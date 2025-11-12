Charles Hoskinson: ADA Mengambil Tempatnya dengan XRP pada Daftar ISO 20022

TLDR

Charles Hoskinson menyoroti masuknya ADA di antara mata uang kripto yang mendapat manfaat dari standar pesan keuangan ISO 20022.

ADA adalah satu-satunya token dengan kemampuan kontrak pintar yang tercantum dalam infografis bersama XRP dan XLM.

Hoskinson menekankan bahwa dukungan ISO 20022 sangat penting untuk menjembatani keuangan tradisional dan terdesentralisasi.

Adopsi ISO 20022 oleh XRP pada tahun 2020 membuka jalan bagi integrasi mata uang kripto yang lebih luas ke dalam sistem keuangan.

Komitmen Cardano terhadap ISO 20022 bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas antara blockchain dan sistem perbankan tradisional.

Charles Hoskinson, pendiri Cardano, menyoroti pentingnya keselarasan ADA dengan standar ISO 20022. Dalam postingan terbaru, dia membagikan infografis yang memasukkan ADA di antara mata uang kripto yang siap mendapatkan manfaat dari standar pesan keuangan global. Pengakuan ini menempatkan Cardano bersama aset utama lainnya seperti XRP dan XLM.

Charles Hoskinson Memuji Upaya ISO 20022 XRP

Charles Hoskinson menekankan bahwa ADA adalah satu-satunya token dengan kemampuan kontrak pintar yang tercantum dalam aset yang kompatibel dengan ISO 20022. Dia menyebutkan bahwa inklusi ini menunjukkan peran ADA yang semakin berkembang dalam lanskap keuangan yang lebih luas. Infografis tersebut memposisikan ADA dengan XRP, XLM, dan token lain yang diakui atas kontribusinya terhadap pembayaran lintas batas.

Hoskinson menjelaskan bahwa ISO 20022 adalah langkah penting dalam menjembatani keuangan tradisional dan terdesentralisasi. Dengan mendukung standar ini, ADA dapat berinteraksi dengan sistem keuangan secara global dengan cara yang lebih mulus. Interaksi ini penting untuk visi jangka panjang Cardano dalam meningkatkan perbankan terbuka melalui aset berbasis blockchain.

Charles Hoskinson juga menyoroti pentingnya XRP yang berkelanjutan dalam kerangka ISO 20022. XRP, pemain terkemuka dalam pembayaran lintas batas, adalah salah satu mata uang kripto pertama yang mengadopsi standar tersebut. Fokusnya pada solusi pembayaran telah menyebabkan adopsi ISO 20022 yang lebih luas di antara institusi keuangan di seluruh dunia.

Integrasi XRP dengan ISO 20022 dimulai pada tahun 2020, ketika Ripple bergabung dengan standar pesan tersebut. Sejak saat itu, dukungan Ripple untuk kerangka kerja ini telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan pembayaran lintas batas. Hoskinson memuji upaya Ripple dan menyatakan bahwa dukungan ADA untuk ISO 20022 selaras dengan tujuan serupa.

Komitmen Cardano terhadap ISO 20022 dan Perbankan Terbuka

Masuknya Cardano dalam daftar ISO 20022 menggarisbawahi fokusnya pada interoperabilitas dan skalabilitas. Hoskinson menegaskan kembali bahwa dukungan ADA untuk standar tersebut selaras dengan visi yang lebih besar untuk menghubungkan sistem perbankan tradisional dengan jaringan blockchain. Seiring semakin banyak institusi keuangan yang mengadopsi ISO 20022, peran ADA dalam ekosistem ini diperkirakan akan tumbuh.

Awal tahun ini, Federal Reserve AS sepenuhnya mengadopsi ISO 20022, dengan lebih dari 80% institusi keuangan global diperkirakan akan mengadopsi standar tersebut pada akhir tahun 2025. Adopsi yang luas ini merupakan bukti pentingnya standar ISO 20022 untuk keuangan global. Charles Hoskinson menyatakan keyakinannya bahwa ADA akan terus memainkan peran integral dalam transformasi ini.

Seperti yang ditunjukkan Hoskinson, ISO 20022 akan memungkinkan ADA berintegrasi dengan mulus dengan institusi keuangan tradisional. Adopsi standar oleh bank global dan entitas keuangan sangat penting untuk masa depan ADA dalam keuangan terdesentralisasi. Charles Hoskinson juga menegaskan kembali komitmen Cardano untuk mendukung inisiatif ini, memastikan pertumbuhan ADA yang berkelanjutan di sektor keuangan.

Postingan Charles Hoskinson: ADA Mengambil Tempatnya dengan XRP pada Daftar ISO 20022 pertama kali muncul di CoinCentral.