Paus Menumpuk $69K di Ethereum Mendekati Zona Kritis $3.700

Data on-chain terbaru menunjukkan bahwa para whale telah mengumpulkan Ethereum senilai lebih dari $69.000 di sekitar level resistensi signifikan $3.700. Para analis menyatakan bahwa akumulasi ini telah menciptakan "dinding resistensi utama" yang mungkin memiliki implikasi harga di masa depan. Hal ini terjadi pada waktu penting bagi ETH, yang mengalami kesulitan mengembangkan momentum harga di atas level dukungan utama, meskipun permintaan institusional mencerminkan sinyal campuran.

Angka di Balik Aktivitas Whale

Berdasarkan analisis heatmap terbaru tentang distribusi basis biaya, Ethereum terus menyaksikan pola akumulasi ekstrem sepanjang 2025. Para whale membeli sebanyak 394.682 ETH dengan total $1,37 miliar dalam rentang harga $3.247 – $3.515 selama penurunan harga baru-baru ini pada awal November. Pembelian agresif oleh para whale, sementara harga turun, mengungkapkan bahwa institusi melihat harga ini sebagai level yang mereka inginkan untuk memasuki pasar, bukan sebagai tanda kelemahan berkelanjutan.

Level $3.700 saat ini bermakna karena konteks historisnya. Wilayah ini telah berubah dari dukungan sebelumnya dalam siklus pasar sebelumnya menjadi resistensi yang sangat kuat. Heatmap distribusi basis biaya menunjukkan klaster dukungan kuat dari $3.649 hingga $3.686, di mana sekitar 1,09 juta ETH terakhir berpindah tangan. Ini meningkatkan wilayah harga sebagai garis pertempuran signifikan antara bull dan bear.

Struktur Teknis dan Sentimen Pasar

Pengaturan teknis Ethereum saat ini menawarkan gambaran campuran yang membuat pedagang di kedua sisi pasar bersiap untuk pergerakan besar berikutnya. ETH turun 3,3% menjadi $3.331, mengkonfirmasi penembusan bersih di bawah zona dukungan di $3.400, dan ini terjadi meskipun akumulasi whale yang agresif terjadi secara bersamaan. Ketegangan sedang terjadi antara aksi harga dan perilaku on-chain.

Indikator teknis mengirimkan sinyal peringatan. Pola death cross yang sedang terbentuk antara rata-rata pergerakan 50 hari dan 200 hari menunjukkan momentum bearish jangka menengah mungkin sedang berlangsung, sementara Indeks Kekuatan Relatif telah mendekati wilayah oversold dan menunjukkan kelelahan tekanan jual jangka pendek. Pola volume selama aksi harga terkini sangat menunjukkan, dengan tekanan jual tinggi terjadi pada pukul 15:00 UTC pada 6 November, di mana volume meningkat menjadi 539.742, 145% di atas rata-rata 24 jam.

Dasar-dasar Jaringan dan Prospek Masa Depan

Lingkungan institusional seputar Ethereum terus berkembang dengan cara yang menarik. Dana pertukaran spot ETH telah mengalami periode arus masuk tinggi, namun data terbaru menunjukkan beberapa kesulitan dengan jumlah yang berfluktuasi. Dalam hal nilai fundamental, jaringan Ethereum terus menunjukkan pertumbuhan dan kekuatan yang baru-baru ini menghasilkan throughput 24.192 transaksi per detik, rekor tertinggi sepanjang masa.

Upgrade Fusaka berikutnya, yang dijadwalkan pada 3 Desember 2025, akan menjadi tonggak pengembangan signifikan lainnya. Upgrade ini meningkatkan kapasitas blob dari 6 menjadi 14 per blok, yang dapat menurunkan biaya Layer 2 sekitar 95%. Ini dapat sangat meningkatkan proposisi nilai Ethereum bagi pengembang dan pengguna, yang mungkin memicu momentum adopsi baru.

Para ahli memiliki pendapat berbeda tentang harga Ethereum di masa depan jangka pendek, meskipun level harga kunci menjadi pusat perhatian dalam percakapan. Jika Ethereum dapat merebut kembali $3.800 dan bertahan di atas level tersebut, ini akan meniadakan pola breakdown terbaru dan dapat mengarah pada momentum menuju level psikologis kunci $4.000.

Kesimpulan

Akumulasi whale sebesar $69.000 pada Ethereum di level $3.700 adalah titik infleksi penting untuk ETH. ETH akan memiliki potensi breakout dengan pembelian on-chain yang besar, peningkatan fitur dasar jaringan, dan peningkatan Fusaka, yang akan datang pada Desember. Namun, kelemahan teknis minggu lalu menunjukkan kehati-hatian. Apakah posisi terakumulasi ini dapat diserap oleh tekanan jual atau mendorong ETH ke $4.000 kemungkinan akan menentukan jalur Ethereum sepanjang 2025.