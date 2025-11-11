BursaDEX+
Startale dan Sony Meluncurkan Aplikasi Gateway untuk Blockchain Soneium

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/11 17:20
Poin Kunci:
  • Startale Group dan Sony meluncurkan aplikasi terintegrasi Soneium.
  • Soneium menawarkan transaksi tanpa gas dan pengelolaan dompet.
  • Berpotensi memengaruhi adopsi keuangan yang lebih luas di blockchain.

Startale Group dan Sony Blockchain Solutions Lab mengumumkan peluncuran Startale App sebagai pintu masuk ke Soneium Layer 2 Ethereum milik Sony, yang saat ini dalam fase pengujian tertutup.

Peluncuran ini meningkatkan akses pengguna ke aplikasi blockchain, memfasilitasi pembuatan token dan transaksi tanpa gas, berpotensi memengaruhi protokol DeFi dan mempromosikan adopsi Web3 yang lebih luas.

Fluktuasi Pasar Ethereum Menyoroti Tren Inovatif

Ethereum (ETH) diperdagangkan pada harga $3.573,07 dengan kapitalisasi pasar sebesar $431,26 miliar, mempertahankan dominasi pasar 12,20%. Volume perdagangan 24 jam terakhir mencapai $37,24 miliar, perubahan 3,66%. Ethereum mengalami fluktuasi dengan penurunan 0,60% dalam 24 jam, seperti dilaporkan oleh CoinMarketCap.

Para ahli dari tim penelitian Coincu menyarankan bahwa peluncuran ini dapat menandakan potensi inovasi dalam interaksi blockchain, terutama dalam menyeimbangkan skalabilitas dengan kenyamanan pengguna. Dengan berintegrasi dengan protokol DeFi utama, Soneium dapat memengaruhi adopsi keuangan yang lebih luas dan diskusi regulasi dalam jaringan blockchain.

Data Pasar dan Wawasan

Tahukah Anda? Penekanan Startale App pada transaksi tanpa gas sejalan dengan inovasi serupa di ruang blockchain, seperti abstraksi akun dalam jaringan Ethereum yang berkembang, menyederhanakan pengalaman pengguna secara signifikan.

Ethereum (ETH) diperdagangkan pada harga $3.573,07 dengan kapitalisasi pasar sebesar $431,26 miliar, mempertahankan dominasi pasar 12,20%. Volume perdagangan 24 jam terakhir mencapai $37,24 miliar, perubahan 3,66%.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 09:07 UTC pada 11 November 2025. Sumber: CoinMarketCap

Para ahli dari tim penelitian Coincu menyarankan bahwa peluncuran ini dapat menandakan potensi inovasi dalam interaksi blockchain, terutama dalam menyeimbangkan skalabilitas dengan kenyamanan pengguna.

Sumber: https://coincu.com/blockchain/startale-sony-soneium-app-launch/

