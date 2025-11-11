CryptoQuant Memperingatkan saat Paus Bitcoin Membuang Miliaran - Apakah Bull Run Bitcoin Telah Berakhir?

Postingan CryptoQuant Memperingatkan saat Paus Bitcoin Membuang Miliaran - Apakah Bull Run Bitcoin Sudah Berakhir? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Pasar kripto tidak pernah tenang dalam waktu lama dan Bitcoin sekali lagi berada di titik balik. Setelah turun di bawah $100.000, data on-chain dari CryptoQuant menunjukkan bahwa pemegang utama, atau paus, sedang melepaskan miliaran dalam BTC.

Dengan permintaan institusional yang menurun, investor kini bertanya-tanya: apakah ini hanya jeda sebelum kenaikan berikutnya, atau tanda pertama bahwa bull run kehilangan momentum?

Paus Melepaskan Miliaran Setelah Penurunan $100K

Dalam postingan tweet, pendiri CryptoQuant Ki Young Ju menjelaskan bahwa pemegang Bitcoin besar, sering disebut "paus," telah menjual aset BTC senilai miliaran sejak harga melampaui batas $100.000.

Aktivitas seperti ini telah menciptakan kelebihan pasokan, yang berarti ada lebih banyak Bitcoin tersedia di pasar daripada yang siap diserap pembeli. Hal ini biasanya menambah tekanan penurunan pada harga dan menandai "fase distribusi" dalam siklus pasar.

Awal tahun ini, Ju memperingatkan bahwa bull run 2024-2025 mungkin sudah mencapai puncaknya. Namun, arus masuk ETF Bitcoin spot yang kuat dan pembelian berkelanjutan oleh MicroStrategy membantu menstabilkan pasar dan menunda penurunan yang lebih dalam.

Faktor-faktor ini berfungsi sebagai dukungan utama, mencegah pasar tergelincir ke wilayah bearish.

Tanda-tanda Peringatan Muncul Kembali

Sekarang, Ju percaya bahwa kelanjutan arus masuk ETF sangat penting. Ketika arus masuk mulai melambat dan kecepatan pembelian MicroStrategy berkurang, pasar bisa menghadapi tekanan jual yang baru. Dia memperingatkan bahwa jika dukungan ini memudar, "penjual akan mendominasi lagi."

Data on-chain tampaknya mendukung hal ini, menunjukkan peningkatan transaksi paus dan penurunan arus masuk stablecoin, keduanya merupakan tanda-tanda khas pendinginan pasar.

Pada saat yang sama, CEO JAN3 Samson Mow mengatakan bahwa penarikan terbaru juga didorong oleh investor jangka pendek yang mengambil keuntungan setelah mendapatkan keuntungan 20-30%, fase koreksi normal dalam siklus bull manapun.

$111.700 Menjadi Level Kunci untuk Diperhatikan

Dalam beberapa minggu mendatang, langkah Bitcoin berikutnya akan sangat penting. Analis percaya zona $111.700 adalah level kunci yang perlu diperhatikan, titik penentu yang bisa menentukan apakah BTC akan naik lebih tinggi atau memasuki koreksi yang lebih panjang.

Saat ini, Bitcoin diperdagangkan sekitar $105.448, sedikit turun pada hari ini tetapi dengan volume perdagangan sedikit meningkat, menunjukkan bahwa pertarungan antara pembeli dan penjual baru saja dimulai.