IRS Memperkenalkan Safe Harbor yang Memungkinkan Staking Bebas Pajak untuk Crypto ETP

Departemen Keuangan AS dan IRS telah mengumumkan safe harbor baru yang memungkinkan exchange-traded funds (ETF) kripto untuk melakukan staking aset digital tanpa membayar pajak tambahan.

Panduan ini menyelesaikan tantangan regulasi yang sebelumnya mencegah manajer aset berpartisipasi dalam jaringan staking karena kekhawatiran tentang potensi pelanggaran undang-undang pajak.

Panduan Safe Harbor

Berdasarkan Prosedur Pendapatan 2025-31, ETF dan trust kini diizinkan untuk melakukan staking aset digital dan membagikan reward secara langsung kepada investor. Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan pada 10 November bahwa langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat investor, mendorong inovasi, dan mempertahankan posisi Amerika sebagai pemimpin global dalam teknologi aset digital dan blockchain.

Berdasarkan kerangka sebelumnya, undang-undang pajak melarang trust untuk mengendalikan investasinya atau mengoperasikan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Ini menciptakan tantangan karena pengelolaan staking secara aktif dapat menyebabkan IRS mengklasifikasikan produk tersebut sebagai korporasi. Jika itu terjadi, reward trust akan dikenakan pajak korporasi, membuat aktivitas tersebut tidak menguntungkan bagi investor.

Kebijakan yang direvisi menciptakan safe harbor di mana reward staking yang diperoleh dalam kerangka ETP tidak secara otomatis menciptakan kewajiban pajak langsung bagi investor individu. Pengacara Consensys Bill Hughes menjelaskan pembaruan tersebut, menyatakan, "[Panduan ini] mengubah staking dari risiko kepatuhan menjadi aktivitas yang diakui secara pajak dan layak secara institusional."

Untuk memanfaatkan perlindungan ini, ETF harus mengikuti aturan ketat. Produk investasi harus beroperasi di bursa efek nasional dan memiliki semua aktivitas dan pengungkapan yang disetujui oleh SEC. Trust hanya dapat menyimpan uang tunai dan satu jenis aset digital proof-of-stake, dan manajemen dibatasi pada tugas-tugas penting, seperti menerima aset, membayar biaya, dan mendistribusikan reward.

Mendapatkan keuntungan dari fluktuasi pasar juga tidak diperbolehkan, dan kustodian pihak ketiga harus menyimpan kunci privat dan bekerja dengan penyedia staking independen.

Aturan Baru Mempercepat Tren yang Berkembang

Kejelasan pajak baru ini hadir saat manajer aset sudah memperluas penawaran mereka. Jalur regulasi untuk produk semacam itu sebagian dibersihkan pada Agustus ketika Divisi Keuangan Korporasi SEC mengeluarkan buletin yang menyatakan bahwa aktivitas staking likuid tertentu tidak termasuk dalam undang-undang sekuritas.

Banyak ahli melihat keputusan tersebut sebagai hambatan utama terakhir bagi SEC untuk menyetujui staking dalam ETF spot Ethereum. Ini menyiapkan panggung untuk produk baru, termasuk ETF staking Solana pertama, yang diluncurkan di Amerika Serikat pada Juli lalu.

BMNR Bullz, akun X terkenal, menggambarkan perkembangan ini sebagai kemenangan besar untuk ETH dan ETF kripto, menunjukkan bahwa ini dapat membuka pintu bagi triliunan dolar modal institusional dan mempercepat adopsi aset digital mainstream.

