Paus Ethereum Huang Licheng Memegang 2.515,2 ETH Long dengan Leverage 25x dengan Kerugian Belum Terealisasi $330K dan Harga Likuidasi $3.025,32

COINOTAG News, mengutip pemantauan HyperInsight, melaporkan bahwa alamat yang terkait dengan Brother Whale Huang Licheng terus mengurangi posisi long ETH. Pembaruan terbaru menunjukkan eksposur sebelumnya sebesar 628,8 ETH berkurang dalam 26 menit terakhir, menandakan manajemen risiko yang berkelanjutan di pasar yang bergejolak.

Pengungkapan yang diperbarui menempatkan total posisi long pada 2.515,2 ETH, dengan leverage 25x. Total eksposur nosional sekitar $7,69 juta, sementara kerugian yang belum terealisasi mendekati $330.000.

Menurut HyperInsight, harga likuidasi diperkirakan pada $3.025,32, menegaskan bagaimana posisi dipengaruhi oleh volatilitas pasar kripto yang sedang berlangsung.