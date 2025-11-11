Inilah 5 Alasan Utama Mengapa Bitcoin Kembali Menguat Hari Ini

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Kongres A.S. bergerak mendekati pengakhiran penutupan pemerintah, meningkatkan sentimen makro dan prospek harga Bitcoin. Arus masuk institusional meningkat, dengan Strive dan MicroStrategy menambahkan lebih dari $200 juta dalam BTC minggu ini. Indikator teknis menunjukkan Bitcoin dapat memperluas pemulihannya menuju $110.000 jika momentum bertahan. Bitcoin naik kembali di atas $106.000 pada hari Selasa, dibantu oleh tanda-tanda bahwa Kongres dapat mengakhiri penutupan pemerintah A.S. yang berlangsung 41 hari, taruhan yang lebih kuat pada pemotongan suku bunga Federal Reserve, dan pembelian neraca baru dari korporasi, kata para pedagang. Pembelian korporasi BTC terbaru dari Strategy dan Strive, dan pengaturan teknis yang lebih bersih di atas $105.000 melengkapi lima faktor yang mendukung pergerakan ini, menempatkan kembali fokus pada rentang $107.000 hingga $110.000. Bitcoin mendapatkan keringanan kebijakan saat kesepakatan penutupan menguat Pertama, reli dimulai ketika koresponden Fox News, Chad Pergram con... Baca Artikel Lengkap Inilah 5 Alasan Teratas Bitcoin Kembali Bangkit Hari Ini Di Coin Edition.Kongres A.S. bergerak mendekati pengakhiran penutupan pemerintah, meningkatkan sentimen makro dan prospek harga Bitcoin. Arus masuk institusional meningkat, dengan Strive dan MicroStrategy menambahkan lebih dari $200 juta dalam BTC minggu ini. Indikator teknis menunjukkan Bitcoin dapat memperluas pemulihannya menuju $110.000 jika momentum bertahan. Bitcoin naik kembali di atas $106.000 pada hari Selasa, dibantu oleh tanda-tanda bahwa Kongres dapat mengakhiri penutupan pemerintah A.S. yang berlangsung 41 hari, taruhan yang lebih kuat pada pemotongan suku bunga Federal Reserve, dan pembelian neraca baru dari korporasi, kata para pedagang. Pembelian korporasi BTC terbaru dari Strategy dan Strive, dan pengaturan teknis yang lebih bersih di atas $105.000 melengkapi lima faktor yang mendukung pergerakan ini, menempatkan kembali fokus pada rentang $107.000 hingga $110.000. Bitcoin mendapatkan keringanan kebijakan saat kesepakatan penutupan menguat Pertama, reli dimulai ketika koresponden Fox News, Chad Pergram con... Baca Artikel Lengkap Inilah 5 Alasan Teratas Bitcoin Kembali Bangkit Hari Ini Di Coin Edition.

Inilah 5 Alasan Utama Mengapa Bitcoin Kembali Menguat Hari Ini

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/11/11 10:45
TOP Network
TOP$0.000096--%
Union
U$0.003293+16.44%
Bitcoin
BTC$90,664.6-0.17%
Movement
MOVE$0.03318-5.60%
  • Kongres AS bergerak mendekati pengakhiran penutupan pemerintah, meningkatkan sentimen makro dan prospek harga Bitcoin.
  • Arus masuk institusional meningkat, dengan Strive dan MicroStrategy menambahkan lebih dari $200 juta dalam BTC minggu ini.
  • Indikator teknis menunjukkan Bitcoin dapat memperluas pemulihannya menuju $110.000 jika momentum bertahan.

Bitcoin kembali naik di atas $106.000 pada hari Selasa, dibantu oleh tanda-tanda bahwa Kongres dapat mengakhiri penutupan pemerintah AS yang berlangsung 41 hari, taruhan yang lebih kuat pada pemotongan suku bunga Federal Reserve, dan pembelian neraca baru dari perusahaan, menurut para pedagang. Pembelian korporasi BTC terbaru dari Strategy dan Strive, dan pengaturan teknis yang lebih bersih di atas $105.000 melengkapi lima faktor yang mendukung pergerakan ini, menempatkan rentang $107.000 hingga $110.000 kembali menjadi fokus.

Bitcoin mendapatkan keringanan kebijakan saat kesepakatan penutupan semakin kuat

Pertama, reli dimulai ketika koresponden Fox News, Chad Pergram kon...

Baca Artikel Lengkap Inilah 5 Alasan Utama Bitcoin Kembali Bangkit Hari Ini Di Coin Edition.

Peluang Pasar
Logo TOP Network
Harga TOP Network(TOP)
$0.000096
$0.000096$0.000096
0.00%
USD
Grafik Harga Live TOP Network (TOP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31