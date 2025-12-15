Bitcoin Bisa Turun ke $70K karena Sinyal Hawkish BOJ Menunjukkan Risiko Pasar—Analis Makro Memperingatkan

Bitcoin Menghadapi Potensi Penurunan ke $70.000 Menjelang Kenaikan Suku Bunga Bank of Japan

Bitcoin (BTC) dapat mengalami koreksi signifikan menuju level $70.000 jika Bank of Japan (BoJ) melanjutkan kenaikan suku bunga yang diantisipasi pada 19 Desember. Analis memperingatkan bahwa langkah tersebut dari bank sentral Jepang dapat memperketat likuiditas global, memberikan tekanan ke bawah pada Bitcoin dan aset berisiko lainnya di tengah perubahan kondisi makroekonomi.

Poin Penting

Kenaikan suku bunga BoJ secara historis berkorelasi dengan penurunan harga Bitcoin melebihi 20%.

Sinyal makro dan pola teknis mengarah pada potensi target penurunan $70.000.

Kebijakan moneter Jepang berdampak pada likuiditas global, mempengaruhi tren harga Bitcoin.

Analisis teknikal menunjukkan kemungkinan kelanjutan tren menurun, dimulai dari formasi bear flag.

Konteks Historis Kenaikan Suku Bunga BoJ dan Koreksi Bitcoin

Secara historis, setiap kenaikan suku bunga oleh Bank of Japan sejak awal 2024 bertepatan dengan penurunan tajam harga Bitcoin, sering melebihi 20%. Data yang disorot oleh analis menunjukkan penurunan sekitar 23% pada Maret 2024, 26% pada Juli, dan 31% pada Januari 2025. Penurunan tersebut terkait dengan pengetatan likuiditas karena kebijakan moneter Jepang mempengaruhi pasar keuangan global.

Di platform media sosial X, analis AndrewBTC menekankan bahwa pergeseran makroekonomi ini dapat kembali menyebabkan Bitcoin jatuh di bawah $70.000 jika bank sentral Jepang menaikkan suku bunga pada 19 Desember. Konsensus yang berlaku melibatkan mayoritas ekonom yang memperkirakan setidaknya satu kenaikan suku bunga lagi pada Desember, yang dapat semakin melemahkan likuiditas, terutama melalui penguatan yen Jepang dan pembubaran carry trade.

Saat likuiditas mengencang, trader sering mengurangi leverage dan keluar dari aset berisiko, memberikan tekanan pada Bitcoin terutama selama lingkungan risk-off. Analis EX menunjukkan bahwa Bitcoin dapat "jatuh di bawah $70.000" dalam keadaan ini, menggarisbawahi potensi penurunan substansial jika kebijakan moneter Jepang mengencang seperti yang diharapkan.

Indikator Teknis Menandakan Momentum Bearish

Analisis teknikal dari grafik harian Bitcoin mengungkapkan pola bear flag klasik yang terbentuk setelah penurunan tajam dari kisaran $105.000-$110.000 yang terlihat pada November. Pola konsolidasi menunjukkan jeda sebelum kemungkinan kelanjutan tren menurun. Jika harga turun di bawah batas bawah bendera, penurunan lebih lanjut menuju zona $70.000-$72.500 sangat mungkin terjadi.

Beberapa analis, termasuk James Check dan Sellent, telah memperkuat target penurunan ini berdasarkan pergerakan harga terbaru dan breakdown pola.

Singkatnya, meningkatnya risiko makro yang berasal dari kebijakan moneter Jepang, dikombinasikan dengan pola bearish teknikal, menunjukkan potensi pengujian ulang level yang lebih rendah untuk Bitcoin, menyoroti peningkatan volatilitas dalam jangka pendek.

