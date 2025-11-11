Saham Propanc Biopharma (PPCB): Perusahaan Biotek Mendapatkan Pendanaan Kripto Senilai $100 Juta saat Saham Anjlok

TLDR

Propanc Biopharma menandatangani perjanjian pendanaan senilai $100 juta dengan Hexstone Capital untuk membangun treasury kripto

Perusahaan menerima $1 juta di muka dengan $99 juta dapat diakses selama 12 bulan melalui saham preferen konvertibel

Dana akan mendukung pembelian aset digital dan pengembangan terapi kanker PRP menjelang uji klinis pada manusia tahun 2026

Saham anjlok 10,5% setelah pengumuman dan telah turun 46,7% dalam sebulan terakhir

Perusahaan menargetkan perusahaan treasury aset digital yang dinilai rendah yang diperdagangkan di bawah nilai aset bersih

Propanc Biopharma telah mengamankan kesepakatan pembiayaan senilai $100 juta dengan family office yang berfokus pada kripto, Hexstone Capital. Perusahaan biotek yang terdaftar di Nasdaq ini berencana membagi dana tersebut antara membangun treasury aset digital dan memajukan program pengobatan kankernya.

Propanc Biopharma, Inc. (PPCB)

Pengaturan saham preferen konvertibel memberikan Propanc $1 juta secara langsung. $99 juta lainnya akan tersedia selama tahun depan saat perusahaan menjalankan strategi gandanya.

CEO James Nathanielsz menyebutnya sebagai "fase transformatif" bagi perusahaan. Perusahaan akan menggunakan modal tersebut untuk memperkuat neraca keuangannya sambil mendorong terapi kanker proenzim menuju uji klinis.

Strategi Tujuan Ganda

Pendanaan ini melayani dua tujuan berbeda untuk biotek Australia tersebut. Membangun treasury kripto menjadi prioritas pertama dalam rencana baru.

Propanc belum mengungkapkan cryptocurrency mana yang akan dibeli. Portofolio investasi Hexstone mencakup Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, dan Injective, memberikan petunjuk tentang arah potensial.

Tujuan kedua berfokus pada PRP, terapi kanker utama perusahaan. Propanc bertujuan untuk memulai uji coba pertama pada manusia di paruh kedua tahun 2026.

Pengobatan berbasis proenzim ini menargetkan kanker metastatik dari tumor padat. Nathanielsz menyarankan bahwa terapi ini juga dapat mengatasi penyakit kronis melalui mekanisme kerjanya.

Propanc mengumumkan awal bulan ini bahwa mereka akan mengakuisisi perusahaan treasury aset digital yang dinilai rendah. Strategi ini menargetkan perusahaan DAT yang diperdagangkan di bawah rasio kapitalisasi pasar terhadap nilai aset bersih mereka.

Tren Kripto Biotek Berkembang

Beberapa perusahaan biotek telah mengadopsi strategi serupa baru-baru ini. Sonnet BioTherapeutics dan Sharps Technology keduanya beralih ke kripto untuk menarik perhatian investor.

Pendekatan ini mencerminkan tren yang lebih luas dari perusahaan tradisional yang menambahkan aset digital ke neraca mereka. Perusahaan biotek melihatnya sebagai cara untuk mendiversifikasi sumber pendanaan sambil melanjutkan penelitian inti.

Hexstone Capital mengkhususkan diri dalam investasi treasury kripto. Family office ini telah mendukung beberapa perusahaan pemegang aset digital di berbagai cryptocurrency.

Saham Mengalami Pukulan

Pasar tidak menyambut baik berita tersebut. Saham PPCB turun 10,5% pada hari Senin setelah pengumuman.

Penurunan ini melanjutkan masa sulit bagi saham tersebut. Saham telah turun 46,7% selama sebulan terakhir, menurut data Yahoo Finance.

Reaksi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi perusahaan treasury kripto secara umum. Perusahaan pemegang Bitcoin kehilangan momentum karena semakin banyak pemain memasuki pasar.

Kapitalisasi pasar Strategy telah turun lebih dari 43% sejak Juli, jatuh dari $122,1 miliar menjadi $69,1 miliar. Metaplanet anjlok 55% sejak akhir Juni setelah kinerja awal tahun yang kuat.

Beberapa perusahaan treasury Bitcoin telah menjual kepemilikan mereka untuk menutupi kewajiban utang. Tren ini menunjukkan model bisnis menghadapi tekanan yang semakin besar meskipun adopsi kripto terus berlanjut.

Struktur saham preferen konvertibel memberikan Propanc fleksibilitas dalam mengakses $99 juta yang tersisa. Perusahaan dapat menarik dana sesuai kebutuhan sambil membangun posisi aset digitalnya dan memajukan penelitian kanker menuju uji klinis 2026.

Postingan Propanc Biopharma (PPCB) Stock: Biotech Secures $100M Crypto Funding as Shares Tumble pertama kali muncul di Blockonomi.