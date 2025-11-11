Guy Wuollet dipromosikan menjadi partner umum keempat di a16z Crypto

PANews melaporkan pada 11 November bahwa Chris Dixon, co-founder a16z Crypto, mengumumkan bahwa Guy Wuollet telah dipromosikan menjadi general partner keempat a16z Crypto. Guy bergabung dengan a16z Crypto sebagai magang pada 2018 saat belajar ilmu komputer di Stanford University. Setelah bergabung penuh waktu pada 2020, dia fokus pada investasi di infrastruktur, DeFi, dan DePIN, memainkan peran penting dalam investasi di lebih dari 20 proyek terkenal, termasuk Solana, LayerZero, Gensyn, EigenLayer, Daylight, dan Morpho. PANews melaporkan pada 11 November bahwa Chris Dixon, co-founder a16z Crypto, mengumumkan bahwa Guy Wuollet telah dipromosikan menjadi general partner keempat a16z Crypto. Guy bergabung dengan a16z Crypto sebagai magang pada 2018 saat belajar ilmu komputer di Stanford University. Setelah bergabung penuh waktu pada 2020, dia fokus pada investasi di infrastruktur, DeFi, dan DePIN, memainkan peran penting dalam investasi di lebih dari 20 proyek terkenal, termasuk Solana, LayerZero, Gensyn, EigenLayer, Daylight, dan Morpho.