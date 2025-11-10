Kripto $0,035 Ini Melampaui Shiba Inu (SHIB) dalam Utilitas, Inilah Mengapa Ini Wajib Dibeli di Q4 2025

Saat pasar bersiap untuk ledakan harga lain yang diharapkan ketika kita memasuki tahun 2026, investor tidak lagi fokus pada proyek hanya berdasarkan hype, tetapi pada pencapaian proyek berkelanjutan yang memiliki penerapan nyata dan nilai di dunia saat ini. Dan inilah tepatnya mengapa Mutuum Finance (MUTM), yang harganya hanya $0.035, bergerak cepat menjadi kripto berikutnya yang akan meledak, terutama karena perbandingan semakin tidak terhindarkan saat dibandingkan dengan Shiba Inu (SHIB). Tidak seperti DeFi mainstream, Mutuum mempelopori platform ekonomi kredit DeFi yang benar-benar baru yang mendukung layanan pinjaman dengan jaminan rendah, sesuatu yang belum pernah berhasil dilakukan oleh DeFi mainstream sebelumnya. Ini diakui sebagai kripto terbaik bagi investor yang mencari utilitas dan pertumbuhan tahap awal.

Shiba Inu Mengalami Koreksi Dalam saat Garis Dukungan Diuji

Shiba Inu (SHIB), meskipun berada di bawah tekanan pasar bearish yang berat, telah melihat harganya anjlok karena breakdownnya baru-baru ini, turun menuju titik terendah 23 bulan sekitar $0.00000837, seperti yang terlihat sepanjang sebagian besar tahun 2024. Meskipun memiliki tingkat pembakaran yang semakin meningkat, saldo pertukaran yang menurun, dan, yang cukup menakjubkan, pengajuan SHIB Spot ETF sendiri oleh manajer aset T. Rowe Price, yang mengelola dana sebesar $1,7 triliun, Shiba Inu belum memicu sinyal beli potensial dan membalikkan tren pasarnya secara positif sekali lagi. Saat ini, pemegang Shiba Inu, yang membelinya pada nilai pembukaan tahun ini, telah menurun sebesar 57% karena Shiba Inu telah berhasil menembus lebih dari beberapa level dukungan teknis, termasuk rata-rata pergerakannya selama 20, 50, dan 200 hari.

Dukungan dapat diharapkan sekitar level harga $0.000006, sementara rally pemulihannya harus merebut kembali titik harga di atas $0.00001150 hingga $0.00001220 jika ingin mengubah trendnya menjadi positif lagi. Karena struktur pasarnya yang saat ini melemah, beberapa investor telah mengalihkan fokus mereka pada Mutuum Finance (MUTM) sebagai kripto berikutnya yang akan meledak.

Mutuum Finance Mendorong Gelombang Inovasi DeFi Berikutnya

Mutuum Finance dengan cepat muncul sebagai salah satu kekuatan visioner di cakrawala pasar keuangan terdesentralisasi. Penjualan awalnya masih berlangsung dan telah melampaui semua perkiraan, menarik lebih dari 17.810 peserta dan mengumpulkan lebih dari $18,5 juta. Semua ini menunjukkan bahwa Mutuum Finance adalah kripto terbaik yang ditawarkan di pasar saat ini.

Peminjaman Cerdas, Transparan, dan Terbuka di Web3

Juga di inti platform ini adalah sistem pinjaman dan peminjaman baru yang dirancang sebagai sarana untuk mengatasi banyak masalah yang diidentifikasi sebagai problematik melalui platform DeFi sebelumnya yang telah digunakan sebagai model untuk desain dan fungsionalitas Mutuum Finance. Mutuum Finance memungkinkan peminjam dan pemberi pinjaman untuk menyepakati persyaratan pembayaran kembali, serta memungkinkan peminjam memiliki suku bunga pinjaman yang fleksibel yang bervariasi berdasarkan kondisi pasar.

Menetapkan Standar Baru untuk Platform DeFi Masa Depan

Melalui fokusnya pada keterbukaan, pemberdayaan pengguna, dan desain ekonomi, Mutuum Finance sedang membangun platform solid untuk apa yang diharapkan dari DeFi di tahun-tahun mendatang. Mutuum Finance mengembalikan kepercayaan dan fungsionalitas ke dalam DeFi dan menyediakan platform untuk penciptaan nilai melalui penggunaan aktual sebagai lawan dari hype. Seiring waktu, Mutuum Finance muncul tidak hanya sebagai token investasi, tetapi sebagai sistem yang diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi dan keberlanjutan melalui pertumbuhan finansial yang berorientasi pada komunitas.

Mutuum Finance saat ini telah berhasil mendapatkan lebih dari 17.810 investor dan telah mengumpulkan lebih dari $18,5 juta, dengan Fase 6 dari penjualan awalnya lebih dari 85% terjual habis dengan harga $0,035. Mutuum mengisi kebutuhan pasar yang tidak dapat diatasi oleh banyak altcoin lain, seperti Shiba Inu, melalui platform DeFi yang berfokus pada utilitas dan penyediaan layanan pinjaman dengan jaminan rendah serta kondisi pinjaman yang transparan yang tidak dimiliki oleh banyak platform DeFi saat ini karena masalah skalabilitas dan kendala teknologi. Investor yang mencari kripto berikutnya yang akan meledak memiliki titik masuk yang bagus sebelum harga Fase 7 naik menjadi $0,04, memposisikan Mutuum Finance sebagai kripto terbaik untuk siklus pasar yang akan datang.

Ambil tindakan segera melalui penjualan awal resmi Mutuum Finance untuk membeli token dengan harga masuk dan bersiap untuk potensi pengembalian pertumbuhan tinggi, menjadikannya kripto berikutnya yang akan meledak.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Mutuum Finance (MUTM) kunjungi tautan di bawah ini:

Website: https://mutuum.com/

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance