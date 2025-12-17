Berita Bitcoin: Tindakan Keras Penambangan China Menambah Tekanan saat Harga BTC Jatuh Tajam

Wawasan Utama:

Harga BTC turun 5%, dan dalam berita Bitcoin terbaru, penindakan penambangan China telah memicu kekhawatiran.

Regulasi China terbaru tentang penambangan Bitcoin telah mempengaruhi sekitar 400.000 penambang, mengurangi hashrate jaringan dan pendapatan untuk sementara.

CCP telah mengambil langkah-langkah yang secara efektif membatasi aktivitas Bitcoin dan kripto di negara tersebut.

Beberapa bulan terakhir telah menjadi tantangan bagi industri kripto di tengah volatilitas dan sentimen lemah dalam kolom berita Bitcoin. Harga BTC mencapai nilai tertinggi sepanjang masa sekitar $126.000 pada awal Oktober, dan kemudian mulai turun.

Begitulah fase koreksi signifikan dimulai dari bull run yang sedang berlangsung. Fase koreksi yang dimulai setelah puncak Oktober telah berlanjut hingga saat ini.

Harga BTC telah berubah bearish di Q4 2025, dan bahkan turun di bawah level support kunci. Meskipun beberapa faktor mungkin berperan, penindasan penambangan China dapat menambah tekanan pada harga kripto BTC.

Bitcoin, yang diperdagangkan sekitar $90.000, turun sekitar 4-5% dalam penjualan terakhir. Harga kembali turun ke kisaran $85.500–$86.000. Beberapa analis percaya China bisa berada di balik kejatuhan harga Bitcoin terbaru.

Berita Bitcoin: Penindakan Penambangan China dan Dampaknya pada BTC

Dalam berita Bitcoin terbaru, seorang pengamat pasar, yang dikenal karena berbagi pembaruan pasar kripto, menyatakan bahwa "China menghancurkan bitcoin lagi".

Pengguna X, NoLimitGains, mengatakan bahwa harga Bitcoin telah turun karena alasan yang sangat sederhana, menyatakan tidak ada yang menjelaskan penyebab kejatuhan BTC dengan benar.

Berita Bitcoin: Penindakan China | Sumber: NoLimit, X

Menurut pengguna tersebut, China sekali lagi memperketat regulasi penambangan Bitcoin domestik. Laporannya mengklaim bahwa banyak fasilitas penambangan Bitcoin di Xinjiang ditutup selama Desember.

Dengan demikian, China bisa saja memicu kejatuhan harga kripto terbaru. Laporan berita Bitcoin lebih lanjut mengklaim bahwa sekitar 400.000 penambang offline dalam waktu singkat.

Itu mempengaruhi hashrate jaringan, yang telah turun sekitar 8%. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya bagaimana hal itu mempengaruhi harga Bitcoin ketika ratusan penambang dipaksa offline.

Ketika operasi penambangan ditutup secara tiba-tiba, penambang segera kehilangan pendapatan dan mungkin memerlukan uang tunai untuk menutupi biaya atau relokasi. Beberapa profesional menjual Bitcoin, dan ketidakpastian jangka pendek melonjak. Ini menciptakan tekanan jual sementara, tetapi ini tidak dianggap sebagai sinyal bearish jangka panjang untuk Bitcoin.

Pengguna X mengklaim bahwa ini telah terjadi sebelumnya. Pengguna menulis "China menindak → penambang mati → hashrate turun → harga goyah → jaringan menyesuaikan → Bitcoin berlanjut".

Memahami Bagaimana Fluktuasi Hashrate Mempengaruhi Harga Bitcoin

Hashrate Bitcoin telah turun sekitar 8%. Para ahli percaya penutupan penambangan di China telah menyebabkan penurunan ini.

Aktivitas penambangan kripto saat ini telah menjadi lebih terdiversifikasi secara geografis. Operasi penambangan BTC utama di AS dan wilayah lain mengkompensasi rig offline China.

Jaringan tidak menghadapi masalah keamanan apa pun. Namun, fluktuasi hashrate jangka pendek menyoroti sensitivitas terhadap biaya energi dan tindakan regulasi. Mereka dapat mempengaruhi perilaku penambang.

Ketika hashrate tiba-tiba menurun, itu menyebabkan tekanan pasokan sementara. Itu bisa meningkatkan volatilitas harga.

Harga BTC mungkin turun sementara ketika hashrate menurun tajam. Namun, mekanisme penyesuaian mandiri jaringan memastikan fluktuasi ini tidak memiliki dampak yang bertahan lama. Itu karena perubahan hashrate bukan pendorong permanen harga BTC.

Apakah CCP Membenci Bitcoin?

Jawaban langsung adalah "Ya". Partai Komunis China (CCP) telah mempertahankan sikap yang sangat bermusuhan terhadap Bitcoin dan kripto lainnya. Partai tersebut memandang aset digital ini sebagai ancaman terhadap kontrol modal, stabilitas keuangan, dan kontrol terpusat.

Itu menyebabkan larangan penambangan kripto, perdagangan, dan aktivitas terkait. Pada saat yang sama, China mempromosikan yuan digitalnya (e-CNY) dan sistem keuangan yang dikendalikan negara. Langkah-langkah ini secara luas dipandang sebagai pembatasan aktivitas kripto terdesentralisasi di negara tersebut.

Fokus AS pada Bitcoin | Sumber: Merlijn The Trader, X

Merlijn The Trader baru-baru ini membagikan tweet mengutip JD Vence, mengatakan, "Jika CCP membenci Bitcoin, mungkin Amerika harus merangkulnya". Wakil Presiden Vance telah membuat pernyataan tersebut di Konferensi Bitcoin 2025.

Merlijn menyoroti pembatasan China terhadap aktivitas kripto, mencatat bahwa "itu memberikan kekuatan kembali kepada rakyat". Dia juga mengutip JD Vance: "Jika musuh terbesar Amerika melarikan diri dari Bitcoin, kita harus berlari kencang menuju itu".

Pembatasan penambangan China telah memberikan tekanan sementara pada harga Bitcoin, tetapi mungkin tidak memiliki pengaruh jangka panjang. Sementara CCP memperketat kontrol atas aset digital terdesentralisasi, itu mungkin menciptakan peluang di tempat lain.

Ini memperkuat gagasan bahwa tekanan regulasi di satu wilayah tidak menentukan potensi jangka panjang Bitcoin.