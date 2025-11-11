Kepercayaan konsumen Australia melonjak ke level tertinggi dalam empat tahun

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Australia kepercayaan konsumen melonjak ke level tertinggi dalam empat tahun muncul di BitcoinEthereumNews.com. Kepercayaan konsumen di Australia meningkat secara substansial pada November karena rumah tangga mulai melihat sisi positif ekonomi. Sumber-sumber menunjukkan bahwa peningkatan ini kemungkinan akan mengurangi kemungkinan penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Pengumuman ini mengikuti rilis temuan survei Westpac Banking Corp., yang menyoroti lonjakan sentimen sebesar 12,8% menjadi 103,8 poin. Peningkatan ini menggambarkan pergeseran signifikan di pasar, dengan lebih banyak optimis daripada pesimis. Perubahan ini menandai pertama kalinya sejak Februari 2022, ketika 100 adalah ambang batas, mengakhiri rentetan 44 bulan di mana konsumen Australia merasakan emosi negatif. "Ini adalah hasil yang luar biasa dan agak tidak terduga. November adalah bulan pertama dalam hampir empat tahun di mana sentimen konsumen 'bersih positif,'" jelas Matthew Hassan, yang memimpin peramalan makro Australia di Westpac. Kepercayaan konsumen Australia meningkat meskipun kekhawatiran tentang pasar kerja meningkat Hassan mengakui bahwa ada tanda-tanda jelas bahwa pemulihan semakin mendapatkan momentum, terutama di pasar perumahan dan permintaan konsumen. Menurutnya, fakta yang paling menakjubkan adalah bagaimana faktor-faktor positif ini telah melawan kekhawatiran baru tentang suku bunga dan inflasi. Komentarnya mengikuti keputusan terbaru Bank Sentral untuk mempertahankan biaya pinjaman tidak berubah pada 3,6%. Ketika wartawan meminta bank sentral untuk menjelaskan alasan di balik keputusan ini, bank tersebut menunjukkan kekhawatiran yang berkelanjutan tentang pengangguran rendah dan inflasi. Dengan argumen ini dalam pikiran, Gubernur Reserve Bank of Australia, Michele Bullock, menyatakan ketidakmungkinan pengurangan suku bunga tambahan dalam waktu dekat, setelah tiga kali penurunan suku bunga tahun ini. Sementara itu, pandangan ekonomi positif berasal dari peningkatan substansial dalam bagaimana rumah tangga memandang situasi keuangan mereka. Setelah optimisme ekonomi ini, sub-indeks untuk keuangan keluarga 2026 melonjak sebesar 12,3%, mencapai skor 109,1. Di sisi lain, Westpac mencatat bahwa peningkatan ini terjadi...Postingan Australia kepercayaan konsumen melonjak ke level tertinggi dalam empat tahun muncul di BitcoinEthereumNews.com. Kepercayaan konsumen di Australia meningkat secara substansial pada November karena rumah tangga mulai melihat sisi positif ekonomi. Sumber-sumber menunjukkan bahwa peningkatan ini kemungkinan akan mengurangi kemungkinan penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Pengumuman ini mengikuti rilis temuan survei Westpac Banking Corp., yang menyoroti lonjakan sentimen sebesar 12,8% menjadi 103,8 poin. Peningkatan ini menggambarkan pergeseran signifikan di pasar, dengan lebih banyak optimis daripada pesimis. Perubahan ini menandai pertama kalinya sejak Februari 2022, ketika 100 adalah ambang batas, mengakhiri rentetan 44 bulan di mana konsumen Australia merasakan emosi negatif. "Ini adalah hasil yang luar biasa dan agak tidak terduga. November adalah bulan pertama dalam hampir empat tahun di mana sentimen konsumen 'bersih positif,'" jelas Matthew Hassan, yang memimpin peramalan makro Australia di Westpac. Kepercayaan konsumen Australia meningkat meskipun kekhawatiran tentang pasar kerja meningkat Hassan mengakui bahwa ada tanda-tanda jelas bahwa pemulihan semakin mendapatkan momentum, terutama di pasar perumahan dan permintaan konsumen. Menurutnya, fakta yang paling menakjubkan adalah bagaimana faktor-faktor positif ini telah melawan kekhawatiran baru tentang suku bunga dan inflasi. Komentarnya mengikuti keputusan terbaru Bank Sentral untuk mempertahankan biaya pinjaman tidak berubah pada 3,6%. Ketika wartawan meminta bank sentral untuk menjelaskan alasan di balik keputusan ini, bank tersebut menunjukkan kekhawatiran yang berkelanjutan tentang pengangguran rendah dan inflasi. Dengan argumen ini dalam pikiran, Gubernur Reserve Bank of Australia, Michele Bullock, menyatakan ketidakmungkinan pengurangan suku bunga tambahan dalam waktu dekat, setelah tiga kali penurunan suku bunga tahun ini. Sementara itu, pandangan ekonomi positif berasal dari peningkatan substansial dalam bagaimana rumah tangga memandang situasi keuangan mereka. Setelah optimisme ekonomi ini, sub-indeks untuk keuangan keluarga 2026 melonjak sebesar 12,3%, mencapai skor 109,1. Di sisi lain, Westpac mencatat bahwa peningkatan ini terjadi...

Kepercayaan konsumen Australia melonjak ke level tertinggi dalam empat tahun

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/11 10:06
LOOK
LOOK$0.01699-2.41%
Boost
BOOST$0.001789+2.17%
SOON
SOON$0.3682-2.82%
Moonveil
MORE$0.002518+1.73%
ChangeX
CHANGE$0.00138058-1.31%

Kepercayaan konsumen di Australia meningkat secara substansial pada November karena rumah tangga mulai melihat sisi positif ekonomi. Sumber menunjukkan bahwa peningkatan ini kemungkinan akan mengurangi kemungkinan penurunan suku bunga dalam waktu dekat. 

