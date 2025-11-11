BursaDEX+
Akumulasi ETH besar-besaran BitMine dipercepat minggu lalu, menambahkan 110.288 Ether ke perbendaharaan $12,5 miliarnya saat menargetkan 5% dari total pasokan. Akumulasi perbendaharaan digital BitMine tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, dengan minggu terbaru pembelian Ether menandai peningkatan 34% dari minggu sebelumnya. BitMine Immersion Technologies mengumumkan pembelian 110.288 Ether (ETH) pada hari Senin, membawa totalnya menjadi 3.505.723 ETH dengan harga pembelian rata-rata $3.639 per token. Sebagai bagian dari pengumuman tersebut, ketua BitMine Tom Lee mengatakan penurunan harga ETH baru-baru ini menghadirkan "peluang menarik" bagi perusahaan, saat ia melanjutkan untuk menyoroti adopsi Ether yang terjadi di Wall Street:

BitMine membeli 34% lebih banyak ETH minggu lalu saat harga turun

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/11/11 09:21
Akumulasi ETH besar-besaran BitMine dipercepat minggu lalu, menambahkan 110.288 Ether ke perbendaharaan $12,5 miliarnya saat menargetkan 5% dari total pasokan.

Akumulasi perbendaharaan digital BitMine tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, dengan minggu terbaru pembelian Ether menandai peningkatan 34% dari minggu sebelumnya. 

BitMine Immersion Technologies mengumumkan pembelian 110.288 Ether (ETH) pada hari Senin, membawa totalnya menjadi 3.505.723 ETH dengan harga pembelian rata-rata $3.639 per token.

Sebagai bagian dari pengumuman tersebut, ketua BitMine Tom Lee mengatakan penurunan harga ETH baru-baru ini menghadirkan "peluang menarik" bagi perusahaan, saat ia melanjutkan untuk menyoroti adopsi Ether yang terjadi di Wall Street: 

