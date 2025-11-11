Efek Formula 1®: Bagaimana Kemitraan BlockDAG dengan Tim BWT Alpine Formula 1® Mengubah Penggemar Global Menjadi Pengguna Kripto

Setiap proyek kripto berbicara tentang adopsi mainstream, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mencapainya. BlockDAG melakukan apa yang banyak orang hanya bayangkan: bergerak melampaui komunitas kripto dan melangkah ke salah satu panggung global terbesar – Formula 1. Melalui kemitraan multi-tahunnya dengan Tim Formula 1 BWT Alpine, BlockDAG telah bertransisi dari inovasi blockchain menjadi merek [...]

Lanjutkan Membaca: Efek Formula 1®: Bagaimana Kemitraan BlockDAG dengan Tim Formula 1® BWT Alpine Mengubah Penggemar Global menjadi Pengguna Kripto