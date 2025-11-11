Inilah 5 Alasan Utama Mengapa Bitcoin Kembali Menguat Hari Ini

Kongres A.S. bergerak mendekati pengakhiran penutupan pemerintah, meningkatkan sentimen makro dan prospek harga Bitcoin. Arus masuk institusional meningkat, dengan Strive dan MicroStrategy menambahkan lebih dari $200 juta dalam BTC minggu ini. Indikator teknis menunjukkan Bitcoin dapat memperluas pemulihannya menuju $110.000 jika momentum bertahan. Bitcoin naik kembali di atas $106.000 pada hari Selasa, dibantu oleh tanda-tanda bahwa Kongres dapat mengakhiri penutupan pemerintah A.S. yang berlangsung 41 hari, taruhan yang lebih kuat pada pemotongan suku bunga Federal Reserve, dan pembelian neraca baru dari korporasi, kata para pedagang. Pembelian korporasi BTC terbaru dari Strategy dan Strive, dan pengaturan teknis yang lebih bersih di atas $105.000 melengkapi lima faktor yang mendukung pergerakan ini, menempatkan kembali fokus pada rentang $107.000 hingga $110.000. Bitcoin mendapatkan keringanan kebijakan saat kesepakatan penutupan menguat Pertama, reli dimulai ketika koresponden Fox News, Chad Pergram con... Baca Artikel Lengkap Inilah 5 Alasan Teratas Bitcoin Kembali Bangkit Hari Ini Di Coin Edition. Kongres A.S. bergerak mendekati pengakhiran penutupan pemerintah, meningkatkan sentimen makro dan prospek harga Bitcoin. Arus masuk institusional meningkat, dengan Strive dan MicroStrategy menambahkan lebih dari $200 juta dalam BTC minggu ini. Indikator teknis menunjukkan Bitcoin dapat memperluas pemulihannya menuju $110.000 jika momentum bertahan. Bitcoin naik kembali di atas $106.000 pada hari Selasa, dibantu oleh tanda-tanda bahwa Kongres dapat mengakhiri penutupan pemerintah A.S. yang berlangsung 41 hari, taruhan yang lebih kuat pada pemotongan suku bunga Federal Reserve, dan pembelian neraca baru dari korporasi, kata para pedagang. Pembelian korporasi BTC terbaru dari Strategy dan Strive, dan pengaturan teknis yang lebih bersih di atas $105.000 melengkapi lima faktor yang mendukung pergerakan ini, menempatkan kembali fokus pada rentang $107.000 hingga $110.000. Bitcoin mendapatkan keringanan kebijakan saat kesepakatan penutupan menguat Pertama, reli dimulai ketika koresponden Fox News, Chad Pergram con... Baca Artikel Lengkap Inilah 5 Alasan Teratas Bitcoin Kembali Bangkit Hari Ini Di Coin Edition.