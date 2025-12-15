Pasar Prediksi Bertaruh BTC Tidak Akan Mencapai $100K Sebelum Akhir Tahun, Tetapi Arus Masuk ETF Menandakan Sentimen yang Membaik

Kata kunci: Pasar prediksi BTC $100K, arus masuk crypto ETF $700M, penurunan kapitalisasi pasar GameFi, kenaikan Power Protocol +110%, peningkatan sentimen kripto

Pasar prediksi memperkirakan bahwa Bitcoin (BTC) tidak akan mencapai $100.000 sebelum akhir tahun, mencerminkan pandangan hati-hati di tengah volatilitas. Namun, sentimen sedang meningkat dengan ETF kripto menarik $700 juta arus masuk—angka mingguan tertinggi kedua dalam enam minggu. Sementara itu, kapitalisasi pasar sektor GameFi turun 1% menjadi $9 miliar, tetapi Power Protocol melawan tren dengan lonjakan mengejutkan sebesar +110%.

Taruhan Bearish Pasar Prediksi pada BTC

Platform seperti Polymarket dan Kalshi menunjukkan taruhan besar melawan BTC mencapai $100K pada 31 Desember, dengan peluang mendukung "tidak" lebih dari 60%. Pesimisme ini berasal dari kemunduran baru-baru ini—BTC turun di bawah $60.000—di tengah ketidakpastian makroekonomi dan hambatan regulasi. Analis mengatributkannya pada pengambilan keuntungan dan penundaan pemotongan suku bunga, meskipun keuntungan BTC year-to-date sebesar 50%.

Namun, pandangan berlawanan tetap ada: beberapa petaruh melihat potensi katalis seperti momentum ETF atau hasil pemilihan mendorong BTC lebih tinggi.

Arus Masuk Crypto ETF Meningkatkan Sentimen

Melawan taruhan bearish, ETF kripto mencatat arus masuk bersih $700 juta minggu lalu, menurut data CoinShares—terkuat kedua dalam enam minggu. ETF Bitcoin memimpin dengan $650 juta, didorong oleh permintaan institusional dari perusahaan seperti BlackRock dan Fidelity. Arus masuk ini menandakan sentimen yang membaik, karena arus masuk sering mendahului pemulihan harga.

Indeks Fear and Greed naik menjadi 35 (dari 25), bergerak dari "ketakutan" ke "netral," mengisyaratkan potensi pergeseran. "Arus ETF adalah indikator bullish yang kuat, mengalahkan skeptisisme pasar prediksi," catat analis ETF Bloomberg Eric Balchunas.

Sektor GameFi Menurun, Tetapi Power Protocol Bersinar

Kapitalisasi pasar GameFi turun 1% menjadi $9 miliar, di tengah konsolidasi kripto yang lebih luas dan volume perdagangan yang berkurang. Proyek seperti Axie Infinity mengalami penurunan kecil, mencerminkan kehati-hatian investor dalam model play-to-earn.

Namun, Power Protocol menentang tren dengan ledakan harga +110%, didorong oleh kemitraan baru, pembakaran token, atau pembaruan gameplay. Pengecualian ini menyoroti kantong-kantong pertumbuhan di GameFi, di mana proyek inovatif dapat berkembang meskipun ada hambatan sektor.

Implikasi Pasar dan Prospek

Sinyal campuran—prediksi bearish vs. arus masuk ETF yang kuat—menunjukkan tarik-menarik di kripto. Jika arus masuk berlanjut, BTC bisa menantang skeptisisme $100K. Untuk GameFi, pengecualian seperti Power Protocol menunjukkan ketahanan. Investor harus memantau pemilihan AS dan keputusan Fed untuk katalis.

Saat sentimen membaik, peluang mungkin muncul—tetap update tentang pasar prediksi BTC $100K dan arus masuk crypto ETF untuk keputusan yang terinformasi. Kripto tetap volatil; diversifikasi dengan bijak.