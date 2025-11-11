Postingan Startale dan Sony Meluncurkan Aplikasi Gateway untuk Blockchain Soneium muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Startale Group dan Sony meluncurkan aplikasi terintegrasi Soneium. Soneium menawarkan transaksi tanpa gas dan manajemen dompet. Berpotensi memengaruhi adopsi keuangan yang lebih luas dalam blockchain. Startale Group dan Sony Blockchain Solutions Lab mengumumkan peluncuran Startale App sebagai pintu masuk ke Ethereum Layer 2 Soneium milik Sony, yang saat ini dalam fase pengujian tertutup. Peluncuran ini meningkatkan akses pengguna ke aplikasi blockchain, memfasilitasi pembuatan token dan transaksi tanpa gas, berpotensi memengaruhi protokol DeFi dan mempromosikan adopsi Web3 yang lebih luas. Fluktuasi Pasar Ethereum Menyoroti Tren Inovatif Ethereum (ETH) diperdagangkan pada $3.573,07 dengan kapitalisasi pasar sebesar $431,26 miliar, mempertahankan dominasi pasar 12,20%. Volume perdagangan 24 jam terakhir mencapai $37,24 miliar, perubahan 3,66%. Ethereum mengalami fluktuasi dengan penurunan 0,60% dalam 24 jam, seperti dilaporkan oleh CoinMarketCap. Para ahli dari tim penelitian Coincu menyarankan bahwa peluncuran ini dapat menandakan potensi inovasi dalam interaksi blockchain, terutama dalam menyeimbangkan skalabilitas dengan kenyamanan pengguna. Dengan berintegrasi dengan protokol DeFi utama, Soneium dapat memengaruhi adopsi keuangan yang lebih luas dan diskusi regulasi dalam jaringan blockchain. "Tahun ini menandai era aplikasi. Kita harus mengerahkan segala upaya untuk mendapatkan pengguna akhir. Melalui Startale Ventures, tujuannya bukan hanya berinvestasi, tetapi menciptakan sinergi bisnis yang bermakna." — Sota Watanabe, CEO, Startale Group Data Pasar dan Wawasan Tahukah Anda? Penekanan Startale App pada transaksi tanpa gas sejalan dengan inovasi serupa di ruang blockchain, seperti abstraksi akun dalam jaringan Ethereum yang berkembang, menyederhanakan pengalaman pengguna secara signifikan. Ethereum (ETH) diperdagangkan pada $3.573,07 dengan kapitalisasi pasar sebesar $431,26 miliar, mempertahankan dominasi pasar 12,20%. Volume perdagangan 24 jam terakhir mencapai $37,24 miliar, perubahan 3,66%. Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 09:07 UTC pada 11 November 2025. Sumber: CoinMarketCap Para ahli dari tim penelitian Coincu menyarankan bahwa peluncuran ini dapat menandakan potensi inovasi dalam interaksi blockchain, terutama... Postingan Startale dan Sony Meluncurkan Aplikasi Gateway untuk Blockchain Soneium muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Startale Group dan Sony meluncurkan aplikasi terintegrasi Soneium. Soneium menawarkan transaksi tanpa gas dan manajemen dompet. Berpotensi memengaruhi adopsi keuangan yang lebih luas dalam blockchain. Startale Group dan Sony Blockchain Solutions Lab mengumumkan peluncuran Startale App sebagai pintu masuk ke Ethereum Layer 2 Soneium milik Sony, yang saat ini dalam fase pengujian tertutup. Peluncuran ini meningkatkan akses pengguna ke aplikasi blockchain, memfasilitasi pembuatan token dan transaksi tanpa gas, berpotensi memengaruhi protokol DeFi dan mempromosikan adopsi Web3 yang lebih luas. Fluktuasi Pasar Ethereum Menyoroti Tren Inovatif Ethereum (ETH) diperdagangkan pada $3.573,07 dengan kapitalisasi pasar sebesar $431,26 miliar, mempertahankan dominasi pasar 12,20%. Volume perdagangan 24 jam terakhir mencapai $37,24 miliar, perubahan 3,66%. Ethereum mengalami fluktuasi dengan penurunan 0,60% dalam 24 jam, seperti dilaporkan oleh CoinMarketCap. Para ahli dari tim penelitian Coincu menyarankan bahwa peluncuran ini dapat menandakan potensi inovasi dalam interaksi blockchain, terutama dalam menyeimbangkan skalabilitas dengan kenyamanan pengguna. Dengan berintegrasi dengan protokol DeFi utama, Soneium dapat memengaruhi adopsi keuangan yang lebih luas dan diskusi regulasi dalam jaringan blockchain. "Tahun ini menandai era aplikasi. Kita harus mengerahkan segala upaya untuk mendapatkan pengguna akhir. Melalui Startale Ventures, tujuannya bukan hanya berinvestasi, tetapi menciptakan sinergi bisnis yang bermakna." — Sota Watanabe, CEO, Startale Group Data Pasar dan Wawasan Tahukah Anda? Penekanan Startale App pada transaksi tanpa gas sejalan dengan inovasi serupa di ruang blockchain, seperti abstraksi akun dalam jaringan Ethereum yang berkembang, menyederhanakan pengalaman pengguna secara signifikan. Ethereum (ETH) diperdagangkan pada $3.573,07 dengan kapitalisasi pasar sebesar $431,26 miliar, mempertahankan dominasi pasar 12,20%. Volume perdagangan 24 jam terakhir mencapai $37,24 miliar, perubahan 3,66%. Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 09:07 UTC pada 11 November 2025. Sumber: CoinMarketCap Para ahli dari tim penelitian Coincu menyarankan bahwa peluncuran ini dapat menandakan potensi inovasi dalam interaksi blockchain, terutama...