuk penangguhan pembayaran federal dan proses yang tertunda, mempengaruhi bisnis yang bergantung pada pendanaan pemerintah. Respons pasar telah minimal, tanpa tindakan luar biasa dari platform kripto utama, bertentangan dengan ekspektasi volatilitas selama gangguan fiskal.

Volatilitas Cryptocurrency Stabil Meskipun Ada Ketidakpastian Fiskal

Tahukah Anda? Pada 2019, penutupan selama 35 hari menyebabkan volatilitas sementara pada ekuitas tetapi memiliki dampak jangka panjang yang terbatas pada pasar kripto, menyoroti persepsi Bitcoin sebagai lindung nilai.

Harga Bitcoin (BTC) berada di $102.282,93, dengan kapitalisasi pasar 2,04 triliun dan dominasi pada 59,31%. Volume perdagangan telah turun sebesar 38,60% selama 24 jam. Selama 90 hari terakhir, BTC menurun sebesar 14,89%, mencerminkan sentimen pasar yang lebih luas di tengah ketidakpastian fiskal, data dari CoinMarketCap menunjukkan.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 12:17 UTC pada 9 November 2025. Sumber: CoinMarketCap

Para ahli menekankan potensi hambatan regulasi jika penutupan berlanjut, karena respons federal yang tertunda dapat mempengaruhi lanskap hukum kripto. Fokus tetap pada bagaimana kebuntuan pemerintah jangka panjang mungkin mempengaruhi regulasi pasar dan kemajuan teknologi. Untuk gambaran komprehensif, Ikhtisar Kesiapan Penutupan Pemerintah 2025 memberikan konteks tambahan tentang situasi tersebut.

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/crypto-markets-steady-amid-us-government-shutdown/

Peluang Pasar
Logo Union
Harga Union(U)
$0.003344
$0.003344$0.003344
+18.79%
USD
Grafik Harga Live Union (U)
