Cadangan Bitcoin El Salvador melampaui 7.500 BTC saat penumpukan cadangan terus berlanjut

Poin-Poin Penting

Kepemilikan Bitcoin El Salvador telah melebihi 7.500 BTC saat negara tersebut terus membangun cadangannya.

Selain memperluas cadangan Bitcoin-nya, El Salvador juga mengintegrasikan teknologi Bitcoin dan blockchain ke dalam sektor pendidikan dan keuangannya.

Kepemilikan Bitcoin El Salvador telah melebihi 7.500 koin senilai lebih dari $670 juta saat negara tersebut terus membangun cadangannya, menurut data dari Kantor Bitcoin Nasional.

Negara tersebut mempertahankan kebijakannya untuk menambahkan satu BTC ke cadangannya setiap hari terlepas dari kondisi pasar. Bitcoin telah mengalami volatilitas dalam beberapa bulan terakhir, didorong oleh faktor-faktor seperti rotasi investor dan ketidakpastian ekonomi yang lebih luas.

Aset digital tersebut diperdagangkan sekitar $89.300 pada saat penulisan, turun 2% selama seminggu terakhir, menurut data CoinGecko.

Ekspansi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana El Salvador berhasil meningkatkan kepemilikan BTC-nya tanpa melakukan pembelian baru di bawah perjanjian IMF-nya, terutama karena IMF mengkonfirmasi hal tersebut dalam laporan terbaru.

Selain membangun cadangan Bitcoin-nya, El Salvador telah bekerja untuk mengintegrasikan teknologi Bitcoin dan blockchain ke dalam sistem pendidikan dan keuangannya. Pemerintah bertujuan menggunakan Bitcoin untuk mempromosikan inklusi keuangan, menarik investasi asing, mengurangi biaya pengiriman uang, dan memajukan pengembangan teknologi.