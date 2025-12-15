BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Pemegang Bitcoin (BTC) jangka panjang berkontribusi pada tekanan harga spot dengan menjual opsi call tertutup, yang memaksa pembuat pasar untuk melakukan lindung nilai dengan melepaskan BTC spot, menurut wawasan dari analis pasar Jeff Park. Strategi ini menyoroti dinamika canggih di pasar derivatif kripto, yang berpotensi menjelaskan stagnasi harga baru-baru ini meskipun fundamental bullish.Pemegang Bitcoin (BTC) jangka panjang berkontribusi pada tekanan harga spot dengan menjual opsi call tertutup, yang memaksa pembuat pasar untuk melakukan lindung nilai dengan melepaskan BTC spot, menurut wawasan dari analis pasar Jeff Park. Strategi ini menyoroti dinamika canggih di pasar derivatif kripto, yang berpotensi menjelaskan stagnasi harga baru-baru ini meskipun fundamental bullish.

Pemegang Bitcoin Jangka Panjang Menekan Harga Spot Melalui Opsi Covered Call — Analis Jeff Park

Penulis: MEXC NEWS
2025/12/15 15:31
Belong
LONG$0.003511-0.14%
Octavia
VIA$0.016+1.26%
JEFF
JEFF$0.00001334-0.44%
Bitcoin
BTC$97,136.61+1.72%
Bullish Degen
BULLISH$0.01866-9.37%

Kata Kunci: Opsi covered call Bitcoin, penjualan BTC oleh pemegang jangka panjang, analisis Bitcoin Jeff Park, penekanan harga spot, lindung nilai BTC oleh market maker

Pemegang Bitcoin (BTC) jangka panjang berkontribusi pada penekanan harga spot dengan menjual opsi covered call, yang memaksa market maker untuk melakukan lindung nilai dengan melepaskan BTC spot, menurut wawasan dari analis pasar Jeff Park. Strategi ini menyoroti dinamika canggih di pasar derivatif kripto, yang berpotensi menjelaskan stagnasi harga baru-baru ini meskipun fundamental bullish.

Analisis Jeff Park tentang Covered Call
Dalam thread atau laporan terbaru, Jeff Park, seorang analis kripto terkemuka, menjelaskan bagaimana pemegang jangka panjang—sering disebut "diamond hands"—menggunakan strategi covered call untuk menghasilkan imbal hasil pada kepemilikan BTC mereka. Covered call melibatkan kepemilikan BTC spot sambil menjual opsi call terhadapnya, pada dasarnya bertaruh bahwa harga tidak akan melonjak drastis dalam jangka pendek. Ini memberikan pemegang pendapatan premium tetapi membatasi potensi kenaikan.

Park mencatat bahwa ketika opsi ini dijual, market maker (yang membeli call) harus melindungi posisi mereka dengan menjual Bitcoin spot untuk tetap delta-neutral. Tekanan penjualan ini menekan harga spot, menciptakan umpan balik di mana lebih banyak pemegang memilih covered call selama pasar sideways.

Mekanisme Penekanan Harga
Prosesnya bekerja sebagai berikut:

  • Pemegang Menjual Call: Pemilik jangka panjang menjual call out-of-the-money, mendapatkan premium sambil mempertahankan BTC mereka.
  • Market Maker Melakukan Lindung Nilai: Untuk mengurangi risiko, maker melakukan delta-hedge dengan menjual BTC spot yang setara, meningkatkan tekanan sisi jual.
  • Dampak Harga Spot: Lindung nilai ini memperkuat aksi harga menurun atau stagnan, bahkan di tengah berita positif seperti arus masuk ETF.

Park mengutip data yang menunjukkan lonjakan open interest opsi call BTC, berkorelasi dengan harga spot yang tertahan sekitar $60.000. "Covered call diam-diam membatasi potensi kenaikan BTC," Park menulis di Twitter, menunjuk pada pemain institusional yang memperkuat efek ini.

Implikasi Pasar yang Lebih Luas
Taktik ini mencerminkan kematangan Bitcoin, di mana pemegang mencari pendapatan pasif tanpa melikuidasi posisi inti. Namun, ini bisa memperpanjang fase konsolidasi, membuat frustrasi trader jangka pendek. Positifnya, ini menambah likuiditas ke pasar opsi dan menandakan kepercayaan pada nilai jangka panjang BTC.

Analis seperti dari Glassnode menguatkan hal ini, mencatat peningkatan aktivitas opsi di kalangan whale. Jika harga spot menembus resistensi kunci, ini bisa memicu "gamma squeeze," memaksa maker untuk membeli kembali BTC dan memicu reli.

Kesimpulan Investor dan Prospek
Bagi investor ritel, memahami dinamika derivatif ini sangat penting di tengah volatilitas. Park menyarankan untuk memantau data opsi untuk sinyal harga. Seiring evolusi Bitcoin, strategi semacam ini mungkin menjadi lebih umum, memengaruhi perilaku pasar.

Analisis ini menyoroti kekuatan tersembunyi dalam kripto. Untuk pembaruan tentang opsi covered call Bitcoin dan penekanan harga spot, ikuti liputan kami—berdaganglah dengan hati-hati di pasar yang dinamis.

Peluang Pasar
Logo Belong
Harga Belong(LONG)
$0.003511
$0.003511$0.003511
-0.42%
USD
Grafik Harga Live Belong (LONG)
Penafian: Artikel-artikel yang diterbitkan di halaman ini ditulis oleh kontributor independen dan belum tentu mencerminkan pandangan resmi MEXC. Semua konten ditujukan sebagai informasi dan edukasi saja dan MEXC tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC. Pasar mata uang kripto sangat fluktuatif — lakukan riset Anda sendiri dan berkonsultasilah dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20