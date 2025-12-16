Bisakah Dukungan $120 Bertahan Kuat?

Solana mengalami penurunan 4% dan diperdagangkan sekitar $125.

Volume perdagangan harian SOL telah melonjak lebih dari 74%.

Penarikan bearish 4% di pasar telah memicu aset kripto jatuh lebih dalam ke level terendah terbaru mereka. Dengan nilai Indeks Fear and Greed di 21, sentimen yang lebih luas tetap berada di zona ketakutan, dengan mayoritas token tercatat dalam warna merah darah. Terutama, Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) bergerak di sisi bawah.

Sementara itu, Solana (SOL) telah mencatat kerugian lebih dari 4,16%, dan telah mengalami beberapa penolakan ketika mencoba melepaskan diri dari jebakan bearish. Karena pandangan negatif yang kuat, SOL telah turun ke kisaran rendah $124 dari level tinggi $134,72. Hanya pertemuan bullish yang stabil membantu aset untuk pulih lebih cepat.

Pada saat penulisan, Solana diperdagangkan sekitar zona $125, dengan kapitalisasi pasarnya mencapai $71,03 miliar. Selain itu, volume perdagangan harian telah meningkat lebih dari 74,65%, menyentuh angka $5,05 miliar. Menurut data Coinglass, pasar telah mengalami likuidasi 24 jam senilai $37,05 juta SOL.

Apakah Solana Berisiko Mengalami Penarikan Lagi?

Ketika kedua garis Moving Average Convergence Divergence dan garis sinyal Solana terlihat di bawah garis nol, ini menunjukkan momentum bearish yang lebih kuat, yang sedang berlaku. Namun, momentum mungkin mulai bergeser jika MACD melintasi di atas garis nol.

Secara signifikan, indikator Chaikin Money Flow yang ditemukan pada -0,13 menunjukkan arus keluar modal yang moderat di pasar SOL. Tekanan penjualan hadir, menunjukkan distribusi daripada akumulasi. Untuk minat beli yang diperbarui, CMF perlu naik di atas nol.

Dengan pola harga Solana saat ini, mungkin menghadapi penarikan tajam dan menguji dukungan di kisaran $120,36. Koreksi penurunan yang diperpanjang memulai munculnya death cross, dan kemungkinan bisa membawa harga ke level rendah sebelumnya di bawah $115,21.

Sebaliknya, jika para bull muncul kembali di pasar Solana, harga bisa bergerak naik menuju resistensi terdekat $130,57. Menembus level ini mungkin mendorong pembentukan golden cross, mendukung pemulihan, mendorong harga ke level $135,79.

Selain itu, Relative Strength Index (RSI) harian SOL menetap di 37,38, yang menyiratkan momentum lemah yang condong bearish, dan mungkin mencapai wilayah oversold. Level aset ini mendekati zona stabilisasi potensial. Nilai Bull Bear Power (BBP) Solana di -6,44 menandakan dominasi bearish yang kuat. Para penjual dengan tegas mengendalikan, dengan tekanan penurunan melampaui kekuatan pembelian. Juga, ini mencerminkan distribusi agresif dan bukan pembalikan langsung.

Berita Kripto Terbaru Teratas

Likuidasi Kripto Menghapus $584 Juta dalam Taruhan Bull yang Terlalu Banyak Menggunakan Leverage