Inilah 5 Alasan Utama Mengapa Bitcoin Kembali Menguat Hari Ini

- Kongres AS bergerak mendekati pengakhiran penutupan pemerintah, meningkatkan sentimen makro dan prospek harga Bitcoin.
- Arus masuk institusional meningkat, dengan Strive dan MicroStrategy menambahkan lebih dari $200 juta dalam BTC minggu ini.
- Indikator teknis menunjukkan Bitcoin dapat memperluas pemulihannya menuju $110.000 jika momentum bertahan.
Bitcoin kembali naik di atas $106.000 pada hari Selasa, dibantu oleh tanda-tanda bahwa Kongres dapat mengakhiri penutupan pemerintah AS yang berlangsung 41 hari, taruhan yang lebih kuat pada pemotongan suku bunga Federal Reserve, dan pembelian neraca baru dari perusahaan, menurut para pedagang. Pembelian korporasi BTC terbaru dari Strategy dan Strive, dan pengaturan teknis yang lebih bersih di atas $105.000 melengkapi lima faktor yang mendukung pergerakan ini, menempatkan rentang $107.000 hingga $110.000 kembali menjadi fokus.
Bitcoin mendapatkan keringanan kebijakan saat kesepakatan penutupan semakin kuat
Pertama, reli dimulai ketika koresponden Fox News, Chad Pergram kon...
Baca Artikel Lengkap Inilah 5 Alasan Utama Bitcoin Kembali Bangkit Hari Ini Di Coin Edition.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.