XRP Menghadapi Tekanan Teknikal Kuat saat Death Cross Mengisyaratkan Penurunan Lebih Lanjut

XRP berjuang saat death cross mengkonfirmasi momentum pasar bearish yang semakin dalam. Tekanan teknikal meningkat dengan dukungan yang tertembus di sekitar zona $2,26. Analis memperingatkan penurunan lebih lanjut kemungkinan terjadi tanpa pemulihan kuat di atas rata-rata kunci. Gelombang kehati-hatian baru telah melanda pasar XRP setelah death cross yang jelas muncul pada grafik hariannya. Menurut analisis terbaru di TradingView, rata-rata pergerakan 50 hari melintasi di bawah tanda 200 hari, mengkonfirmasi setup bearish yang telah terbentuk sejak awal Oktober. Formasi ini secara historis menandai awal dari penurunan yang berkepanjangan, karena trader sering mundur dan minat spekulatif memudar. Saat ini, XRP berjuang untuk bertahan di atas level dukungan kritis. Harga telah tergelincir di bawah zona $2,40 dan konsolidasi di sekitar $2,26. Analis mencatat bahwa kehancuran pola segitiga menurun, diikuti oleh upaya gagal untuk memulihkan rata-rata pergerakan 100 hari, telah mengintensifkan prospek negatif. Kombinasi ini menunjukkan kelemahan persisten kecuali tekanan pembelian yang kuat muncul segera. Baca Juga: Zcash Melonjak Melampaui Stellar Menjadi Kripto Top 15, Didorong oleh Permintaan Privasi yang Meningkat Momentum Melemah saat Kepercayaan Pasar Menurun Resistensi menumpuk di berbagai level harga, menambah bobot pada nada bearish. Wilayah $2,50 baru-baru ini bertindak sebagai titik penolakan yang kuat, mengkonfirmasi kendali penjual. Meskipun ada upaya reli singkat, indikator momentum seperti Relative Strength Index tetap rendah di sekitar 40, mencerminkan kurangnya kekuatan di antara pembeli. Sumber: Tradingview Selain itu, penurunan likuiditas yang berkelanjutan di altcoin yang berkinerja buruk telah memperbesar tantangan teknis XRP. Analis menyoroti bahwa fundamental Ripple belum memberikan narasi baru yang cukup kuat untuk mengimbangi sentimen pasar saat ini. Akibatnya, trader jangka pendek terus keluar dari posisi, sementara pemegang jangka panjang mempertahankan optimisme yang hati-hati. Prospek Menunjukkan Kelemahan Lebih Lanjut Risiko penurunan tetap signifikan, dengan proyeksi mengarah ke kisaran $2,00 hingga $1,90 jika tekanan penjualan meningkat. Pemulihan yang meyakinkan di atas rata-rata pergerakan 50 hari dan 200 hari akan diperlukan untuk membalikkan setup bearish ini. Namun, gerakan seperti itu akan membutuhkan minat investor yang diperbarui dan katalis pasar yang jelas, keduanya tampak tidak ada untuk saat ini. Saat ini, struktur teknis XRP mendukung kelembutan berkelanjutan. Setiap upaya reli berkelanjutan bisa berumur pendek kecuali aset tersebut secara tegas menembus di atas zona resistensi saat ini. Death cross sekarang berdiri sebagai peringatan bahwa rebound baru-baru ini mungkin telah menjadi jeda sementara dalam fase penurunan yang sedang berlangsung. Baca Juga: Robert Kiyosaki Memprediksi Crash Keuangan, Mengungkapkan Target Berani untuk Emas dan Bitcoin Artikel XRP Menghadapi Tekanan Teknis Kuat saat Death Cross Mengisyaratkan Penurunan Lebih Lanjut pertama kali muncul di 36Crypto. 