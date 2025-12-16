Bitcoin memimpin penurunan tetapi masih mengalahkan semua sektor Crypto di Q4

Bitcoin telah diam-diam mempertahankan posisinya lebih baik daripada sebagian besar sektor pasar kripto, bahkan setelah turun dari rekor tertingginya. Glassnode melaporkan bahwa tiga bulan terakhir telah menunjukkan "kelemahan relatif yang persisten" di hampir semua sektor kripto dibandingkan dengan BTC. Ini menunjukkan bahwa modal sedang mengelompok di sekitar kripto teratas.

Harga kripto OG turun lebih dari 4% dalam 24 jam terakhir untuk diperdagangkan di bawah $86.000. Kapitalisasi pasar aset digital kumulatif turun 3,8% dalam sesi yang sama, kehilangan tanda $3 triliun yang penting. Indeks Fear and Greed masih menunjukkan sentimen "Ketakutan" yang melayang di antara investor. Data CoinGlass menunjukkan bahwa likuidasi kripto menembus $658 juta di tengah penurunan baru.

Bitcoin turun 26% di Q4 tetapi masih berkinerja lebih baik

Bitcoin Vector dalam sebuah postingan menyebutkan bahwa paruh pertama tahun ini jelas dipimpin oleh BTC. Dominasinya meningkat sambil menandai titik terendah dan rotasi. Namun, gambaran berubah di paruh kedua karena dominasi cenderung menurun. Investor berotasi ke Ether dan mata uang utama lainnya setelah kepemimpinan yang kuat tetapi tidak pernah sepenuhnya diklaim kembali setelahnya.

Ditambahkan bahwa upaya terbaru untuk membangun kembali pasca-peristiwa deleveraging telah melemah lagi menjelang akhir tahun. Ini menandakan keyakinan yang rendah pada kepemimpinan BTC dan pasar yang masih mencari jangkar yang jelas. Angka-angka mendukungnya karena harga Bitcoin turun sekitar 26% selama kuartal terakhir menjadi sekitar $86.000. Ini terlihat menyakitkan, namun masih sedikit lebih baik daripada penurunan pasar yang lebih luas sebesar 27,5% selama periode yang sama.

Analis mengatakan BTC tetap terjebak dalam rentang yang membuat frustrasi antara $85.000 dan $94.000, dengan setiap kenaikan dihadapi oleh penjual yang membeli banyak mendekati rekor tertinggi Oktober. Bitcoin telah mencerminkan penurunan dalam aset berisiko yang lebih luas tetapi belum pulih bersama mereka. Ini menyoroti bagaimana likuiditas yang tipis dan nafsu risiko yang memudar terus membebani pasar.

Sektor kripto utama mencatat kerugian dua digit di Q4

Ether telah berkinerja lebih buruk. Harga ETH anjlok lebih dari 35% dalam 90 hari terakhir, turun di bawah $3.000. Harga XRP dan Solana masing-masing terjun 38% dan 47% pada saat yang sama. XRP diperdagangkan pada harga rata-rata $1,87 pada saat penulisan. SOL bergerak sekitar $126.

Sektor lain telah terpukul lebih keras. Token terkait AI turun hampir 50% karena kegilaan spekulatif seputar kecerdasan buatan mereda. Kategori meme coin telah kehilangan 56% dari kapitalisasi pasarnya. Ini membatalkan hampir setahun hype. Harga Dogecoin turun 52% sementara Shiba Inu turun 40% dalam 90 hari terakhir.

Token aset dunia nyata, salah satu narasi paling ramai menjelang musim gugur. Mereka terseret turun 46% dalam tiga bulan. Token DeFi telah anjlok 38%.

Terlepas dari semua pasang surut, satu pembeli tidak gentar. Strategy mengungkapkan pembelian miliaran dolar lainnya minggu ini. Mereka menambahkan 10.645 BTC setelah membeli jumlah yang sama minggu lalu. Perusahaan tersebut kini memegang lebih dari 671.000 Bitcoin senilai sekitar $60 miliar, dengan pembelian terbarunya didanai oleh hampir $1 miliar dalam saham yang baru diterbitkan.

Dapatkan hingga $30.050 dalam hadiah trading ketika Anda bergabung dengan Bybit hari ini