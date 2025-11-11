Kepercayaan konsumen Australia melonjak ke level tertinggi dalam empat tahun

Kepercayaan konsumen di Australia meningkat secara substansial pada November karena rumah tangga mulai melihat sisi positif ekonomi. Sumber menunjukkan bahwa peningkatan ini kemungkinan akan mengurangi kemungkinan penurunan suku bunga dalam waktu dekat.

Pengumuman tersebut mengikuti rilis temuan survei Westpac Banking Corp., yang menyoroti lonjakan sentimen sebesar 12,8% menjadi 103,8 poin. Peningkatan tersebut menggambarkan pergeseran signifikan di pasar, dengan lebih banyak optimis daripada pesimis.

Perubahan ini menandai pertama kalinya sejak Februari 2022, ketika 100 adalah ambang batas, mengakhiri rentetan 44 bulan di mana konsumen Australia merasakan emosi negatif.

"Ini adalah hasil yang luar biasa dan agak tidak terduga. November adalah bulan pertama dalam hampir empat tahun di mana sentimen konsumen 'positif bersih,'" jelas Matthew Hassan, yang memimpin peramalan makro Australia di Westpac.

Kepercayaan konsumen Australia meningkat meskipun kekhawatiran tentang pasar kerja meningkat

Hassan mengakui bahwa ada tanda-tanda jelas bahwa pemulihan semakin mendapatkan momentum, terutama di pasar perumahan dan permintaan konsumen. Menurutnya, fakta yang paling menakjubkan adalah bagaimana faktor-faktor positif ini telah melawan kekhawatiran baru tentang suku bunga dan inflasi.

Komentarnya mengikuti keputusan terbaru Bank Cadangan untuk mempertahankan biaya pinjaman tidak berubah pada 3,6%. Ketika wartawan meminta bank sentral untuk menjelaskan alasan di balik keputusan ini, bank tersebut menunjukkan kekhawatiran yang berkelanjutan tentang pengangguran rendah dan inflasi.

Dengan argumen ini dalam pikiran, Gubernur Bank Cadangan Australia, Michele Bullock, menyatakan ketidakmungkinan pengurangan suku bunga tambahan dalam waktu dekat, setelah tiga kali penurunan suku bunga tahun ini.

Sementara itu, prospek ekonomi positif berasal dari peningkatan substansial dalam bagaimana rumah tangga memandang situasi keuangan mereka. Setelah optimisme ekonomi ini, sub-indeks untuk keuangan keluarga 2026 melonjak sebesar 12,3%, mencapai skor 109,1.

Di sisi lain, Westpac mencatat bahwa peningkatan ini terjadi meskipun ada penurunan kecil sekitar 0,3% dalam ekspektasi hipotek dari rumah tangga.

Namun, individu telah mengungkapkan kekhawatiran tentang pasar kerja, meskipun optimis tentang ekonomi dan keuangan keluarga mereka.

Ini terjadi setelah Indeks Ekspektasi Pengangguran Westpac–Melbourne Institute meningkat sebesar 9,3% pada November, mencapai 139,5. Perlu dicatat, angka yang lebih besar pada indeks ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang percaya pengangguran akan meningkat secara signifikan dalam tahun mendatang.

Kepercayaan konsumen Australia terhadap keuangan mereka melonjak di tengah penurunan suku bunga ketiga

Menurut survei Westpac-Melbourne Institute, ukuran bagaimana perasaan orang Australia tentang keuangan mereka melonjak pada Agustus berkat penurunan suku bunga ketiga tahun ini, yang meningkatkan sentimen tentang uang dan ekonomi.

Survei tersebut menunjukkan bahwa indeks sentimen konsumennya melonjak 5,7% pada Juli menjadi 98,5, menandai level tertinggi sejak awal 2022. Namun, angka ini masih di bawah 100, menunjukkan bahwa masih ada lebih banyak pesimis daripada optimis, tetapi hanya sedikit.

Peningkatan ini dipimpin oleh penurunan seperempat poin suku bunga Bank Cadangan Australia menjadi 3,60%, disertai dengan kemungkinan penurunan lebih lanjut nanti tahun ini. Hassan berkomentar, "Ini tampaknya telah memperkuat ekspektasi konsumen bahwa suku bunga hipotek akan menurun, memberikan dorongan luas dalam sentimen."

Sementara itu, perlu dicatat bahwa survei menunjukkan peningkatan kepercayaan secara keseluruhan di berbagai bidang. Ukuran prospek ekonomi untuk tahun depan melonjak sebesar 7,6%, dan prospek lima tahun naik sebesar 5,4%.

Klaim kursi gratis Anda dalam komunitas perdagangan kripto eksklusif – terbatas untuk 1.000 anggota.

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/australia-consumer-confidence-surges/