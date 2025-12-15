Harga Ethereum mengincar kenaikan 15% saat pola inverse H&S raksasa mulai terbentuk

Harga Ethereum mungkin siap untuk kenaikan signifikan karena membentuk pola pembalikan bullish, seiring dengan kembalinya arus masuk ke ETF spot Ethereum setelah seminggu penurunan.

Ringkasan Harga Ethereum turun 8% dari level tertinggi mingguannya.

Saldo bursa mencapai titik terendah sepanjang masa di tengah akumulasi oleh DAT.

Pola inverse head and shoulders multi-tahun sedang terbentuk pada grafik mingguan.

Menurut data dari crypto.news, Ethereum (ETH) diperdagangkan pada $3.113 pada pemeriksaan terakhir pada pagi hari waktu Asia tanggal 15 Desember, turun 8% sejak Kamis lalu dan 37,1% dari level tertinggi sepanjang masa yang dicapai pada Agustus tahun ini.

Tren penurunan ini dipicu oleh penurunan aktivitas jaringan, pengambilan keuntungan oleh investor, dan sentimen penghindaran risiko di kalangan investor terkait kekhawatiran makroekonomi dan likuidasi besar-besaran yang melanda pasar kripto secara lebih luas.

Namun, ada tanda-tanda mendasar yang menunjukkan bahwa Ethereum mungkin memasuki fase konsolidasi sebelum kenaikan besar dalam beberapa minggu ke depan.

Pertama, pasokan aset yang disimpan di bursa terpusat telah turun ke rekor terendah 8,7%, level terendah sejak jaringan diluncurkan pada pertengahan 2015. Ini terjadi karena lebih banyak ETH masuk ke staking, restaking, dan digital asset treasuries (DAT) yang fokus pada akumulasinya. Terutama, Bitmine yang dipimpin Tom Lee, yang paling menonjol di antara mereka, membeli tambahan $73,2 juta baru kemarin.

Biasanya, ketika saldo bursa turun lebih rendah, mereka cenderung mengurangi tekanan jual, yang dapat mendukung apresiasi harga jika permintaan investor terhadap aset tetap tinggi.

Kedua, ETF spot Ethereum AS telah kembali mengalami arus masuk selama seminggu terakhir, menarik hampir $209 juta setelah seminggu mengalami arus keluar. Investor biasanya cenderung bullish terhadap suatu aset ketika aset tersebut menarik permintaan institusional.

Analisis harga Ethereum

Pada grafik mingguan, harga Ethereum tampaknya membentuk pola inverse head and shoulders yang besar, yang sering menjadi pertanda pembalikan bullish.

Secara bersamaan, harga Ether telah bergerak di atas rata-rata pergerakan 50 hari, level penting, yang jika ditembus telah menyebabkan reli kuat sebelumnya.

Selain itu, indeks kekuatan relatif telah terus menunjuk ke atas, tanda yang jelas bahwa tekanan pembelian untuk token ini mulai kembali.

Untuk saat ini, target terdekat untuk Ether berikutnya berada di sekitar $3.600, 15,65% lebih tinggi dari harga saat ini. Level ini juga sejajar dengan level retracement Fibonacci 61,8%, menjadikannya area resistensi kunci yang akan diikuti oleh para trader.

Sebaliknya, $2.760, yang sejajar dengan level retracement Fibonacci 38,2% di bawahnya, dapat bertindak sebagai level support utama berikutnya yang perlu diperhatikan jika harga menghadapi tekanan jual yang baru.