Raksasa $303B Hyperliquid melangkah ke kredit on-chain – Inilah mengapa itu penting

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/10 08:01
DeFi
DEFI$0.000574+3.79%
Solayer
LAYER$0.1631-4.05%
Hyperliquid
HYPE$23.97-2.64%

Poin-Poin Penting

Fitur baru apa yang sedang diuji Hyperliquid?

Hyperliquid sedang menguji BorrowLendingProtocol (BLP) di testnet Hypercore-nya.

Mengapa ini penting bagi trader dan DeFi?

Lapisan peminjaman native dapat menjadikan Hyperliquid sebagai platform onchain full-stack.

Apakah Hyperliquid [HYPE] memperluas cakupannya?

Bursa ini kini sedang menguji fitur peminjaman dan pinjaman baru di testnet Hypercore-nya. Ini akan menjadi langkah pertama platform ke pasar kredit onchain native.

Dan setelah mencatat volume perdagangan lebih dari $303 miliar pada Oktober, waktunya sulit untuk diabaikan.

Apakah peminjaman native selanjutnya untuk Hyperliquid?

Eksperimen terbaru Hyperliquid adalah gambaran tentang bagaimana platform ini ingin perdagangan berjalan.

Modul baru (berlabel BLP) telah muncul di testnet Hypercore, dan pemeriksaan awal menunjukkan bahwa modul ini dirancang untuk meminjam, memasok, dan menarik aset secara langsung di blockchain. Pada saat penulisan, hanya USDC dan PURR yang muncul dalam pengujian, tetapi bahkan set terbatas itu menunjukkan kerangka kerja sedang dibangun.

Sumber: X

Jika ini berkembang menjadi lapisan peminjaman native, margin dalam ekosistem Hyperliquid tidak akan bergantung pada saldo terisolasi. Ini akan berada pada kumpulan peminjaman bersama yang nyata.

Itu akan mendorong Hyperliquid melampaui perpetual dan lebih dekat ke tumpukan pasar on-chain penuh.

Hyperliquid tetap unggul dari yang lain

Platform ini memimpin semua DEX perpetual pada Oktober dengan volume perdagangan besar sebesar $303 miliar, mengalahkan pesaing seperti Lighter [LIGHTER] ($272B) dan Aster [ASTER] ($260B).

Sumber: X

Lebih lagi, open interest-nya mencapai $7,2 miliar, melampaui semua yang lain digabungkan. Aktivitas semacam itu berarti likuiditas dan kepercayaan trader, terutama saat Hyperliquid menguji evolusi berikutnya dalam peminjaman on-chain.

Jika modul testnet berhasil, HYPE bisa segera mendefinisikan ulang seperti apa ekosistem DeFi.

HYPE mendingin setelah pergerakan kuat

Reli HYPE baru-baru ini mengalami jeda. Token diperdagangkan mendekati $40 pada saat penulisan, tidak mampu menembus resistensi setelah pergerakan solid di Oktober.

RSI sekitar 46; belum oversold tetapi jelas kehilangan momentum. Sementara itu, MACD tergelincir ke wilayah negatif, jadi bearish memiliki keunggulan untuk saat ini.

Sumber: TradingView

Aksi harga selama seminggu terakhir menunjukkan level tertinggi yang lebih rendah dan candle yang lebih kecil, tanda keraguan. Kecuali tekanan pembelian baru segera muncul, HYPE mungkin akan terus konsolidasi sebelum mencoba pergerakan lebih tinggi lainnya.

Selanjutnya: Paus ZEC menargetkan $803: Mengapa $1,25 juta keuntungan menandakan permintaan baru INI

Sumber: https://ambcrypto.com/303b-giant-hyperliquid-steps-into-on-chain-credit-heres-why-it-matter/

