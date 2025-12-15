Pemegang Bitcoin Jangka Panjang Menekan Harga Spot Melalui Opsi Covered Call — Analis Jeff Park

Kata Kunci: Opsi covered call Bitcoin, penjualan BTC oleh pemegang jangka panjang, analisis Bitcoin Jeff Park, penekanan harga spot, lindung nilai BTC oleh market maker

Pemegang Bitcoin (BTC) jangka panjang berkontribusi pada penekanan harga spot dengan menjual opsi covered call, yang memaksa market maker untuk melakukan lindung nilai dengan melepaskan BTC spot, menurut wawasan dari analis pasar Jeff Park. Strategi ini menyoroti dinamika canggih di pasar derivatif kripto, yang berpotensi menjelaskan stagnasi harga baru-baru ini meskipun fundamental bullish.

Analisis Jeff Park tentang Covered Call

Dalam thread atau laporan terbaru, Jeff Park, seorang analis kripto terkemuka, menjelaskan bagaimana pemegang jangka panjang—sering disebut "diamond hands"—menggunakan strategi covered call untuk menghasilkan imbal hasil pada kepemilikan BTC mereka. Covered call melibatkan kepemilikan BTC spot sambil menjual opsi call terhadapnya, pada dasarnya bertaruh bahwa harga tidak akan melonjak drastis dalam jangka pendek. Ini memberikan pemegang pendapatan premium tetapi membatasi potensi kenaikan.

Park mencatat bahwa ketika opsi ini dijual, market maker (yang membeli call) harus melindungi posisi mereka dengan menjual Bitcoin spot untuk tetap delta-neutral. Tekanan penjualan ini menekan harga spot, menciptakan umpan balik di mana lebih banyak pemegang memilih covered call selama pasar sideways.

Mekanisme Penekanan Harga

Prosesnya bekerja sebagai berikut:

Pemegang Menjual Call : Pemilik jangka panjang menjual call out-of-the-money, mendapatkan premium sambil mempertahankan BTC mereka.

: Pemilik jangka panjang menjual call out-of-the-money, mendapatkan premium sambil mempertahankan BTC mereka. Market Maker Melakukan Lindung Nilai : Untuk mengurangi risiko, maker melakukan delta-hedge dengan menjual BTC spot yang setara, meningkatkan tekanan sisi jual.

: Untuk mengurangi risiko, maker melakukan delta-hedge dengan menjual BTC spot yang setara, meningkatkan tekanan sisi jual. Dampak Harga Spot: Lindung nilai ini memperkuat aksi harga menurun atau stagnan, bahkan di tengah berita positif seperti arus masuk ETF.

Park mengutip data yang menunjukkan lonjakan open interest opsi call BTC, berkorelasi dengan harga spot yang tertahan sekitar $60.000. "Covered call diam-diam membatasi potensi kenaikan BTC," Park menulis di Twitter, menunjuk pada pemain institusional yang memperkuat efek ini.

Implikasi Pasar yang Lebih Luas

Taktik ini mencerminkan kematangan Bitcoin, di mana pemegang mencari pendapatan pasif tanpa melikuidasi posisi inti. Namun, ini bisa memperpanjang fase konsolidasi, membuat frustrasi trader jangka pendek. Positifnya, ini menambah likuiditas ke pasar opsi dan menandakan kepercayaan pada nilai jangka panjang BTC.

Analis seperti dari Glassnode menguatkan hal ini, mencatat peningkatan aktivitas opsi di kalangan whale. Jika harga spot menembus resistensi kunci, ini bisa memicu "gamma squeeze," memaksa maker untuk membeli kembali BTC dan memicu reli.

Kesimpulan Investor dan Prospek

Bagi investor ritel, memahami dinamika derivatif ini sangat penting di tengah volatilitas. Park menyarankan untuk memantau data opsi untuk sinyal harga. Seiring evolusi Bitcoin, strategi semacam ini mungkin menjadi lebih umum, memengaruhi perilaku pasar.

Analisis ini menyoroti kekuatan tersembunyi dalam kripto. Untuk pembaruan tentang opsi covered call Bitcoin dan penekanan harga spot, ikuti liputan kami—berdaganglah dengan hati-hati di pasar yang dinamis.