Pengumuman tersebut mengikuti rilis temuan survei Westpac Banking Corp., yang menyoroti lonjakan sentimen sebesar 12,8% menjadi 103,8 poin. Peningkatan tersebut menggambarkan pergeseran signifikan di pasar, dengan lebih banyak optimis daripada pesimis. 

Perubahan ini menandai pertama kalinya sejak Februari 2022, ketika 100 adalah ambang batas, mengakhiri rentetan 44 bulan di mana konsumen Australia merasakan emosi negatif. 

"Ini adalah hasil yang luar biasa dan agak tidak terduga. November adalah bulan pertama dalam hampir empat tahun di mana sentimen konsumen 'positif bersih,'" jelas Matthew Hassan, yang memimpin peramalan makro Australia di Westpac. 

Kepercayaan konsumen Australia meningkat meskipun kekhawatiran tentang pasar kerja meningkat 

Hassan mengakui bahwa ada tanda-tanda jelas bahwa pemulihan semakin mendapatkan momentum, terutama di pasar perumahan dan permintaan konsumen. Menurutnya, fakta yang paling menakjubkan adalah bagaimana faktor-faktor positif ini telah melawan kekhawatiran baru tentang suku bunga dan inflasi.

Komentarnya mengikuti keputusan terbaru Bank Cadangan untuk mempertahankan biaya pinjaman tidak berubah pada 3,6%. Ketika wartawan meminta bank sentral untuk menjelaskan alasan di balik keputusan ini, bank tersebut menunjukkan kekhawatiran yang berkelanjutan tentang pengangguran rendah dan inflasi. 

Dengan argumen ini dalam pikiran, Gubernur Bank Cadangan Australia, Michele Bullock, menyatakan ketidakmungkinan pengurangan suku bunga tambahan dalam waktu dekat, setelah tiga kali penurunan suku bunga tahun ini. 

Sementara itu, prospek ekonomi positif berasal dari peningkatan substansial dalam bagaimana rumah tangga memandang situasi keuangan mereka. Setelah optimisme ekonomi ini, sub-indeks untuk keuangan keluarga 2026 melonjak sebesar 12,3%, mencapai skor 109,1. 

Di sisi lain, Westpac mencatat bahwa peningkatan ini terjadi meskipun ada penurunan kecil sekitar 0,3% dalam ekspektasi hipotek dari rumah tangga. 

Namun, individu telah mengungkapkan kekhawatiran tentang pasar kerja, meskipun optimis tentang ekonomi dan keuangan keluarga mereka.

Ini terjadi setelah Indeks Ekspektasi Pengangguran Westpac–Melbourne Institute meningkat sebesar 9,3% pada November, mencapai 139,5. Perlu dicatat, angka yang lebih besar pada indeks ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang percaya pengangguran akan meningkat secara signifikan dalam tahun mendatang.

Kepercayaan konsumen Australia terhadap keuangan mereka melonjak di tengah penurunan suku bunga ketiga 

Menurut survei Westpac-Melbourne Institute, ukuran bagaimana perasaan orang Australia tentang keuangan mereka melonjak pada Agustus berkat penurunan suku bunga ketiga tahun ini, yang meningkatkan sentimen tentang uang dan ekonomi.

Survei tersebut menunjukkan bahwa indeks sentimen konsumennya melonjak 5,7% pada Juli menjadi 98,5, menandai level tertinggi sejak awal 2022. Namun, angka ini masih di bawah 100, menunjukkan bahwa masih ada lebih banyak pesimis daripada optimis, tetapi hanya sedikit.

Peningkatan ini dipimpin oleh penurunan seperempat poin suku bunga Bank Cadangan Australia menjadi 3,60%, disertai dengan kemungkinan penurunan lebih lanjut nanti tahun ini. Hassan berkomentar, "Ini tampaknya telah memperkuat ekspektasi konsumen bahwa suku bunga hipotek akan menurun, memberikan dorongan luas dalam sentimen." 

Sementara itu, perlu dicatat bahwa survei menunjukkan peningkatan kepercayaan secara keseluruhan di berbagai bidang. Ukuran prospek ekonomi untuk tahun depan melonjak sebesar 7,6%, dan prospek lima tahun naik sebesar 5,4%.

Klaim kursi gratis Anda dalam komunitas perdagangan kripto eksklusif – terbatas untuk 1.000 anggota.

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/australia-consumer-confidence-surges/

Peluang Pasar
Logo LOOK
Harga LOOK(LOOK)
$0.01699
$0.01699$0.01699
-4.38%
USD
Grafik Harga Live LOOK (LOOK)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bitcoin untuk Emas? Bank Sentral Rencanakan Langkah Kripto Besar Senilai $300 Juta

Bitcoin untuk Emas? Bank Sentral Rencanakan Langkah Kripto Besar Senilai $300 Juta

Kazakhstan akan menjual cadangan emas dan berinvestasi hingga $300 juta dalam Bitcoin, membangun cadangan kripto senilai $1 miliar untuk diversifikasi aset nasional. Bank sentral Kazakhstan telah mengumumkan
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/12 18:23
Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan televisi langka pada hari Minggu, menuduh pemerintahan Trump menggunakan ancaman kriminal untuk menekan bank sentral
Bagikan
CryptoNews2026/01/12 17:49