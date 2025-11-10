CFTC Berencana Meluncurkan Perdagangan Kripto Spot di Bursa Utama

Poin Utama

CFTC AS sedang dalam pembicaraan lanjutan dengan bursa terdaftar utama untuk meluncurkan perdagangan spot dengan leverage untuk mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ether secepat Desember 2025.

Rencana ini menggunakan wewenang yang ada dalam Undang-Undang Pertukaran Komoditas untuk membawa sebagian besar perdagangan kripto di bawah pengawasan federal CFTC

Inisiatif ini adalah perkembangan regulasi besar lainnya di bawah administrasi Trump untuk menarik inovasi kripto di AS.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC), di bawah Ketua Sementara Caroline D. Pham, telah mengungkapkan bahwa mereka sedang dalam diskusi lanjutan dengan bursa keuangan utama untuk memperkenalkan perdagangan spot dengan leverage untuk mata uang kripto seperti Bitcoin.

Menurut postingan resmi oleh Caroline D. Pham, ini bisa diluncurkan secepat Desember 2025, yang diharapkan akan membawa sebagian besar perdagangan kripto di bawah pengawasan federal untuk pertama kalinya.

Pengumuman ini muncul setelah pernyataan bersama dari September 2025 yang dikeluarkan oleh CFTC dan Securities and Exchange Commission (SEC). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa bursa terdaftar dapat mencantumkan produk komoditas spot tanpa memerlukan undang-undang baru dari Kongres.

Ini didasarkan pada aturan yang telah lama ada dalam Undang-Undang Pertukaran Komoditas. Undang-undang ini mengharuskan bahwa setiap transaksi ritel yang melibatkan komoditas yang diperdagangkan dengan leverage atau dana pinjaman harus terjadi di platform yang diregulasi.

CFTC sekarang berencana untuk menerapkan aturan ini secara langsung ke pasar kripto spot, di mana aset dibeli dan dijual untuk pengiriman segera. Ketua Sementara Pham menyatakan bahwa lembaga tersebut berkomitmen untuk bergerak maju dengan kecepatan penuh untuk memungkinkan perdagangan aset digital yang diatur secara federal.

CFTC Berencana Membawa Pedoman Regulasi yang Jelas

Meskipun aturan untuk perdagangan dengan leverage sudah ada, implementasinya terutama difokuskan pada derivatif keuangan yang kompleks, bukan perdagangan spot sederhana.

Kesenjangan ini mengirimkan miliaran dolar dalam volume perdagangan dari investor AS ke bursa lepas pantai yang tidak diatur. Platform asing ini sering kali tidak memiliki perlindungan investor yang kuat dan pemantauan pasar seperti bursa Amerika. Ini membuat pengguna terpapar pada risiko penipuan yang lebih tinggi.

Rencana baru ini secara langsung mengatasi masalah ini dengan membawa aktivitas ini kembali ke dalam negeri. Platform utama yang terlibat adalah beberapa nama terbesar di bidang keuangan. Mereka termasuk raksasa tradisional seperti CME Group, Cboe Futures Exchange, dan ICE Futures U.S., yang sudah menawarkan futures Bitcoin dan Ether. Mereka bergabung dengan bursa asli kripto seperti Coinbase Derivatives.

Bagaimana Perdagangan Spot dengan Leverage Akan Bekerja

Bursa yang diatur ini, yang dikenal sebagai Designated Contract Markets (DCMs), akan diizinkan untuk memfasilitasi perdagangan spot dengan leverage bawaan.

Ini berarti bahwa pedagang akan dapat mengendalikan posisi yang lebih besar dalam aset seperti Bitcoin dengan modal mereka sendiri yang lebih sedikit, yang memperbesar keuntungan dan kerugian.

Misalnya, pengguna mungkin dapat berdagang hingga 10 kali lipat investasi awal mereka. Semua perdagangan seperti itu akan datang dengan persyaratan margin wajib.

Ketua Sementara Pham telah menyebutkan bahwa upaya ini bukan tentang mendorong spekulasi. Sebaliknya, dia menyebutnya sebagai poin penting untuk membawa produk keuangan yang patuh dan inovatif dalam perimeter regulasi AS.

Lembaga Regulasi AS Menginginkan Pedoman Regulasi yang Jelas untuk Sektor Mata Uang Kripto

Pernyataan ini adalah bagian sentral dari inisiatif "Crypto Sprint" Pham, yang diluncurkan pada Agustus 2025 untuk mengumpulkan umpan balik industri tentang masalah-masalah kunci seperti daftar spot dan penggunaan jaminan yang ditokenisasi, termasuk stablecoin.

Produk pertama yang akan diuji bisa termasuk kontrak perpetual. Ini adalah jenis derivatif tanpa tanggal kedaluwarsa yang sangat populer dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Beberapa kritikus, termasuk mantan Ketua CFTC Rostin Behnam, berpendapat bahwa CFTC membutuhkan wewenang baru yang jelas dari Kongres untuk mengawasi pasar spot. Pham menanggapi bahwa Undang-Undang Pertukaran Komoditas yang ada memberikan cukup wewenang untuk mengatur aktivitas perdagangan dengan leverage.

Beberapa sumber menyarankan bahwa platform seperti CME dan Coinbase dapat memulai produk spot dengan leverage mereka pada pertengahan Desember 2025.

Bank-Bank Besar AS Bergegas Masuk ke Layanan Spot Kripto

JPMorgan Chase berencana untuk menawarkan perdagangan spot Bitcoin dan Ether untuk klien institusionalnya pada awal 2026. Bank tersebut bermaksud menggunakan blockchain pribadinya, Onyx, untuk menyelesaikan perdagangan ini.

Selain itu, pemegang kartu Chase akan segera dapat mendanai dompet Coinbase mereka secara langsung, dan bank tersebut sedang mengembangkan produk pinjaman yang didukung kripto di mana Bitcoin dan Ether dapat digunakan sebagai jaminan. Analis melihat ini sebagai peluang bernilai miliaran dolar.

Goldman Sachs telah meluncurkan kembali meja perdagangan kriptonya dan sedang mengeksplorasi perdagangan spot bersama dengan penawaran derivatifnya. Pada Juli 2025, mereka bermitra dengan BNY Mellon dalam proyek yang melibatkan dana pasar uang yang ditokenisasi.

Morgan Stanley juga berencana untuk menawarkan klien E*Trade-nya akses ke perdagangan kripto spot pada tahun 2026. Institusi besar lainnya, termasuk Citigroup, HSBC, dan UBS, juga berencana untuk memperkenalkan berbagai layanan kustodi, tokenisasi, dan perdagangan kripto.