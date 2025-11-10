Postingan raksasa $303B Hyperliquid melangkah ke kredit on-chain – Inilah mengapa itu penting muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama Fitur baru apa yang sedang diuji Hyperliquid? Hyperliquid sedang menguji BorrowLendingProtocol (BLP) di testnet Hypercore-nya. Mengapa ini penting bagi trader dan DeFi? Lapisan peminjaman native bisa menjadikan Hyperliquid platform onchain full-stack. Apakah Hyperliquid [HYPE] memperluas cakupannya? Bursa ini sekarang menguji fitur peminjaman dan pinjaman baru di testnet Hypercore-nya. Ini akan menjadi langkah pertama platform ke pasar kredit onchain native. Dan setelah mencatat volume perdagangan lebih dari $303 miliar pada Oktober, waktunya sulit untuk diabaikan. Apakah peminjaman native selanjutnya untuk Hyperliquid? Eksperimen terbaru Hyperliquid adalah gambaran tentang bagaimana platform ini ingin perdagangan berjalan. Modul baru (berlabel BLP) telah muncul di testnet Hypercore, dan pemeriksaan awal menunjukkan bahwa modul ini dirancang untuk meminjam, memasok, dan menarik aset langsung di chain. Pada waktu penerbitan, hanya USDC dan PURR yang muncul dalam pengujian, tetapi bahkan set terbatas itu menunjukkan kerangka kerja sedang disiapkan. Sumber: X Jika ini berkembang menjadi lapisan peminjaman native, margin dalam ekosistem Hyperliquid tidak akan bergantung pada saldo terisolasi. Ini akan berada di kumpulan peminjaman bersama yang nyata. Itu akan mendorong Hyperliquid melampaui perpetuals dan lebih dekat ke tumpukan pasar on-chain penuh. Hyperliquid tetap unggul dari yang lain Platform ini memimpin semua DEX perpetual pada Oktober dengan volume perdagangan besar $303 miliar, mengalahkan pesaing seperti Lighter [LIGHTER] ($272B) dan Aster [ASTER] ($260B). Sumber: X Lebih lagi, open interest-nya mencapai $7,2 miliar, melampaui semua yang lain digabungkan. Aktivitas semacam itu berarti likuiditas dan kepercayaan trader, terutama saat Hyperliquid menguji evolusi berikutnya dalam peminjaman on-chain. Jika modul testnet berhasil, HYPE bisa segera mendefinisikan ulang seperti apa ekosistem DeFi. HYPE mendingin setelah kenaikan kuat Reli terbaru HYPE mengalami jeda. Token ini diperdagangkan mendekati $40... Postingan raksasa $303B Hyperliquid melangkah ke kredit on-chain – Inilah mengapa itu penting muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama Fitur baru apa yang sedang diuji Hyperliquid? Hyperliquid sedang menguji BorrowLendingProtocol (BLP) di testnet Hypercore-nya. Mengapa ini penting bagi trader dan DeFi? Lapisan peminjaman native bisa menjadikan Hyperliquid platform onchain full-stack. Apakah Hyperliquid [HYPE] memperluas cakupannya? Bursa ini sekarang menguji fitur peminjaman dan pinjaman baru di testnet Hypercore-nya. Ini akan menjadi langkah pertama platform ke pasar kredit onchain native. Dan setelah mencatat volume perdagangan lebih dari $303 miliar pada Oktober, waktunya sulit untuk diabaikan. Apakah peminjaman native selanjutnya untuk Hyperliquid? Eksperimen terbaru Hyperliquid adalah gambaran tentang bagaimana platform ini ingin perdagangan berjalan. Modul baru (berlabel BLP) telah muncul di testnet Hypercore, dan pemeriksaan awal menunjukkan bahwa modul ini dirancang untuk meminjam, memasok, dan menarik aset langsung di chain. Pada waktu penerbitan, hanya USDC dan PURR yang muncul dalam pengujian, tetapi bahkan set terbatas itu menunjukkan kerangka kerja sedang disiapkan. Sumber: X Jika ini berkembang menjadi lapisan peminjaman native, margin dalam ekosistem Hyperliquid tidak akan bergantung pada saldo terisolasi. Ini akan berada di kumpulan peminjaman bersama yang nyata. Itu akan mendorong Hyperliquid melampaui perpetuals dan lebih dekat ke tumpukan pasar on-chain penuh. Hyperliquid tetap unggul dari yang lain Platform ini memimpin semua DEX perpetual pada Oktober dengan volume perdagangan besar $303 miliar, mengalahkan pesaing seperti Lighter [LIGHTER] ($272B) dan Aster [ASTER] ($260B). Sumber: X Lebih lagi, open interest-nya mencapai $7,2 miliar, melampaui semua yang lain digabungkan. Aktivitas semacam itu berarti likuiditas dan kepercayaan trader, terutama saat Hyperliquid menguji evolusi berikutnya dalam peminjaman on-chain. Jika modul testnet berhasil, HYPE bisa segera mendefinisikan ulang seperti apa ekosistem DeFi. HYPE mendingin setelah kenaikan kuat Reli terbaru HYPE mengalami jeda. Token ini diperdagangkan mendekati $40...