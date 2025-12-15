Musim Altcoin Sedang Berkembang saat TOTAL3 Terkompresi Di Bawah $900B

TLDR

TOTAL3 telah terkompresi di bawah $900B, membangun tekanan di bawah level pasar kunci.

CHoCH di atas $900B dapat memicu pergerakan cepat menuju $1T POC.

Dominasi BTC turun di bawah saluran multi-tahun, mendukung rotasi altcoin.

Dominasi koin berkapitalisasi kecil berada pada dukungan jangka panjang, menunjukkan altcoin mungkin naik.

TOTAL3, yang mewakili kapitalisasi pasar gabungan altcoin, telah terkompresi di bawah level $900 miliar selama beberapa minggu.

Analis mencatat bahwa konsolidasi berkelanjutan ini menciptakan tekanan di bawah ambang struktural kunci. Perubahan karakter di atas $900 miliar dapat bertindak sebagai pemicu, berpotensi mendorong TOTAL3 ke area volume rendah pada profil.

Area ini sering memungkinkan pergerakan harga yang cepat, dengan titik kontrol (POC) $1 triliun sebagai target signifikan berikutnya.

Ethereum dan Bitcoin baru-baru ini mengkonfirmasi kekuatan, menunjukkan bahwa pasar cryptocurrency yang lebih luas siap untuk rotasi.

Para trader mengamati pola konsolidasi Desember, yang dapat menyiapkan panggung untuk terobosan Q1 dalam valuasi altcoin. Struktur melingkar TOTAL3 menunjukkan pasar siap untuk bergerak, dengan tekanan rotasi yang terus meningkat di antara peserta pasar.

Penurunan Dominasi Bitcoin Mendukung Momentum Altcoin

Dominasi Bitcoin (BTC.D) baru-baru ini turun di bawah saluran kenaikan multi-tahun, menandakan potensi rotasi modal ke altcoin.

Crypto Astronaut menekankan bahwa breakdown teknis ini sering mendahului ekspansi altcoin, karena fokus investor beralih dari Bitcoin. TOTAL3 saat ini berada pada garis tren dukungan jangka panjang yang dibentuk pada awal 2024. Secara historis, garis tren ini telah bertindak sebagai fondasi untuk pertumbuhan altcoin, menunjukkan bahwa pasar sedang mempersiapkan pergerakan ke atas.

Dominasi kapitalisasi kecil (OTHERS.D) saat ini berada pada level dukungan makro utama yang dipertahankan sejak 2018.

Ini menunjukkan bahwa altcoin berkapitalisasi kecil berada pada posisi untuk kinerja yang kuat bersama dengan tren altcoin yang lebih luas.

Kombinasi penurunan dominasi BTC dan dukungan kapitalisasi kecil yang stabil mencerminkan siklus masa lalu di mana altcoin memimpin pertumbuhan pasar. Trader memantau indikator-indikator ini dengan cermat sebagai sinyal potensi momentum pasar.

Batas rentang $900 miliar TOTAL3 tetap menjadi fokus utama. Melampaui level ini akan mengalihkan perhatian ke area volume rendah sebagai zona penerimaan berikutnya.

Peserta pasar kemungkinan akan menargetkan POC $1 triliun setelah zona ini ditembus, mencerminkan jalur teknis yang konsisten dengan ekspansi altcoin sebelumnya. Periode konsolidasi ini penting, memungkinkan pasar untuk menyerap tekanan sebelum potensi terobosan.

Kompresi TOTAL3 Menandakan Awal Musim Altcoin

Eye Zen Hour menekankan bahwa TOTAL3 tergulung dan menunggu CHoCH di atas $900 miliar. Struktur ini sering mendahului pergerakan harga cepat, dengan area volume rendah mempercepat aktivitas pasar.

Trader mengamati kompresi seperti ini sebagai peluang untuk penemuan harga yang efisien menuju level yang lebih tinggi.

Ethereum dan Bitcoin tetap kuat, menyelaraskan posisi tergulung TOTAL3 dengan stabilitas pasar secara keseluruhan.

Tekanan rotasi sedang meningkat, dan dominasi kapitalisasi kecil mendukung potensi fase altcoin yang eksplosif. Konsolidasi Desember adalah periode kritis, karena dapat menentukan momentum menuju kuartal pertama.

Secara historis, kompresi TOTAL3 di bawah $900 miliar telah mendahului pergerakan altcoin yang cepat. Terobosan di atas level ini akan mengarahkan fokus ke POC $1 triliun, magnet alami untuk aktivitas pasar.

Setup teknis ini mencerminkan kondisi yang konsisten dengan musim altcoin sebelumnya, menunjukkan bahwa pasar mungkin memasuki periode kinerja altcoin yang meningkat.

