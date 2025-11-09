Zcash Melonjak Melampaui Stellar Menjadi Kripto Top 15, Didorong oleh Permintaan Privasi yang Meningkat

Zcash (ZEC) telah mencatat terobosan besar di pasar cryptocurrency, melampaui Stellar (XLM) untuk menjadi aset digital terbesar ke-14 berdasarkan kapitalisasi pasar. Menurut data terbaru, nilai pasar Zcash kini mencapai US$9,41 miliar, sedikit di atas Stellar yang bernilai $8,88 miliar. Ini menandai perubahan luar biasa bagi token yang, hingga baru-baru ini, tetap relatif tenang dalam lingkup kripto yang lebih luas.
Diluncurkan pada 2016 sebagai fork dari Bitcoin, Zcash memperkenalkan fitur inovatif yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi sepenuhnya anonim menggunakan bukti zero-knowledge. Desainnya yang menjaga privasi telah lama membedakannya dari sebagian besar blockchain publik. Baru-baru ini, pengakuan yang berkembang tentang pentingnya kerahasiaan data dalam transaksi kripto telah memperbarui minat investor pada ZEC.
Kinerja harga Zcash mencerminkan antusiasme baru ini. Token tersebut telah melonjak lebih dari 1.100% year-to-date, naik dari di bawah US$54 pada akhir September hingga mencapai di atas $748. Hanya dalam seminggu terakhir, ZEC naik lebih dari 40%, melampaui tren pasar yang lebih luas. Pertumbuhan tajam ini juga telah mendorongnya melampaui cryptocurrency lain yang berfokus pada privasi, termasuk Monero (XMR), menjadikannya aset terbesar dalam kategorinya.
Analis menyarankan bahwa reli ini tidak murni spekulatif. Sebagian besar dari pasokan beredar Zcash sekarang disimpan dalam alamat terselubung, menunjukkan bahwa lebih banyak pengguna memilih fitur privasi dalam transaksi nyata. Tren ini menyoroti pergeseran sentimen pasar, di mana privasi semakin mendapatkan legitimasi daripada dipandang sebagai hambatan.
Selain itu, peningkatan teknis terbaru pada jaringan Zcash telah merampingkan transaksi terselubung dan meningkatkan skalabilitas. Perkembangan ini telah berkontribusi pada peningkatan aktivitas on-chain yang nyata. Selain itu, kesadaran yang meningkat tentang keamanan digital dan kekhawatiran pengawasan tampaknya telah meningkatkan kepercayaan pengguna pada aset yang berfokus pada privasi seperti ZEC.
Kenaikan cepat Zcash melampaui Stellar menggarisbawahi pergeseran yang lebih luas dalam prioritas investor. Token privasi mendapatkan kembali perhatian di tengah perdebatan yang diperbarui tentang transparansi keuangan dan otonomi individu dalam keuangan digital.
Ketidakpastian regulasi terus membayangi proyek yang berfokus pada privasi, dan kebijakan yang diperketat dapat memperlambat pertumbuhan ZEC. Selain itu, mempertahankan momentum akan bergantung pada apakah adopsi pengguna terus berkembang dan apakah kemitraan atau integrasi baru muncul.
Reli Zcash menandakan meningkatnya selera untuk privasi di pasar kripto dan potensi redefinisi bagaimana aset digital menyeimbangkan transparansi dengan kerahasiaan.
