BitMine membeli 34% lebih banyak ETH minggu lalu saat harga turun

Akumulasi ETH besar-besaran BitMine dipercepat minggu lalu, menambahkan 110.288 Ether ke perbendaharaan $12,5 miliarnya saat menargetkan 5% dari total pasokan.

Akumulasi perbendaharaan digital BitMine tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, dengan minggu terbaru pembelian Ether menandai peningkatan 34% dari minggu sebelumnya.

BitMine Immersion Technologies mengumumkan pembelian 110.288 Ether (ETH) pada hari Senin, membawa totalnya menjadi 3.505.723 ETH dengan harga pembelian rata-rata $3.639 per token.

Sebagai bagian dari pengumuman tersebut, ketua BitMine Tom Lee mengatakan penurunan harga ETH baru-baru ini menghadirkan "peluang menarik" bagi perusahaan, saat ia melanjutkan untuk menyoroti adopsi Ether yang terjadi di Wall Street:

