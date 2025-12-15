BursaDEX+
Apakah Bitcoin Memasuki Koreksi Ringan atau Pasar Beruang Tersembunyi?

2025/12/15 02:44
Beranda » Berita Kripto


Pakar pasar memperingatkan bahwa BTC sedang menyeimbangkan antara koreksi ringan dan potensi fase bearish yang lebih dalam.

Ringkas dengan AI

Harga Bitcoin (BTC) tetap terjebak di sekitar level $90.000, yang telah memicu perdebatan baru tentang ke mana arah pasar menjelang akhir tahun.

Menurut analis Axel Adler Junior, cryptocurrency ini berada dalam pola yang jarang terjadi: secara teknis dalam koreksi, tetapi masih jauh dari penurunan tajam yang secara historis mendefinisikan pasar bearish penuh.

Stagnansi di Kisaran $90K

Dalam analisis terbarunya, Adler mengatakan bahwa koreksi maksimum Bitcoin saat ini berada pada sekitar -32% dari harga tertinggi sepanjang masa. Ini lebih ringan dibandingkan penurunan -60% hingga -80% yang terlihat pada akhir siklus utama sejak 2011. Pada siklus sebelumnya, penembusan stabil di bawah -40% berfungsi sebagai gerbang menuju penurunan yang jauh lebih dalam, tetapi Bitcoin belum melewati ambang batas tersebut dalam siklus 2025 saat ini.

Hal ini menempatkan pasar dalam zona tengah yang tidak biasa, di mana koreksi tidak dapat disangkal, tetapi tingkat keparahannya tidak cocok dengan ekstrem bearish masa lalu. Metrik kerugian yang belum terealisasi lebih lanjut memvalidasi gambaran ini. Adler menjelaskan bahwa hanya 12% dari pasokan yang saat ini mengalami kerugian, sementara 88% koin tetap dalam keuntungan.

Bahkan puncak lokal baru-baru ini, sekitar 17% pasokan dalam kondisi merah, berada jauh di bawah level kapitulasi historis, di mana sekitar 60% pasokan jatuh di bawah air pada titik terendah siklus sebelumnya. Kerugian yang belum terealisasi yang terbatas seperti itu menunjukkan ketahanan yang kuat di antara para pemegang dan menunjukkan bahwa penurunan ini lebih menyerupai koreksi tren tengah dalam supercycle bullish yang lebih luas daripada fase terminal pasar bearish.

Namun, kekuatan yang sama juga memperkenalkan risiko, karena begitu banyak pemegang masih dalam keuntungan. Oleh karena itu, pemicu negatif apa pun dapat mempercepat pengambilan keuntungan dan mendorong penurunan lebih dalam. Adler berpendapat bahwa Bitcoin secara efektif menyeimbangkan antara dua jalur yang mungkin. Jika koreksi bertahan di atas zona -35% dan kerugian yang belum terealisasi tetap moderat, itu akan meningkatkan kasus untuk pasar yang secara struktural "lebih datar" yang dibentuk oleh permintaan institusional dan kendala pasokan yang berkelanjutan.

Tetapi penurunan melampaui -40% akan secara tajam meningkatkan probabilitas siklus bearish klasik, membuka pintu untuk penurunan -60% hingga -70% dan fase kapitulasi yang lebih parah. Untuk saat ini, aksi harga Bitcoin yang membeku menunjukkan keseimbangan yang halus ini. Pergerakan besar berikutnya akan bergantung pada apakah penurunan terus memperdalam dan kerugian yang belum terealisasi mulai naik menuju ambang batas penting secara historis. Sinyal-sinyal tersebut akan menentukan apakah Bitcoin tetap dalam koreksi ringan atau bertransisi ke pasar bearish klasik.

Alarm Bendera Bearish

Analis kripto Ali Martinez juga memperingatkan bahwa Bitcoin mungkin sedang mempersiapkan diri untuk koreksi yang lebih dalam setelah mengamati potensi formasi bendera bearish. Grafik 12 jam menunjukkan BTC terkonsolidasi dalam saluran naik yang menyempit setelah pergerakan tajam ke bawah. Ini adalah pola kelanjutan klasik yang sering mengarah ke penurunan lebih lanjut.

Martinez mencatat bahwa jika pola ini rusak, target teknis berada di dekat $70.000, yang menunjukkan penurunan lebih dari 22% dari level saat ini.

Sumber: https://cryptopotato.com/btc-freezes-at-90k-has-bitcoin-entered-a-soft-correction-or-a-hidden-bear-market/

