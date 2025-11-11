Dengan Pembayaran Bitcoin, Square Milik Jack Dorsey Membangun Kasus untuk Token Dompet Terbaik

Poin Penting: Pembayaran $BTC Square kini aktif untuk jutaan pedagang, mengubah Bitcoin dari aset investasi menjadi opsi pembayaran praktis dalam skala besar.

Pilot Lightning dan peluncuran bertahap menunjukkan peta jalan yang kokoh, bukan sekadar eksperimen pemasaran, memperkuat narasi sisi transaksi.

Best Wallet Token mengatasi hambatan dompet dengan UX yang mengutamakan aplikasi dan utilitas yang bertambah bagi pemegang $BEST seiring meluasnya adopsi.

Metrik prapenjualan mencakup hampir $17M yang terkumpul sejauh ini, menawarkan eksposur terstruktur terhadap ekspansi penggunaan kripto yang dipimpin oleh pembayaran.

Bitcoin baru saja mendapatkan tombol pembayaran mainstream, dengan Square milik Jack Dorsey mengaktifkan pembayaran $BTC asli untuk penjual, memungkinkan pedagang menerima Bitcoin secara langsung atau mengkonversinya dengan cepat.

Ini adalah lompatan bersih dari teori ke realitas tap-and-pay untuk pasar yang selama ini lebih ditopang oleh arus investasi daripada penggunaan sehari-hari. Inilah mata rantai yang hilang: jalur praktis di mana biaya, UX, dan pengaturan pedagang bertemu dengan pembeli nyata.

Skala sangat penting. Basis yang dapat dijangkau untuk tindakan Square mencapai sekitar 4 juta pedagang, dengan pesan seputar biaya pemrosesan mendekati nol atau pengenalan untuk mendorong adopsi.

Dalam pembayaran, harga adalah produk. Kerangka tersebut mengubah $BTC dari sekadar item baru menjadi jenis pembayaran yang kredibel untuk kedai kopi, butik, dan vendor layanan yang sudah ada di dalam dasbor Square.

Pilot Lightning Square diluncurkan pada Mei, bergulir sepanjang musim panas ke jumlah pedagang yang terus bertambah.

Rencana peluncuran yang lebih luas berlanjut hingga 2026, artinya apa yang aktif sekarang bukanlah sekadar aksi promosi; ini adalah tonggak penting dalam peta jalan yang lebih panjang.

Bagi trader yang mengawasi rotasi risiko, infrastruktur yang mendorong Bitcoin dari 'dapat diinvestasikan' menjadi 'dapat digunakan' cenderung mempererat narasi di seluruh lapisan, terutama di dompet.

Di sinilah Best Wallet Token ($BEST) masuk ke dalam percakapan. Jika $BTC-di-kasir menjadi rutinitas, aplikasi pertama yang disentuh kebanyakan orang adalah dompet, bukan bursa.

Proyek yang membuat langkah pertama itu intuitif dan memberi imbalan partisipasi dapat mengikuti kurva adopsi yang sama tanpa harus bersaing dalam perang interchange.

Best Wallet Token ($BEST): Jalur Masuk Utama Berbasis Dompet untuk BTC-di-Checkout

Adopsi pembayaran menciptakan hambatan yang familiar: onboarding.

Orang akan mencoba $BTC di kasir, lalu membutuhkan dompet yang terasa seperti perbankan mobile: aliran dana sederhana, pertukaran, dan imbalan yang jelas. Penawaran Best Wallet persis seperti itu: pengalaman non-kustodial, mengutamakan aplikasi yang mencakup rantai utama, dengan utilitas yang bertambah ke token $BEST melalui pengurangan biaya, keuntungan, dan akses dalam aplikasi.

Dalam dunia di mana pedagang dapat mengaktifkan 'terima Bitcoin' seperti metode pembayaran lainnya, dompet menjadi halaman utama kripto; kurang sebagai arena spekulasi, lebih sebagai alat sehari-hari.

Headline staking (77%) adalah daya tariknya, desain insentif tahap awal untuk mendukung likuiditas dan retensi.

Bukti lebih konkret untuk kesuksesan Best Wallet dapat ditemukan dalam prapenjualan senilai $16,9M. Peluncuran $BEST selaras dengan irama peluncuran Square dan siklus media yang lebih luas: dompet yang dibangun untuk menarik pengguna baru saat permintaan point-of-sale meningkat.

Bagi trader yang mengawasi rotasi risiko, permainannya tidak rumit. Jika jalur $BTC Square bertahan, token dompet menjadi ekspresi paling langsung dan likuid dari tren penggunaan tersebut tanpa memerlukan perluasan margin pedagang.

Tesis $BEST adalah utilitas-pertama: mengurangi gesekan, memberi imbalan partisipasi, dan memusatkan 'layar awal' kripto di satu tempat. Saat pembayaran $BTC matang, tumpukan utilitas itulah yang mengubah ketukan satu kali menjadi perilaku berulang.

Ada juga pendorong makro. Peluncuran bertahap Square terkait dengan tumpukan Bitcoin Block yang lebih luas: Cash App, Bitkey, dan peralatan Lightning-forward. Ceritanya di sini bukan sekadar satu kali beralih; ini adalah taruhan ekosistem pada utilitas $BTC.

Saat ekosistem itu berkembang, token terkait dompet dengan kait dalam aplikasi yang asli berada pada posisi untuk menangkap limpahan. Jika Anda menyaring waktu narasi plus utilitas tingkat pengguna, $BEST memenuhi kotak-kotak yang jelas saat ini.

Lihat $BEST sekarang di halaman prapenjualan.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan dari penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Postingan With Bitcoin Payments, Jack Dorsey's Square Builds Case for Best Wallet Token pertama kali muncul di Coindoo.