Bitcoin Menghadapi Zona Keputusan Kunci: Potensi Lonjakan ke $105K–$110K

Bitcoin diperdagangkan pada $89.293 dengan volume $38,46 miliar dan kapitalisasi pasar $1,78 triliun.

BTC menunjukkan kemandirian dari pasar ekuitas dengan koreksi 36% meskipun indeks S&P 500 & NASDAQ berada dekat level tertinggi.

Terobosan di atas $94.393 dapat mengarah ke $105.000-$110.000, sementara penurunan di bawah $82.000 mungkin terjadi.

Bitcoin (BTC) memperpanjang penarikannya saat pasar terus mencerna koreksi tajam, bahkan sementara indeks saham AS melayang di dekat level rekor. Saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan pada $89.293, yang merupakan penurunan 1,08% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan harian adalah $38,46 miliar, dengan kapitalisasi pasar $1,78 triliun dan dominasi pasar 58,54%.

Bitcoin Berkembang Melampaui Pengaruh Pasar Ekuitas

Bitcoin menunjukkan tanda-tanda kemandirian di antara pasar konvensional, ditunjukkan oleh postingan terbaru dari CryptosRus. Analis tersebut menunjukkan bahwa meskipun berada dekat dengan rekor tertinggi di saham AS, Bitcoin tampaknya memiliki jalur yang berbeda, sehingga memperkuat perilaku baru di pasar.

BTC tetap dalam koreksi meskipun turun 36%, sementara S&P 500 dan Nasdaq hampir mencapai level tertinggi sepanjang masa. Untuk periode yang lama selama siklus ini, Bitcoin sebagian besar sejalan dengan saham teknologi pertumbuhan tinggi, didorong oleh arus masuk ETF, minat investor institusional, dan pembelian saham Treasury.

Alih-alih tertinggal dari saham, Bitcoin tampaknya mengikuti pola sendiri dan lebih dipengaruhi oleh dinamika pasar kripto daripada pasar ekuitas.

Penurunan Di Bawah $82.000 Berisiko Penarikan Lebih Dalam

Dalam analisis teknis, dapat diamati bahwa pergerakan harga Bitcoin terdiri dari Pola Tiga Dorongan standar, umum dalam teknik kelelahan tren. Setelah total tiga kenaikan harga, pola puncak yang lebih rendah muncul, yang menunjukkan perlambatan pembelian. Selain itu, divergensi RSI muncul selama tahap ini, yang terjadi pada dorongan kedua dan ketiga.

Bitcoin sejak itu mundur ke zona keputusan kritis, di mana arah masa depan akan ditentukan. Di sisi positif, terobosan dan perdagangan berkelanjutan di atas $94.393 akan menunjukkan kekuatan. Ini dapat mengarah ke pergerakan menuju level $105.000-$110.000, yang telah menghambat reli harga di masa lalu.

Di sisi lain, kegagalan untuk bergerak di atas level yang lebih tinggi dan penembusan di bawah $82.000 hingga $83.000 mungkin meningkatkan peluang bearish untuk koreksi yang kuat. Itu akan menandai fase distribusi setelah pola tiga dorongan, menyoroti level dukungan pada $74.500 atau $65.445, yang sesuai dengan level permintaan di masa sebelumnya.

Saat Bitcoin terus maju dengan cara yang semakin mandiri dari ekuitas, tahap evolusinya saat ini mengingatkan kita bahwa aset ini tidak hanya bergerak sejalan dengan aktivitas pasar saham. Entah akan atau tidak, waktu kritis sedang mendekat dalam hal menetapkan arah masa depan utama untuk Bitcoin.

